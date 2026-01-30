El Espanyol sigue sin encontrarse y pierde ante el Alavés

El equipo dirigido por Manolo González no levanta cabeza y alarga su mala racha tras un día gris en el que se adelantaron con un cabezazo de Roberto, pero no pudieron mantener la ventaja por los goles de Antonio Blanco y Lucas Boyé

El Espanyol sigue sin encontrarse. Ni siquiera en su casa, en el RCDE Stadium. Los planes para revertir los malos resultados de este año no terminaron de cuajar ante el Alavés. A pesar de que los locales se adelantaron con un cabezazo de Roberto, el conjunto dirigido por Coudet remontó con goles de Antonio Blanco y Lucas Boyé para evidenciar en el marcador el día gris y espeso del Espanyol (1-2). Esta vez, el Alavés no cumplió su rol del peor visitante de la Liga. Y el Espanyol, que no levanta cabeza este 2026, tan solo suma un punto de 15 posibles este año natural, y suma cinco duelos sin victoria, su peor racha este curso.

ESP Espanyol 1 Marko Dmitrovic, Clemens Riedel (Rubén Sánchez, min. 78), Fernando Calero (Miguel Rubio, min. 83), Carlos Romero, Leandro Cabrera, Urko González de Zárate (Charles Pickel, min. 83), Ramon Terrats (Tyrhys Dolan, min. 56), Edu Expósito, Jofre Carreras (Pere Milla, min. 56), Roberto Fernández y Kike García ALA Alavés 2 Antonio Sivera, Jon Pacheco, Victor Parada (Youssef Enríquez, min. 60), Carlos Protesoni (Facundo Garcés, min. 45), Jonny, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Calebe (Ander Guevara, min. 60), Carles Aleñá, Lucas Boyé y Toni Martínez (Jon Guridi, min. 73) Goles 1-0 min. 14: Roberto Fernández. 1-1 min. 26: Antonio Blanco. 1-2 min. 70: Lucas Boyé Arbitro Miguel Sesma Espinosa

Tarjetas amarillas Victor Parada (min. 39)

Manolo evidenció la necesidad de ganar, buscó algo diferente y tocó algunas piezas. Apostó por dos líneas de cuatro y una doble punta —mismo esquema que sus rivales— con Roberto y Kike García. Pol Lozano y Pere Milla se quedaron en el banquillo, este último suplente por primera vez en Liga desde la primera jornada; y sí colocó a Riedel, central, en el lateral derecho.

El Alavés llegaba tan envalentonado como necesitado tras vencer al Betis y colocarse decimoquinto a un punto por encima del descenso. Lo demostraron desde el primer minuto: Ibáñez disparó antes de cumplir los primeros 30 segundos de juego tras entrar con facilidad en el campo del Espanyol por la derecha. Por suerte para los locales, el remate salió desviado.

El buen inicio dio esperanzas al Alavés, muy valiente en su búsqueda del dominio del balón y en las llegadas al área de Dmitrovic, que intentó cubrir las espaldas de sus compañeros. En cambio, el arranque solo trajo desasosiego para el Espanyol, que perdía, recuperaba y perdía el balón, mareado por sus rivales. Faltaba un enlace entre Urko y Edu Expósito con la doble punta, que no lograba llegar con claridad al área de Sivera. El equipo de Manolo estaba espeso, y Terrats y Jofre no aparecían.

Pero en una transición en largo, Kike la bajó para Terrats, que habilitó la carrera de Romero por la banda izquierda. El lateral centró como mejor sabe para que, de cabeza, Roberto adelantase a su equipo en el marcador. Era la primera vez que llegaba el Espanyol y remataba a puerta. Y sería la última en toda la primera parte. El resto de llegadas, para el Alavés, tampoco brillante, pero sí efectivo. Tras un rechace de Dmitrovic, Blanco controló el balón con el pecho y puso el empate en el marcador con un zapatazo.

La segunda parte comenzó con la misma intermitencia, pero más ímpetu de los locales, que mantenían la esperanza que las entradas de Dolan y Pere Milla revirtiesen las sensaciones. Mejoraron las llegadas, pero el Alavés también removió el banquillo con Youssef y Guevara, que avisaron: dos disparos que generaron peligro y el enfado de Dmitrovic.

El portero no pudo hacer nada cuando Cabrera cometió un error tras perder un duelo con Toni Martínez, que regaló un centro a Boyé para que rematase a portería vacía. El gol evidenció la debilidad defensiva del Espanyol que, aunque quedó frío, luchó el empate hasta el descuento. Pero no se reencuentra con su magia, ni con su juego. Ya son seis partidos encajando, ninguna victoria que celebrar y sensaciones lejanas a su primer tramo de temporada.