Los detalles del 23-F: “Conocer las partes oscuras de un estado puede provocar problemas”

La desclasificación de los documentos ha coincidido con la muerte del militar que protagonizó el golpe

Fotografía de archivo del 24 de octubre de 2016 que muestra al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero en Madrid David Fernández (EFE)

La desclasificación de documentos sobre el 23-F, 45 años después del intento de golpe de Estado, aporta nuevas piezas a un episodio fundacional de la democracia española. Repasamos algunas de las claves que emergen de esos papeles: la persistencia de las sospechas sobre el papel de Juan Carlos I y hasta qué punto los informes conocidos apuntalan —con matices y zonas de ambigüedad— la versión oficial de aquellas horas, además de cómo la difusión de rumores buscó erosionar la credibilidad de la Corona y alimentar lecturas interesadas del golpe.

Entre las novedades comentadas figura la constatación de implicaciones dentro de los servicios de inteligencia: un informe admite que seis agentes del CESID conocían con antelación la operación o prestaron apoyo operativo, y después intentaron encubrirlo. También se detalla la cronología del mensaje televisado del Rey y las dificultades para su emisión, en un contexto en el que la radiotelevisión pública estaba ocupada por militares; y se apunta a la continuidad de planes y presiones en los meses posteriores, con escenarios golpistas que siguieron circulando dentro de sectores castrenses.

Hablamos, además, de elementos más “narrativos” que los documentos dejan entrever —como la figura del “hombre del maletín”— y se detiene en materiales ya conocidos que cobran nuevo relieve, como las transcripciones de llamadas intervenidas en el entorno de Antonio Tejero. Lo hacemos en una conversación entre Jordi Amat (escritor, filólogo y coordinador de Babelia, el suplemento cultural de EL PAÍS) y Ana Fuentes, en la que Amat ha analizado la importancia que tienen estos documentos en sí y el impacto que tienen en el momento político actual.

