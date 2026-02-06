Vídeo | La UE busca aliados para sobrevivir a la guerra arancelaria de Trump

La guerra arancelaria desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está sacudiendo la economía europea, que apenas creció un 1,6% el año pasado. Hasta ahora, Washington era el principal destino de las exportaciones de Europa, pero los gravámenes impuestos por el republicano han obligado a Bruselas a replantearse esa dependencia. Por ello, la UE ha cerrado recientemente acuerdos con Mercosur y la India, mientras negocia con Australia, en una carrera por diversificar mercados y proteger millones de empleos, especialmente en sectores estratégicos como la automoción, la agroindustria y la industria farmacéutica.

