Ferran Torres: “Tengo mucha confianza en mí mismo y lo estoy demostrando”

Cuando Hansi Flick empezó a mover la artillería pesada —Raphinha, Pedri y Lewandowski— para desatascar el duelo ante el Racing de Santander, fue Ferran Torres quien dio un paso al frente. Con el brazalete de capitán, el delantero dio la diana tan esperada por el equipo en su gol número 15 de la temporada. Ya ha marcado en todas las competiciones y sigue siendo el máximo artillero del equipo. “Sabía que era una temporada crucial para mí, y que estaba preparado para ser titular. Tengo mucha confianza en mí mismo y lo estoy demostrando”, aseguró Ferran. “No nos esperábamos que fueran tan rocosos y que se cerraran tanto. Sabemos que dependemos de nosotros, y que teníamos que estirar el partido, darle tranquilidad, y al final ha salido bien”, añadió el valenciano.

Poco antes había ingresado su mejor socio, Fermín López, decisivo una vez más. “Me gusta su actitud. Él puede cambiar partidos con las situaciones que crea”, le elogió Flick. El centrocampista marcó un nuevo ritmo, revolucionó el encuentro y prolongó su gran racha: suma ya cuatro partidos consecutivos repartiendo asistencias y alcanza las 10, nuevo récord para el de El Campillo. Cuatro de ellas, prácticamente la mitad, han tenido como destinatario a Ferran.

Flick terminó recurriendo a los titulares tras medir con cautela las rotaciones y conceder oportunidades. Fermín entró por Marc Bernal, que firmó su tercera titularidad del curso en un contexto marcado por el interés de otros clubes, pendiente de tener regularidad en el Barça. Ante el Racing de Santander, fue el día que más minutos sumó —57— desde que se lesionó, una rotura de ligamento cruzado ante el Rayo Vallecano a finales de agosto de 2024, y sumó 8 de 11 duelos ganados hasta la media parte. Además, tuvo un disparo en el minuto 37 que se marchó rozando el palo y por el que recibió los aplausos de Flick desde la banda.

Quien no tuvo minutos de nuevo fue Ter Stegen. Tras un regreso fugaz ante el Guadalajara en dieciseisavos de final de la Copa, Flick cumplió lo anunciado: el alemán vivió otra jornada desde el banquillo que podría influir en su futuro. “Joan ha jugado porque así lo hemos decidido, y creo que ha sido la decisión correcta viendo el partido de hoy. Pero veremos los próximos partidos de Copa, no lo he decidido todavía. Puede cambiar si necesita descansar”, explicó el técnico alemán.

Mientras, sobre el césped, Joan, que volvió a dejar la portería a cero, salvaba en los últimos instantes al Barcelona de una posible prórroga. “El final del partido estaba roto, menos mal que tenemos a Joan”, confesó Ferran, un elogio al portero que compartieron sus compañeros. El Barça, con un gol más de Lamine Yamal, que comandó con una gran versión el ataque azulgrana, protegió su victoria número 11 consecutiva, su mejor racha desde la temporada 2014-15 con Luis Enrique.