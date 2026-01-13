Cancelo, un comodín en la defensa para Hansi Flick

Cancelo jugará en el Barcelona hasta el final de temporada. Un retorno al Camp Nou que no se explicaría sin las limitaciones económicas de la entidad azulgrana, pero tampoco sin el entusiasmo del lateral portugués, de 31 años, por volver a vestir la camiseta del Barça. “Casi todos mis ídolos eran del Barça. Me identifico mucho con la cultura del club. He jugado una temporada solo, pero hoy volví y me sentí como en casa en el vestuario. A mi hija y mi mujer les gusta mucho. Tengo un sentimiento especial por este Barcelona”, comentó Cancelo en su presentación. Fue por la tarde, pasadas las 17.00, cuando estaba programada para el mediodía. El suspense, según fuentes del club, fue un problema burocrático con el Al-Hilal. En el medio, sin embargo, borraron todos los comunicados públicos. “El fichaje nunca estuvo en peligro”, comentan desde la dirección deportiva.

Para el área deportiva del Barcelona, justamente, Cancelo no era la primera opción. No cumplía con la petición de Flick, que apuntaba a la incorporación de un central, zurdo si era posible. Sin embargo, el técnico alemán pasó de la insistencia a la preocupación cuando Christensen sufrió una lesión parcial en el ligamento de la rodilla izquierda. Flick se quedaba entonces únicamente con Pau Cubarsí y Eric García como centrales, además de la improvisación de Gerard Martín como zaguero zurdo.

Con la baja de Christensen, al Barça se le abrió un hueco de cinco millones de euros en el fair-play financiero. Tras rastrear el mercado, no apareció ningún futbolista que mejorara lo que ya había en la plantilla. “Para eso tenemos a los jugadores del filial”, explican desde el área deportiva. Flick, de hecho, antes de viajar a Arabia para disputar la Supercopa de España, pasó por el Estadi Johan Cruyff para observar a los centrales Andrés Cuenca y Mamadou Mbacke durante el duelo entre el Barça Atlètic y el Ibiza. “Pueden entrar en dinámica de primer equipo”, subrayaron desde el cuerpo técnico.

Sin opciones de garantía en el mercado y con Cuenca y Mbacke como alternativas desde el filial, Deco volvió a pensar en Cancelo. La idea tomó fuerza, además, después de que Araújo comenzara a dejar atrás sus problemas de salud mental. “Cuando Ronald estaba trabajando en Uruguay durante el parón, hablábamos con él constantemente y veíamos que podía incorporarse pronto a la dinámica del primer equipo”, cuentan desde la Ciudad Deportiva del Barcelona.

Con Araújo de regreso, a Deco le ofrecieron la vuelta de Cancelo, un futbolista capaz de actuar en ambos laterales. Su incorporación se interpretó como una oportunidad de mercado. “Con João en la plantilla, Eric y Gerard ya solo pueden jugar de centrales. Si no está Koundé, juega Cancelo; y si no está Balde, también puede jugar Cancelo”. De esta manera, Flick pasaba a contar con cuatro centrales naturales —Cubarsí, Eric, Araújo y Gerard Martín—, además de la opción de sumar a Koundé. “Yo vengo para entender mi espacio. Voy a entrenar para jugar. Jules, Balde, Gerard Martín y Eric lo están haciendo muy bien. A mí me gustan los retos”, sostiene Cancelo, un comodín en la zaga para Hansi Flick.

El Barça, además, recuperó a un futbolista que ya había demostrado su voluntad de jugar en el Camp Nou. Lo hizo en su primera etapa, cuando aceptó rebajarse la ficha en dos millones de euros para cuadrar el fair-play, y también ahora, en esta segunda etapa, tras descartar una oferta del Inter de Milán. “Hablé con el Al-Hilal. Me dijeron que había una posibilidad de salir. Había clubes interesados, pero Deco me llamó y le dije que esperaría al Barça, que era mi primera opción”, comentó Cancelo. Y Flick no tardó en ponerse en contacto con el portugués. “He hablado con él. Este es un equipo con mucho talento. Algunos de los niños se han convertido en hombres. Han evolucionado mucho. Yo vengo a ayudar a este equipo y, si es posible, ganar títulos”, cerró Cancelo.