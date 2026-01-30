Fermín López renueva con el Barcelona hasta 2031

El club azulgrana asegura el futuro del centrocampista de El Campillo en la mejor temporada desde que llegó al primer equipo, que queda reflejada en sus cifras: 10 goles y 11 asistencias en 26 partidos

El FC Barcelona ha oficializado este viernes la renovación de Fermín López hasta 2031, una ampliación de su contrato actual, que expiraba en 2029. El club azulgrana asegura el futuro de unos de los jugadores que se ha afianzado como fundamental en el Barça tras el interés del verano pasado por parte del Chelsea, y premia al futbolista con una mejoría de su ficha. Este curso, bajo las órdenes de Hansi Flick ha crecido y evolucionado hasta ganarse un hueco de peso en la plantilla. Sobre todo, por su papel a nivel ofensivo.

De hecho, esta temporada es hasta el momento la mejor en su carrera. Ya ha superado los números del año pasado: acumula 10 goles y 11 asistencias en los 1.625 minutos que ha disputado, repartidos en 26 partidos. “La renovación de Fermín López es una apuesta estratégica del FC Barcelona por un futbolista que llegó al club con solo 13 años y se formó en La Masia hasta convertirse en uno de los puntales del primer equipo a base de trabajo, talento y perseverancia”, asegura la entidad presidida por Joan Laporta en su comunicado. Por lo tanto, un premio que mejora su contrato y su ficha sustancialmente, acorde a su protagonismo en el equipo.

El futbolista de El Campillo (Huelva) tenía contrato hasta 2029, un acuerdo que se selló en otoño de 2024. Sin embargo, a finales del verano pasado saltaban las alarmas con el interés de otros clubes por Fermín. El Chelsea, que había visto cómo la opción de Xavi Simons se desvanecía al marcharse al Tottenham, tentó al centrocampista azulgrana. Pero la historia terminó sin sobresaltos en el Barça: ni el centrocampista había expresado la intención de abandonar el club, ni los ingleses habían presentado una oferta formal a la altura de su valor, aunque sí hubo tanteos por debajo de los 50 millones de euros.

Para el Barcelona, entonces necesitado de un alivio económico, era más importante la parte deportiva. Y esta temporada quedó demostrado. “Es un jugador fantástico. La decisión dependía de él y soy feliz porque se quedó. Es un jugador que respira y tiene el ADN del Barcelona”, aseguró Flick tras el encuentro ante el Slavia de Praga, cuando el futbolista anotó el doblete de la remontada. El futbolista corrió a abrazar al técnico alemán tras anotar. Fermín fue decisivo en aquel partido. Pero no ha sido el único este curso.

“Fermín representa el modelo genuino de jugador formado en La Masía: competitivo, implicado y con proyección. Una pieza clave de presente y de futuro para un equipo ganador”, prosigue la nota del club azulgrana. La firma del contrato tendrá lugar en los próximos días en los despachos del club antes de que el jugador atienda a los medios de comunicación.