Vídeo | La UE busca aliados para sobrevivir a la guerra arancelaria de Trump

Las tarifas impuestas por Washington obligan a Bruselas a replantear sus alianzas y diversificar mercados

Guerra aranceles de Trump
El País
El País
La guerra arancelaria desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está sacudiendo la economía europea, que apenas creció un 1,6% el año pasado. Hasta ahora, Washington era el principal destino de las exportaciones de Europa, pero los gravámenes impuestos por el republicano han obligado a Bruselas a replantearse esa dependencia. Por ello, la UE ha cerrado recientemente acuerdos con Mercosur y la India, mientras negocia con Australia, en una carrera por diversificar mercados y proteger millones de empleos, especialmente en sectores estratégicos como la automoción, la agroindustria y la industria farmacéutica.

Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.

