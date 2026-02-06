Gala de San Isidro: Borja Jiménez reta a Roca Rey a lidiar juntos los ‘victorinos’ en la Feria de Otoño

Borja Jiménez, micrófono en mano, invita a Roca Rey a que toree con él los toros de Victorino Martín.

El torero sevillano, que se encerrará con seis toros en solitario, se sintió ofendido cuando comprobó que el peruano era la imagen de la cita madrileña

La gala de la presentación de los carteles de la Feria de San Isidro, celebrada en la tarde de ayer, discurría por los cauces festivos de lo políticamente correcto –una carpa espectacular en el ruedo de Las Ventas, música, luces, unos presentadores divertidos, autoridades, un público amable y aplaudidor, y hasta un mago- cuando saltó la sorpresa revestida de noticia: Borja Jiménez, el único torero que se encierra en solitario con seis toros en la Feria de San Isidro, invitó públicamente a su compañero Roca Rey a lidiar juntos los victorinos en la Feria de Otoño.

Todo sucedió cuando Ramón García, que ejercía de presentador junto a Gemma Camacho, destacó el gesto de Jiménez de encerrarse con seis toros y le cedió el micrófono. ¿”Cómo se hace eso?”, le preguntó. Y el torero sevillano contestó que le debe mucho a la afición de Madrid, y que el toreo es una apuesta constante a la verdad. “Y me ha dicho un pajarito”, insistió García, “que, por si fuera poco lo de los seis toros, has pedido algo para la Feria de Otoño”. Y Borja contestó: “Sí, he pedido la corrida de Victorino, y ahora que he visto que la imagen de la feria y el máximo protagonista es Roca Rey, quiero invitarlo a que toree conmigo esa corrida”.

Ramón García zanjó el asunto como pudo: “Pues nada, le ha lanzado el guante al maestro, y que lo hablen entre ellos”.

La gala continuó como si tal cosa, pero, una vez finalizada, Jiménez explicó a este periódico: “No tenía nada preparado; me ha salido del alma cuando he visto que Roca es la imagen del cartel de la feria cuando el que se encierra con seis toros soy yo”.

Los toreros no hablaron entre ellos, pero Roca Rey ofreció su opinión en el programa radiofónico El Toril de Onda Madrid: “Qué bonito el ofrecimiento de Borja; es bonito que los toreros se ofrezcan de esa manera. No me ha impactado. Veremos qué pasa, la temporada es muy larga y queda mucho hasta otoño”.

Ahí quedó el asunto, y el futuro dirá si el diestro peruano acepta la invitación del sevillano, aunque la decisión podría depender del paso triunfal o no de Roca Rey por la Feria de San Isidro.

Roca Rey, imagen de la Feria de San isidro 2026. (Imagen cedida por Plaza 1)

Lo cierto es que Roca Rey fue uno de los grandes protagonistas de la gala. Plaza 1 lo había elegido como imagen de la feria, como ya ocurriera en 2025 con Victoria Federica de Marichalar, y en 2024 con Cayetana Rivera, y el torero subió a la tribuna para recibir los honores (se proyectó un making of sobre el proceso fotográfico) y pronunció un discurso poético sobre la fiesta.

Todo había comenzado con la actuación del mago Murphy, que robó el corazón de los toreros de la primera fila y mostró un paño con el lema de la gala: “Madrid, el corazón del toreo”. A continuación, el grupo musical Kisko Espinosa interpretó el tema Madrid se siente, no se ve, creado para la ocasión.

Como en ediciones anteriores, Plaza 1 se inventó unos galardones con escaso sentido: Premio ganadería de la temporada, a Jandilla; Premio Juventud y Tauromaquia, a Álvaro Fernández, hijo de Florito, que asume este año la labor de cabestrero; Premio Mujer y Tauromaquia, a la periodista Mariló Montero, y Premio Embajador de la Tauromaquia, al futbolista Sergio Ramos.

Como el deportista no estaba presente, subió a recoger el trofeo Alejandro Talavante, que lo recibió del exfutbolista Bernard Schuster, lo que sirvió para homenajear al torero por los 20 años de alternativa, que cumple esta temporada.

Habló el presidente de Plaza 1, Rafael García Garrido, quien hizo hincapié en que “nos enfrentamos a la renovación del escalafón”, señaló que en la feria están toreros de tres generaciones, y concluyó: “Sin las figuras seremos pequeños, y sin los toreros nuevos nunca seremos grandes”.

El acto lo abrió el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; le siguieron Roca Rey y Mariló Montero, y lo cerró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Los cuatro centraron sus intervenciones en la defensa de la tauromaquia frente a sus detractores, prueba inequívoca de la exagerada importancia que conceden a los movimientos antitaurinos por encima de los problemas internos de la fiesta.

Nadie habló del toro, por ejemplo.

Antes de que se apagara el escenario, la presentadora Gemma Camacho recordó que ya se pueden comprar las abonos; pero unas tacitas de caldo calentito llamaron la atención de la concurrencia mientras se retiraban las sillas y comenzaba el catering.