Fútbol
Slavia P. SLP
Barcelona BCN
Movistar Liga de Campeones
Champions League

Los dos objetivos de Balde: la Champions y la selección

El lateral azulgrana es el aliado en la plantilla de Lamine, que se perderá el duelo en Praga

Alejandro Balde
Juan I. Irigoyen
Juan I. Irigoyen
Barcelona -
Ir a los comentarios

Lamine Yamal aterrizó en el primer equipo del Barcelona con 15 años. Por entonces, en un conjunto que todavía dirigía Xavi Hernández, estaban leyendas azulgrana como Piqué, Busquets y Jordi Alba, además de jugadores consagrados como Robert Lewandowski, Dembélé y De Jong. En los primeros entrenamientos, el delantero se encontró con la hostilidad de Alba —“Iba caliente”, recordaba el 10 tiempo después—, pero con la amistad de Alejandro Balde. Entre el delantero y el lateral se forjó una amistad que fue el enlace para el dúo más simbólico de la última Eurocopa ganada por España en Alemania: Nico Williams-Lamine Yamal. “En el Mundial de Qatar, Nico iba para todos lados con Balde; cuando Lamine se sumó a la selección, Balde fue el que llamó a Nico para que cuidara a Lamine”.

De hecho, Balde es de los que no tiene problemas en hablar de cara con Lamine: “Es el mejor del mundo, pero a veces hay que tirarle de la oreja”. Cuando Lamine llegó al primer equipo, Balde ya acumulaba más de 50 partidos con ellos, además de haber jugado en los cuatro duelos que España disputó en Qatar 2022. Y eso que por entonces, solo tenía 19 años. Sin embargo, desde octubre de 2023, el lateral del Barcelona no regresa a Las Rozas. “Creo que todos los jugadores también jugamos para ir a la selección. Es un sueño. Es verdad que llevo dos años sin ir, pero cada día me esfuerzo para volver. Depende de mí y no depende de mí. Ojalá pueda volver”, levantó la mano el azulgrana. Inamovible Cucurella del once inicial de Luis de la Fuente, Balde busca sumarse, al menos, a la lista del seleccionador para Estados Unidos, Canadá y México.

Sabe, en cualquier caso, que el puente hacia la Roja es el Barcelona y hay pocos escaparates mejores que la Liga de Campeones. “Tenemos muchas ganas, es la competición que cualquier jugador aspira a ganar. Nuestra idea es ganarla. Hay que ir partido a partido, primero meternos entre los ocho primeros y luego queremos ganarla”, subrayó Balde.

El Barça suma 10 puntos en la fase de liga y está prácticamente obligado a ganar los dos partidos, el primero hoy frente al Slavia en Praga (21.00, Movistar); el segundo la semana que viene ante el Copenhague en Barcelona, si quiere subirse al grupo de los ocho primeros de la clasificación. “La Champions siempre te exige un gran nivel. Es un partido difícil, pero tenemos confianza en poder sacarlo adelante”, sostuvo Flick.

Lo tendrá que hacer sin el gran amigo de Balde en el vestuario, Lamine, sancionado —“No podemos depender de un solo jugador”, destacó—, pero con el regreso de Raphinha, tras su ausencia ante la Real. “Espero que Raphinha pueda jugar”, cerró Flick. El Barcelona mira a la Champions, Balde también al Mundial.

Sobre la firma

Juan I. Irigoyen
Juan I. Irigoyen
Redactor especializado en el FC Barcelona y fútbol sudamericano. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Ha cubierto Mundial de fútbol, Copa América y Champions Femenina. Es licenciado en ADE, MBA en la Universidad Católica Argentina y Máster de Periodismo BCN-NY en la Universitat de Barcelona, en la que es profesor de Periodismo Deportivo.
