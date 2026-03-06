Vídeo | La prostitución en Europa: ¿abolición o regulación?
En la semana del 8M, Europa debate sobre los trabajos sexuales: modelo nórdico, legalización, trata y derechos de las mujeres
La prostitución genera uno de los debates más intensos en Europa. Algunos países la regulan como trabajo sexual, como Alemania; otros penalizan al cliente con el llamado modelo nórdico, como Francia. En medio de discusiones abiertas sobre trata, estigma y derechos laborales, las trabajadoras sexuales, la sociedad civil y los sectores del feminismo discrepan: para unos es explotación; para otros, una opción que incluso puede empoderar a las mujeres.
Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.
