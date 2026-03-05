Vídeo | Los centros sociales de Italia están en peligro
Askatasuna, un lugar emblemático de la contracultura en el país europeo, cerrado por el Gobierno de Meloni
Decenas de miles de personas de toda Italia se manifestaron el pasado mes de enero contra el cierre, por orden del Gobierno, del centro social Askatasuna, en Turín. Desde la llegada al poder de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, los centros sociales autogestionados están en el punto de mira de la líder de extrema derecha. Entre los manifestantes en enero estuvo Barbara, de 25 años, que lleva cinco años militando en ese centro de la ciudad piamontesa.
Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.
