Flick reorganiza la defensa, mientras espera por Dani Olmo para reemplazar a Pedri

Sin el canario, el técnico alemán busca mejorar la zaga y apostará por el catalán para jugar junto a Frenkie De Jong en la medular

Aunque en el pasado ya se había manifestado a favor de Joan Laporta —“Para mí es importante tenerlo como presidente”, había asegurado—, Hansi Flick regateó la política en la previa de la visita del Real Oviedo al Camp Nou este domingo (16.15, DAZN), después de que el pasado jueves se conociera la fecha de las próximas elecciones: 15 de marzo. “Estoy centrado en mi trabajo ahora mismo. Cuando llegue el momento, me informarán y decidiré a quién voto”, expuso el preparador del Barcelona.

No hay demasiado misterio en la voluntad de Flick: quería las elecciones lo antes posible y las quiere con Laporta como ganador. El resto no le ocupa. Sí, en cambio, el preparador alemán continúa dándole vueltas a la confección de su equipo. A los problemas en la zaga —no termina de dar con la fórmula— se le sumó la lesión de Pedri en la medular, la brújula del juego azulgrana.

Entonces, con la idea de borrar las dudas en la zaga, Flick insistió en la previa del partido contra el Oviedo en los trabajos en defensa. Probó con Eric García de lateral derecho —se entiende bien con Lamine— e insistió con Cancelo por el ala izquierda como alternativa a Alejandro Balde. La pareja de centrales fue para Cubarsí con Gerard Martín. “Acaba de cumplir 19 años. En algunas situaciones es normal que no juegue a su máximo nivel. Para mí es de los mejores defensores de España”, defendió el alemán al central. Protección pública para Cubarsí después de la bronca privada por su rendimiento ante la Real.

Trabajó también, en cualquier caso, con una alternativa para Cubarsí: Araujo. “Tenemos que gestionar sus minutos, su estado físico; está mucho mejor y podría ser una opción como titular”, explicó Flick. Desde que recibió el alta, el uruguayo ha participado en 12 minutos: uno en la final de la Supercopa de España ante el Madrid y 11 en la victoria del Barcelona ante el Slavia el pasado miércoles.

Fue precisamente en Praga donde a Flick se le abrió un dilema hasta entonces inexistente. Hay cinco piezas indiscutibles para el técnico: Lamine, Raphinha, Joan García y su pareja en la medular, De Jong y Pedri.

Pero frente al Slavia, Pedri se mudó a la enfermería. Y allí estará, como mínimo, un mes. Es decir, que se perderá ocho partidos. Pueden llegar a ser ocho en el caso de que el Barcelona no escale hasta los ocho mejores de la fase liga de la Champions League.

La baja de Pedri también la trabajó Flick. Probó con Casadó y Marc Bernal, por supuesto también con Dani Olmo, a la espera de que se recupere Gavi. “Está entrenando y mejorando mucho. Lo que es mejor para él es mantener la paciencia y la calma. No es necesario precipitarse”, comentó Flick sobre el estado de forma de Gavi, que, en principio, volvería a jugar en marzo. Un tiempo similar al que le espera a Pedri. Es decir, hasta los octavos de final de la Champions, agendados entre el 10 y el 18 de marzo, Flick no podrá contar con Gavi y Pedri. Al menos, no en óptimas condiciones.

Entonces, a la espera de Pedri, Flick tiene su respuesta: Olmo, De Jong y Fermín, con Casadó, Bernal y el canterano Juan Hernández como opciones después de que Dro anunciara que pagará su cláusula de rescisión.

Sin Pedri, sin embargo, ninguno le emociona como Fermín. “A veces puede estar más tranquilo con la pelota, pero es su estilo. Tiene un gran dinamismo e intensidad. Cuando ataca los espacios es muy peligroso. Es fantástico; delante de la portería también. En defensa presiona muy arriba”, destacó Flick. La energía de Fermín, entonces, retrasa al irregular Dani Olmo al eje junto a De Jong.

Nada nuevo para el catalán. Ya lo hizo en el RB Leipzig, también en la selección española. Y, ante el Celta, su mezcla con De Jong fue un éxito para Flick. El Barça pierde a Pedri, pero aguarda por la mejor versión de Olmo. Y la necesita sin intermitencias.