El curioso viaje de ida y vuelta de Cancelo al Barcelona

Si nada se tuerce, João Cancelo se convertirá en nuevo jugador del Barcelona. Fuentes de la dirección deportiva azulgrana aseguran que el fichaje del lateral portugués, de 31 años, no representará ningún coste adicional en la delicada estructura del fair play financiero del club: llegará cedido hasta final de temporada y cobrará cerca de 2,5 millones de euros, la cantidad de salario que libera Christensen en las cuentas de LaLiga como consecuencia de su lesión de larga duración.

“No está hecho, pero estaría contento si se cierra. Hablamos de fichar a un central, pero es una buena opción para estos seis meses”, aseguró Hansi Flick antes de que el Barcelona se enfrente al Athletic este miércoles (20.00) en la primera semifinal de la Supercopa de España, que se disputa en Arabia Saudí. El técnico no ocultó que su idea inicial para este mercado de invierno era otra. De hecho, tenía un nombre apuntado: Aké, del Manchester City. Sin embargo, el club inglés solo contemplaba un traspaso y, tras las lesiones de Gvardiol y Rubén Dias, Guardiola se negó a desprenderse del defensa neerlandés. A Flick no le quedó más alternativa que conformarse con la opción de Cancelo.

“Hablé con mi staff y pensamos que, cuando Ronald [Araujo] esté de vuelta, tenemos buenas alternativas en el eje de la defensa. João puede jugar en los dos laterales”, comentó el entrenador alemán. Resulta llamativo el viaje de ida y vuelta de Cancelo al Barcelona. Fue el propio Flick, a su llegada al club, quien optó por no renovar al portugués y buscar otro perfil para completar la plantilla. “Tenemos que ser inteligentes con los jugadores que fichamos. No podemos gastar miles de millones. Nuestros jóvenes están creciendo y confiamos en ellos. Ahora tenemos la oportunidad de incorporar a un veterano”, justificó.

El Barcelona no era el único interesado en Cancelo. El Inter también preguntó por el lateral portugués, que no era una prioridad para Inzaghi en el Al-Hilal Saudi. Cancelo, poco acostumbrado a no ser titular —ya le ocurrió en el City y en el Bayern—, tenía clara su salida. Solo faltaba definir destino. Según su entorno, el jugador priorizó el Barcelona y aceptó una importante rebaja salarial para regresar a la capital catalana. Un refuerzo para Flick, que además ya puede volver a contar con Ronald Araujo, uno de los capitanes del equipo.