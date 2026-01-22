Pedri estará un mes de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral

El jugador del FC Barcelona se lesionó en el partido de este martes contra el Slavia de Praga

El jugador del FC Barcelona Pedri estará alrededor de un mes de baja tras confirmarse que sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, según ha informado este miércoles el club blaugrana tras las pruebas realizadas por los servicios médicos.

El centrocampista canario se lesionó en el partido disputado este martes ante el Slavia de Praga, en la séptima jornada de la Fase Liga de la Champions, y tuvo que retirarse del terreno de juego en el minuto 61 cuando el encuentro estaba 2-2.

Pedri tuvo que dejar el césped del Eden Arena con síntomas de dolor y quejas, en un duelo que terminó con victoria del conjunto blaugrana por 2-4 tras una remontada en la segunda parte iniciada por Dani Olmo, quien relevó al canario.

El choque en Praga fue el partido número 29 de Pedri en la presente temporada 2025/26, en la que ha sido titular en 24 encuentros y ha anotado cuatro goles.

El ‘8’ blaugrana se ha consolidado de nuevo como una pieza clave en el centro del campo del FC Barcelona, siendo determinante en la organización y el ritmo del juego del equipo que entrena Hansi Flick, que deberá encontrar soluciones a la ausencia de Pedri durante el próximo mes.