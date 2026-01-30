Ir al contenido
Internacional
Arte TV

Vídeo | El futuro de los deportes de invierno

El calentamiento global pone contra las cuerdas a las estaciones alpinas europeas y obliga a fabricar nieve a cualquier precio

Deportes invierno Arte TV
El País
El País
Mientras los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 se presentan como los más “sostenibles” de la historia, las estaciones alpinas dependen más que nunca de la nieve artificial. Un estudio de 2024 alerta de que casi la mitad de las posibles sedes olímpicas podrían quedarse sin nieve suficiente a partir de 2050. El calentamiento global adelgaza cada temporada el manto blanco de Europa y obliga a recurrir a soluciones cada vez más costosas en materia de agua, energía y biodiversidad, profundizando la crisis climática. ¿Podrán sobrevivir los deportes de invierno tal y como los conocemos?

Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.

