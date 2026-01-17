El mercado altera la calma de Hansi Flick: “Hay gente alrededor de Dro que toma decisiones. No quiero decir nada más”

El preparador del Barcelona, que espera el adiós de Ter Stegen, se muestra muy molesto ante la decisión del joven de pagar su cláusula de rescisión

Desde que Raphinha le celebró su 18º aniversario en el avión de regreso de Arabia Saudí, con la Supercopa como invitada en los asientos, Pedro Fernández Sarmiento, conocido como Dro, uno de los chavales con mayor proyección del primer equipo del Barcelona, no volvió a entrenar con Lamine Yamal y compañía. La versión oficial era que tenía molestias. Él no decía nada. Tampoco su entorno. Hasta que este viernes, el canterano se enfrentó al club y comunicó que pagaría su cláusula de rescisión de seis millones de euros. ¿El motivo? El tapón para su crecimiento que significan Dani Olmo, Fermín López y Gavi en la mediapunta, y Lamine Yamal y Bardhy en el extremo derecho.

“Como entrenador pongo mucha energía en los jugadores para mejorar, pero hay mucha gente alrededor de los jugadores. Si (Dro) al final se va a otro club, preguntadme y hablaré, pero ahora no”, soltó, de entrada, Hansi Flick. La rueda de prensa del entrenador del Barcelona en la previa del duelo frente a la Real Sociedad no giró alrededor de la visita al Reale Arena, sino al mercado de invierno. Que si Ter Stegen, que si Casadó, que si Bernal, pero sobre todo el nombre era el de Dro.

Hansi Flick había seguido con especial atención su evolución. Lo observó en el Juvenil B y lo pidió para la pretemporada del pasado verano. Desde entonces, era uno de sus mimados. “A Hansi le encanta Dro”, comentaba, en su momento, uno de los jugadores del primer equipo. Fue justamente en la primera vuelta ante la Real Sociedad cuando Flick le hizo debutar en el primer equipo. Disputó cinco encuentros, cuatro de Liga y uno de Champions. Un total de 148 minutos. Pero a Dro no le pareció suficiente. A él o a su entorno. “Lo de Dro no está hecho aún, pero es fútbol. Hay jugadores que tienen 17 o 18 años, pero hay gente alrededor suyo que toma decisiones. No quiero decir nada más”, pidió Flick.

Sin embargo, tenía algo más para decir: “Mi mensaje es sobre el entrenamiento de cada día. Cuando hay jugadores que llegan con potencial, tenemos un plan para ver cómo entrenan, su rendimiento y su actitud, si son profesionales... Estamos en un gran equipo y no es fácil tener minutos, está claro. Pero cada entrenamiento hace mejores a estos jugadores. Esta es la vía normal y cuando merecen jugar, pues juegan, por supuesto”.

Dro, en principio, se marcharía al PSG. Luis Enrique, técnico del cuadro parisino, tiene una excelente relación con el agente del futbolista, Iván de la Peña. Aunque desde la agencia de Dro no quieren confirmar el destino, un referente del vestuario azulgrana asegura que Dro ya le comunicó a sus compañeros que París sería su nueva ciudad.

Flick no quería la salida de Dro, como tampoco desea que se marchen Bernal y Casadó. “Mi idea es que sigan todos”, dijo el alemán. Sí, en cambio, busca el adiós de Ter Stegen. Aunque en el Girona todavía ven complicado el encaje del portero alemán, esencialmente para cuadrar el juego limpio financiero, desde la entidad azulgrana aseguran que pondrán todas las facilidades. “Si hace falta, nosotros pagaremos todo su salario. La idea es que Marc tenga visibilidad y no es bueno tener a un jugador con esa trayectoria de suplente”, explican desde el área deportiva del Barcelona.

“Es su decisión”, reflexionó Flick cuando le preguntaron por la salida de Ter Stegen; “por supuesto que hemos hablado en los últimos días y semanas, pero esto es trabajo de Deco y nosotros tenemos que preparar el partido de mañana. Mientras tanto, Marc es jugador del Barça, capitán y ha sido muy importante en los últimos diez años, pero respetaremos su decisión y lo que él quiera”.

La calma del Barcelona, sobre todo la de Flick, la rompió el mercado. El técnico no esperaba la salida de Dro de la misma manera que espera que se destrabe la mudanza de Ter Stegen al Girona.