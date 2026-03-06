Checo Pérez se viste de mentor en el debut de Cadillac en la Fórmula 1

El mundo de la Fórmula 1 se ha redimido ante Checo Pérez. El piloto mexicano ha manejado durante 13 años en las pistas más selectas y rigurosas del mundo a velocidades frenéticas. Esa racha se cortó en 2025 cuando fue súbitamente despedido. No tardó ni un año en que le cayeran ofertas para este 2026. La que más le sedujo fue la de construir todos los cimientos del garaje de Cadillac, una marca estadounidense de lujo que entra en la competencia europea por excelencia.

“Es un honor estar en Australia este fin de semana, haciendo historia con Cadillac. El hecho de ser parte de este increíblemente nuevo equipo ha sido uno de los momentos más destacados de mi carrera”, comentó Pérez al sitio oficial de la F1. La pista de Melbourne da el pistoletazo de salida para la nueva temporada, una que supone todo un cambio en el funcionamiento de los autos y donde el componente eléctrico marcará esta etapa.

Todos los autos de este año han sufrido un cambio en el motor. Si antes se construían con un 80% de potencia gracias al combustible y un 20% a lo eléctrico, ahora tendrán una potencia equilibrada en ambos componentes. Según la Federación Internacional del Automóvil (FIA), los autos tendrán hasta 1.000 caballos de fuerza. “Es muy difícil descifrar qué está pasando con la energía, con los despliegues... todo eso es tremendamente difícil. Así que gran parte de esta unidad de potencia entra en juego, mucho más que en el pasado, lo cual no es ideal”, criticó el mexicano. Su excompañero, Max Verstappen, también ha mostrado su desagrado con el nuevo formato. “Conducirlos no es muy divertido, para ser sincero. No se parece mucho a la Fórmula 1. Se parece más a la Fórmula E con esteroides”, dijo el neerlandés en referencia a la categoría que compite exclusivamente con energía limpia.

Checo Pérez a bordo del primer Cadillac en la Fórmula 1, durante las pruebas en Baréin. Sam Bloxham (LAT Images)

Pérez tiene contrato esta temporada y la que viene. Dependerá de cómo evolucione el coche y el equipo para valorar si aún quiere mantenerse en la F1. Le tocarán dos temporadas en las que pelear por salir del último lugar será clave. Si Cadillac consigue terminar dentro de los 10 primeros lugares será un resultado de maravilla. Así, la temporada 2026 será una batalla en el fondo de la parrilla frente a Audi, Alpine, Haas y Aston Martin. La experiencia del mexicano sumada a la de su compañero, Valtteri Bottas, impulsará al equipo para encontrar cierta estabilidad. Pérez, subcampeón del mundo, ganador de seis carreras y que subió 39 veces al podio, ha contado que ha cumplido con creces en la Fórmula 1 al venir desde la nada.

El piloto no llegará solo. Le acompañan este año sus grandes padrinos, los Slim, con un fuerte patrocinio a través de Telmex y Claro. También tendrá como patrocinadores personales a Banamex, quien le siguió en su camino por Force India y Nestlé. Dentro del equipo, le escuchan más que en Red Bull, donde sus opiniones eran secundarias ante las peticiones de Verstappen. “Puedo ver la forma en que se está desarrollando el coche y cómo estamos empujando en la misma dirección. Ayuda y siento que mi opinión es mucho más apreciada”, comentó hace unos días.

“Cualquier cosa puede suceder. Con esta nueva regulación, parece que hay tres categorías diferentes: los primeros cuatro equipos en un nivel, luego el grupo de la media tabla y hacia atrás otro grupo. Hay que ser capaces de aprovechar cualquier oportunidad. Al ser la primera carrera, puede haber mucho caos”, contó a los medios reunidos en Australia. Cadillac quiere una oportunidad para mostrar que llega a la F1 en serio.