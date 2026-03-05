El Lidl-Trek de Ayuso, tajante con la temeridad de Aleix Espargaró en bicicleta: “No refleja nuestros valores”

La cuenta de Instagram del Museu Vicenç Folgado (@museumotosfolgado), dedicada mayoritariamente a difundir la pasión por las motocicletas en la Costa Brava, compartió el pasado domingo un vídeo en el que un ciclista con la indumentaria del Lidl-Trek, el equipo profesional en el que milita Juan Ayuso, adelantaba de forma temeraria a varios vehículos durante el sinuoso descenso del puerto Els Àngels, en Gerona. Poco después, el metraje, de apenas ocho segundos, comenzó a circular por las redes y pronto quedó claro que la acción había sucedido un día antes, el sábado, y que el corredor en cuestión no era otro que Aleix Espargaró.

Tras dedicar una vida al motociclismo, donde llegó a disputar 260 Grandes Premios en el Mundial de MotoGP, el mayor de los Espargaró dio a finales de 2024 un inédito volantazo a su carrera para abrazar su otra gran pasión, el ciclismo, y firmar por el Lidl-Trek. “Era mi ilusión correr en bici y aquí estoy, en uno de los mejores equipos del mundo”, resumió entonces el catalán, encantado de compaginar su rol como piloto de pruebas de la escudería Honda con el de ciclista en el filial del cuadro WorldTour.

El novedoso experimento, no obstante, quedó en nada en cuestión de resultados. Después de una única temporada en la plantilla del devo, como se conoce en ciclismo a los equipos de desarrollo o filiales, Espargaró colgó la bicicleta a finales del pasado curso tras competir en solo dos pruebas de ruta: el Tour de Austria, donde tuvo que retirarse en la tercera etapa por una caída, y el Circuito de Getxo, donde finalizó 57º, a 6m42s del vencedor, el prodigioso mexicano del UAE Isaac del Toro.

Alejado desde entonces de las milimetradas y exigentes obligaciones del ciclista profesional, Espargaró, de 36 años, disfruta de la retirada sin dejar de lado su vinculación con el Lidl-Trek, donde continúa, según fuentes internas, como “embajador” de la marca. Cada semana, el de Granollers comparte fotografías, vídeos y entrenamientos en sus redes sociales vistiendo los colores del equipo de Ayuso, Pedersen y compañía, algo que no solo facilitó su identificación en el mencionado vídeo, sino que ha alertado ahora a la plana mayor de la escuadra ciclista.

“Estamos al tanto de las imágenes que circulan esta semana en las redes sociales y queremos ser muy claros: el comportamiento mostrado [por Aleix Espargaró] no refleja los valores ni los estándares que nos rigen como equipo”, han asegurado fuentes del Lidl-Trek a EL PAÍS. “Nos tomamos este asunto muy en serio y estamos en proceso de hablar directamente con el corredor”.

A la hora de publicación de este texto, ni el catalán ni su entorno han ofrecido su versión de los hechos tras ser preguntados por este periódico.

El precedente de Kiko Galván y el Kern Pharma

La de Espargaró no es, sin embargo, la primera temeridad que un ciclista español comete en tráfico abierto en los últimos meses. En octubre del pasado año, el equipo Kern Pharma despidió a su ciclista Kiko Galván, de 28 años y fijo en la estructura navarra desde su fundación, después de que el catalán compartiera en sus redes sociales un vídeo en el que saltaba en repetidas ocasiones por encima de una mediana disuasoria invadiendo el carril contrario en la carretera de la Rabassada, en Barcelona. “Siento vergüenza por haber fallado”, lamentó Galván dos meses después, cuando anunció su repentino adiós a la élite.