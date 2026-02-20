Ir al contenido
Arte TV

Vídeo | ¿Puede Europa defender a Ucrania sin la ayuda de EE UU?

La falta de apoyo por parte de Washington lleva Bruselas a asumir casi la totalidad del apoyo a Kiev en el cuarto invierno de la invasión rusa

Careta del programa 'Arte TV Semanal'.
El País
El País
Tras el desplome de la ayuda estadounidense, Europa ha asumido casi todo el sostén militar y financiero de Ucrania, en un momento en que está a punto de cumplirse el cuarto aniversario de la invasión rusa. Las negociaciones, de las que Bruselas permanece al margen, siguen estancadas, al tiempo que el bloque se enfrenta a socios que obstaculizan sanciones al Kremlin y mantienen sus importaciones de gas y petróleo ruso. Mientras Kiev reclama garantías y una vía acelerada hacia la UE, los Veintisiete afrontan un desafío geopolítico sin precedentes: sostener la defensa de Ucrania e influir en la búsqueda de una paz duradera sin el paraguas de Washington.

Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.

Archivado En

