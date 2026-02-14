La fe del Espanyol iguala al fútbol del Celta

La fe mueve montañas y hay pocas que se le resistan a este Espanyol, que con poco hace mucho, que con un fútbol sin manufacturar le alcanza para aspirar a Europa. Eso le aclaró al Celta, juego de frac y diamantes, oda al buen gusto, pero insuficiente para doblegar la creencia blanquiazul. Empate de librillos antagónicos, aunque espectáculo por barba.

ESP Espanyol 2 Marko Dmitrovic, Carlos Romero, Omar El Hilali, Leandro Cabrera, Clemens Riedel, Edu Expósito (Urko González de Zárate, min. 55), Charles Pickel (Tyrhys Dolan, min. 55), Pere Milla (Jofre Carreras, min. 71), Cyril Ngonge (Kike García, min. 55), Pol Lozano y Roberto Fernández (Ramon Terrats, min. 82) CEL Celta 2 Ionut Radu, Marcos Alonso, Carl Starfelt, Javi Rodríguez (Iago Aspas, min. 86), Miguel Román (Matías Vecino, min. 87), Javi Rueda (Óscar Mingueza, min. 69), Fer López, Sergio Carreira, Williot Swedberg (Pablo Durán, min. 69), Borja Iglesias y Ferran Jutglà (Ilaix Moriba, min. 69) Goles 0-1 min. 37: Jutglà. 1-1 min. 65: Kike García. 2-1 min. 85: Tyrhys Dolan. 2-2 min. 92: Borja Iglesias Arbitro Guillermo Cuadra Fernández

Tarjetas amarillas Cabrera (min. 93)

Fiel a su manual, el Espanyol jugó con su fútbol directo sin adornos, pases verticales en búsqueda de la carrera y el desmarque del punta. Nada inane porque el equipo siempre tiene el plan B, ese que pasa por las segundas jugadas. Para ello, el equipo debe estar junto y comprometido con la idea, feroz en la lucha para llevarse la pelota dividida. Algo primitivo que, sin embargo, le salió de rechupete al inicio del curso, pero que con el paso del tiempo parecía raquítico, pues sumaba un punto de los ultimos 18. Aunque ante el Celta, después de ver las orejas al lobo, volvió por sus fueros, con la gazuza del aprendiz, con la firmeza del creyente.

No se amilanó el Celta, con una hoja de ruta en las antípodas, siempre con la idea de ser protagonista con el balón entre las botas, feliz con el juego asociativo, toque y voluntad ofensiva. Aunque desvencijado también en las últimas fechas, pues contaba un punto de nueve posibles, el equipo vigués necesitaba hilvanar buen fútbol para creer en su idea, para edificar desde los cimientos. Y por momentos fue ese equipo redondo, con el pase por bandera, con construcción pausada y agitación en los últimos metros. Como esa jugada trenzada de banda a banda que finalizó Javi Rodríguez desde el balcón del área y que acabó por cuchichearle al poste. Cada uno a lo suyo, batalla abierta, cuestión de detalles. Y eso lo aportan Romero y Kike García; aunque también Jutglà y Borja Iglesias.

Es el lateral zurdo del Espanyol un jugador en su punto, dichoso cuando corre por la banda, habilidoso para el quiebro y oportuno con el centro y hasta con el remate, futbolista que se ha pasado el juego, al menos el del Espanyol. Suya fue una ocasión bien abortada por la zaga rival, en uno de esos desmarques que se espera de un delantero. Pero sus ascensiones eléctricas tienen repliegues parsimoniosos. Cosa que advirtió Jutglà, empollón a la carrera, para buscarle la espalda o el pase al hueco, donde corría Javi Rodríguez. En una de esas, definió el centro Javi Rueda, negado por Dmitrovic. Y en otra, autorizada por el juego de espaldas a portería de Borja Iglesias, también por el pase en profundidad de Fer López, Javi Rueda ganó la banda para poner un centro al segundo palo, donde lo atacó Jutglà a gol.

Poco o nada se supo de Ngonge, el extremo llegado al Espanyol a préstamo desde el Nápoles, ni de Edu Expósito, que pone el fútbol y la calidad en la medular. Saltarse su partitura no parecía la mejor de las ideas. Pero sí lo era para Manolo González, que los sustituyó para remarcar el pelotazo al área, para luchar esas segundas jugadas. Y le salió de maravilla.

Porque fue un ejercicio de fe de Kike García, que marcó el empate tras ganar dos batallas, una por arriba para domar el balón y otra por abajo para perfilarse y sacar un latigazo. Porque fue, después, otro ejercicio de fe de Dolan, que pisó el área tras centro de Terrats para batir a Radu cuando el duelo perecía, cuando el Espanyol se veía perdedor hasta que el VAR dictó lo contrario. Más que nada porque se le anuló un gol a Borja Iglesias que pareció legal, por un fuera de juego que no era si la pelota venía del rival (y venía de Omar). Pero eso no quedó tan claro como que el Celta tiene fútbol, también carácter. De ahí que Iglesias, ahora sí, cazara un balón en el área sobre la bocina para sellar el empate entre la fe y el fútbol.