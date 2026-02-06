Las semifinales de Copa del Rey dejan un Atlético-Barcelona y un Athletic-Real Sociedad

El trofeo de la Copa del Rey, en la Ciudad Deportiva de Las Rozas.

En el cuadro femenino los enfrentamientos serán Badalona - Barcelona y Atlético - Tenerife

El sorteo de las semifinales de la Copa del Rey de este viernes deja dos grandes enfrentamientos en busca de la final que se disputará en el estadio de La Cartuja, aún sin fecha exacta. En una eliminatoria a doble partido, la primera semifinal será un Atlético - Barcelona, donde la ida se disputará entre los días 10, 11 o 12 de febrero en el Metropolitano y la vuelta casi un mes después entre los días 3, 4 o 5 de marzo en el Camp Nou. En la segunda semifinal, habrá derbi vasco por partida doble. Con las mismas posibles fechas que en la otra eliminatoria, la ida se disputará en San Mamés y la vuelta en Anoeta.

El Barcelona, vigente campeón de la Copa del Rey, buscará una nueva final en La Cartuja ante un Atlético que no gana esta competición desde 2013, cuando se impuso en el Bernabéu al Real Madrid en la prórroga con una remontada. Los de Flick ya se impusieron a los rojiblancos en Liga este curso por 3-1 en el feudo azulgrana con una remontada tras el gol inicial de Baena. El Barça llega a esta semifinal sin haberse cruzado a un Primera División en su camino. Primero eliminó al Guadalajara con un 0-2. Después dejó por el camino al Racing de Santander, también por 0-2. Y por último, este martes, ante el Albacete, verdugo del Real Madrid en la competición, venció por 1-2 en un partido que se le complicó al final. Lamine y Araujo adelantaron a los de Flick, pero un gol de Javi Moreno al final del encuentro dejó el partido en un alambre.

El Atlético por su parte ha jugado tres eliminatorias también como el Barça al disputar la Supercopa de España el pasado enero. Los de Simeone primero echaron al Atlético Baleares con un 2-3. La siguiente víctima fue el Dépor, donde un golazo de Griezmann de libre directo dio el pase a los rojiblancos. Por último, el rival en cuartos fue el Betis, al que goleó este jueves con un contundente 0-5 y donde brilló el debutante Ademola Lookman.

La segunda semifinal trae un apasionante derbi vasco por partida doble solo cinco días después del último disputado en San Mamés, donde el partido quedó en empate (1-1), pero con una Real Sociedad muy superior al Athetic. Un gol de Ruiz de Galarreta en los instantes finales tras la expulsión de Brais Méndez repartió un punto para cada equipo. El primer derbi liguero sin embargo se lo quedó la Real Sociedad (3-2), entonces con Sergio Francisco en el banquillo txuri urdin. Los donostiarras se impusieron con un tanto de Jon Gorrotxategi en el último suspiro.

El Athletic también se ahorró las dos primeras rondas coperas al disputar la Supercopa en Arabia. Los de Ernesto Valverde vencieron al Ourense por 0-1 en la prórroga con un tanto de Jauregizar. Después, en una nueva prórroga, echaron a la Cultural Leonesa con un 3-4 en un partidazo. Y finalmente, este miércoles en los cuartos de final, rompieron el sueño del Valencia en Mestalla con un gol de Iñaki Williams en el tiempo de añadido (1-2).

La Real Sociedad en cambio, es el único equipo de los cuatro semifinalistas que jugó dos rondas extra. En primera ronda goleó al Negreira por 0-3. Después venció al Reus por 0-2. En dieciseisavos eliminó al Eldense con un resultado corto y con gol en el descuento (1-2). En octavos se enfrentó a Osasuna, ya con Matarazzo en el banquillo, donde la eliminatoria se decidió en penaltis. Finalmente, se deshicieron del Alavés en los cuartos con una gran remontada este miércoles (2-3).

Badalona - Barcelona y Atlético - Tenerife en Copa de la Reina

En el cuadro femenino, también a doble partido, los enfrentamientos serán Badalona - Barcelona y Atlético - Tenerife. El conjunto azulgrana jugará la vuelta en casa en el derbi catalán y el equipo rojiblanco viajará hasta las Islas Canarias en el segundo partido. Los encuentros de ida se disputarán los días 10, 11 o 12 de marzo. Los enfrentamientos de vuelta se jugarán entre los días 17, 18 y 19 de marzo.