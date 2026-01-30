Vídeo | El futuro de los deportes de invierno
El calentamiento global pone contra las cuerdas a las estaciones alpinas europeas y obliga a fabricar nieve a cualquier precio
Mientras los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 se presentan como los más “sostenibles” de la historia, las estaciones alpinas dependen más que nunca de la nieve artificial. Un estudio de 2024 alerta de que casi la mitad de las posibles sedes olímpicas podrían quedarse sin nieve suficiente a partir de 2050. El calentamiento global adelgaza cada temporada el manto blanco de Europa y obliga a recurrir a soluciones cada vez más costosas en materia de agua, energía y biodiversidad, profundizando la crisis climática. ¿Podrán sobrevivir los deportes de invierno tal y como los conocemos?
Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.