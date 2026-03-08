El debut de Checo Pérez en Cadillac: un coche que se desmorona, roce con Lawson y muchas lecciones

Esta es la nueva realidad del piloto más exitoso de México: pelear en el barro por evitar ser el último lugar de la clasificación. Checo Pérez tiene bien claro que debe ser paciente en la primera temporada de Cadillac, el equipo novato en la Fórmula 1. La misión es pelear en la parte baja de la parrilla y, si el caos ayuda, colarse en la zona de puntos. Aunque el mayor mérito de ingeniería, aerodinámica y fiabilidad es que el auto funcione correctamente y pueda completar una carrera. Pérez lo consiguió tras una hora y media de angustias con el auto despedazándose por la pista del Gran Premio de Australia. Finalizó en la decimosexta posición y la carrera la ganó George Russell.

La última década ha demostrado que por más talentoso que sea el piloto, siempre será un factor decisivo el auto. En el garaje de Cadillac han tenido que construir todo en tiempo récord para poder llegar a la temporada de este año. Durante este fin de semana, el equipo mostró su fuerza y trabajo en equipo. También se encontraron con errores, como la pérdida de los espejos laterales de los dos autos, el acomodo de los asientos, la configuración e incluso con la bomba de gasolina. Ayudó mucho al equipo estadounidense la ronda de clasificación, la primera de su historia, donde recabaron los primeros datos. Pérez se clasificó en el lugar 18 apenas por encima de su compañero Valtteri Bottas. En el inframundo de esa clasificación cayó Verstappen de forma sorpresiva.

El vehículo de Checo Pérez durante el Gran Premio de Australia. JOEL CARRETT (EFE)

Antes del arranque de la carrera australiana, Checo Pérez bromeó con el argentino Franco Colapinto sobre la posibilidad de que la arrancada fuera anárquica, “a jugar boliche”. Minutos más tarde, en la vuelta para colocar los autos en la pista, el McLaren de Oscar Piastri terminó en el muro. El mexicano arrancó el motor híbrido de su Cadillac y empezó a notar vibraciones que complicaban su manejo. En algún punto de la carrera coincidieron el de Guadalajara y Liam Lawson, la fallida apuesta de Red Bull en 2024. “¿Qué le pasa a este tipo?“, dijo el mexicano tras el encontronazo que rozó una sanción para ambos. El mexicano sacó el colmillo para negarle el paso en el giro 16 aunque la potencia del Cadillac aún no está para dar batalla a placer.

En la vuelta 18 el auto de Bottas no pudo seguir, se quedó clavado en el césped, algo que despertaba las dudas en el garaje de Cadillac para ver si su otro coche podría enfrentar un problema similar. Al mexicano le tocó perder una parte de su alerón delantero en el giro 34, lo que mermó su rendimiento. El tema de las vibraciones sobre el auto se convirtieron en un gran calvario, pero el mexicano pudo aguantar, incluso cuando de nuevo su espejo izquierdo se desprendió, para conseguir información crucial para todos sus ingenieros. “Estamos hambrientos de más. Muchas gracias a todos”, dijo el mexicano tras la carrera que no pudieron terminar por incidentes Piastri, Fernando Alonso, Lance Stroll, Nico Hulkenberg y su colega Bottas.