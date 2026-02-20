Vídeo | ¿Puede Europa defender a Ucrania sin la ayuda de EE UU?

Tras el desplome de la ayuda estadounidense, Europa ha asumido casi todo el sostén militar y financiero de Ucrania, en un momento en que está a punto de cumplirse el cuarto aniversario de la invasión rusa. Las negociaciones, de las que Bruselas permanece al margen, siguen estancadas, al tiempo que el bloque se enfrenta a socios que obstaculizan sanciones al Kremlin y mantienen sus importaciones de gas y petróleo ruso. Mientras Kiev reclama garantías y una vía acelerada hacia la UE, los Veintisiete afrontan un desafío geopolítico sin precedentes: sostener la defensa de Ucrania e influir en la búsqueda de una paz duradera sin el paraguas de Washington.

