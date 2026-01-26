Pedro ‘Dro’ Fernández, ya en París, dejará el Barcelona y fichará por el PSG

Pedro ‘Dro’ Fernández será jugador del Paris Saint-Germain para las próximas cuatro temporadas y media, hasta el verano de 2030. El canterano azulgrana, una de las apuestas personales de Hansi Flick para el futuro del club azulgrana, aterrizó la noche del domingo en París para pasar las revisiones médicas en la capital francesa este lunes antes de cerrar definitivamente su salida del FC Barcelona. El PSG ejecutará la operación mediante un traspaso de algo más de ocho millones de euros, una cifra superior a la cláusula de rescisión de seis millones que figuraba en su contrato, tras llegar a un acuerdo entre ambos clubes. Un adiós inesperado para el Barça, y motivado por razones deportivas: la presencia de Dani Olmo y Fermín López, alternándose la mediapunta, y el regreso de Gavi tras su lesión prevista para finales de febrero reducen sus opciones de minutos.

No es la primera vez en la historia reciente que una joven perla del Barça abandona el club. En verano de 2024, Marc Guiu, viendo que tendría pocas opciones de jugar con Lewandowski, Ferran y Vitor Roque al frente, se marchó inesperadamente al Chelsea. O incluso el año pasado Pau Prim y Unai Hernández emprendieron un viaje a Oriente Medio, al Al Sadd y al Al-Ittihad, respectivamente. Y hace ya más de cuatro años, Ilaix Moriba, apadrinado en su momento por Ronald Koeman, se marchó al Leipzig en 2021 tras negarse a renovar su contrato. No salió bien su experiencia en Alemania, tampoco su consecución de cesiones, y ahora en el Celta de Vigo ha encontrado la estabilidad. “Me equivoqué saliendo del Barça. Era muy joven y tenía muchas presiones”, explicó el jugador en declaraciones compartidas por su agencia de representación el año pasado.

Esa falta de proyección y hueco que consideran algunos jóvenes futbolistas aceleró la salida de Dro, inesperada para el club y, sobre todo, para Hansi Flick, que quedó especialmente dolido.

“Ha sido una situación desagradable”, reconoció el presidente Joan Laporta a Catalunya Ràdio. La decisión del joven futbolista ya fue comunicada al vestuario y club hace más de una semana. El centrocampista, que llegó a La Masia en 2022 con apenas 14 años, era una apuesta personal de Flick, que seguía su evolución con atención. Después de observarlo en el Juvenil B, el técnico alemán se lo llevó a la gira asiática de pretemporada, le dio la oportunidad de debutar el 28 de septiembre ante la Real Sociedad y de disputar cinco encuentros oficiales con el Barça, acumulando 148 minutos. Pero no jugó la Copa del Rey, ni siquiera ante el Guadalajara, y su último partido sobre el césped vestido de azulgrana fue el 2 de diciembre ante el Atlético de Madrid.

Tampoco jugó la Supercopa a principios de enero. El 12 de este mes cumplió los 18 años, y su cláusula de rescisión seguía siendo la habitual de los jugadores jóvenes. La intención del club azulgrana para blindar el futuro del canterano era actualizar su contrato —en vigor hasta el 30 de junio de 2027 con el Barça— y su cláusula tras el regreso de la Supercopa. Incluso sopló las velas en el avión de vuelta de Arabia en una tarta que el propio Raphinha le llevó a su asiento.

“Teníamos acordada una nueva solución con Dro cuando cumpliera los 18 y, sorprendentemente, su agente nos comunicó que no podría cumplir lo pactado”, explicó Laporta. La decisión del jugador se adelantó. Y el enfado de Flick se evidenció en rueda de prensa. “Como entrenador pongo mucha energía en los jugadores para ayudarles a mejorar, pero hay mucha gente alrededor de ellos. Si Dro al final se va a otro club, preguntadme y hablaré, pero ahora no”, declaró el técnico el pasado 17 de enero en la previa al encuentro frente a la Real Sociedad.

“Hay jugadores que tienen 17 o 18 años, pero hay gente a su alrededor que toma decisiones. No quiero decir nada más”, añadió después. Desde aquel viernes 16 que comunicó la decisión, Dro quedó apartado del grupo y pasó a entrenarse en solitario en la ciudad deportiva. Ahora pasará a estar bajo las órdenes de Luis Enrique en el vigente campeón de Europa. Y el Barcelona, por su parte, vuelve a perder a uno de los talentos jóvenes de su cantera.