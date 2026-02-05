El mejor Atlético aplasta al Betis en la Copa

El Atlético apagó la caldera de La Cartuja con un partidazo para meterse en las semifinales de la Copa del Rey y aplastar a un Betis que se las prometía muy felices y fue arrasado por el conjunto de Simeone. El Atlético llegó a Sevilla con dudas y salió bastante reforzado. La verdad es que jugó un gran partido, como también lo fue la desastrosa actuación del conjunto andaluz, sobre todo en defensa. Falto de garra e intensidad, el Betis le puso un tapete a jugadores como Baena, Griezmann, Barrios, Giuliano y Lookman, que cuajaron una gran actuación. En especial el delantero nigeriano, que protagonizó un estreno espectacular con su gol y sus pases. Se rehabilitó el Atlético, por lo tanto, con la Copa como el camino más cercano para conseguir un título. El Betis, tierno y débil, tendrá que centrarse en la Liga y en la Liga Europa. Parte de su afición, siempre fiel, abandonó el estadio con 0-3 al descanso y, sobre todo, con el cuarto tanto de Griezmann en el minuto 63. El francés ofreció toda una clase maestra.

BET Betis 0 Adrián, Marc Bartra (Natan, min. 45), Valentín Gómez, Diego Llorente, Aitor Ruibal, Antony (Rodrigo Riquelme, min. 72), Marc Roca, Abde Ezzalzouli, Pablo Fornals (Sergi Altimira, min. 73), Nelson Deossa (Álvaro Fidalgo, min. 45) y Chimy Ávila (Ángel Ortiz, min. 45) ATM Atlético 5 Juan Musso, Marcos Llorente (Rodrigo Mendoza, min. 66), Dávid Hancko, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, Álex Baena (Thiago Almada, min. 66), Pablo Barrios (José María Giménez, min. 49), Giuliano Simeone (Nahuel Molina, min. 65), Koke, Ademola Lookman (Obed Vargas, min. 78) y Antoine Griezmann Goles 0-1 min. 11: Hancko. 0-2 min. 29: Giuliano Simeone. 0-3 min. 36: Ademola Lookman. 0-4 min. 61: Griezmann. 0-5 min. 82: Thiago Almada Arbitro César Soto Grado

Tarjetas amarillas Souza (min. 52), Llorente (min. 80)

El fútbol, en esencia un juego, tiene, sin embargo, algunas verdades irrefutables. Una de ellas dice que si un entrenador no pone lo mejor que tiene sobre el campo corre el riesgo de sufrir un revés. También, que el dinero cuenta, y mucho, a la hora de realizar fichajes. En el primer concepto, Manuel Pellegrini, el entrenador del Betis, decidió colocar a Adrián, su tercer portero, como titular en unos cuartos de final de la Copa ante todo un Atlético. Y Adrián falló de forma estrepitosa en el primer gol del conjunto madrileño, que abrió paso a la exhibición del Atlético en el primer tiempo. En segundo lugar, los 35 millones que pagó el Atlético por Lookman retrataron la distancia entre el nigeriano, una bala con mucho peligro, y, por ejemplo, el Chimy Ávila, el delantero suplente del Betis, que tuvo que actuar de titular por la lesión del Cucho.

Pero hubo más para explicar el desplome del Betis ante este gran Atlético. Los verdiblancos son un equipo de buen toque, pero muy blandito sin balón. El repaso de Simeone a Pellegrini fue tremendo. Metió a Griezmann por Julián Alvarez (algo indispuesto) y ordenó que sus hombres del centro del campo intercambiaran sus posiciones para despistar a unos rivales que parecían estatuas. Con los medios y los centrales desbordados, con dos laterales superados, el Betis fue un juguete en manos del Atlético. Después del gol de Hancko, Lookman falló dos goles clarísimos. Esos errores, sin embargo, le dieron cierto aire al Betis, que tuvo dos opciones para empatar por mediación del Chimy, inoperante ante Musso tras un pase de Fornals, y un disparo de Deossa que salió fuera por poco.

Hasta aquí llegó la broma, debió de pensar el Atlético. La Cartuja había vuelto a ser un horno hasta que la combinación entre Baena, Lookman y Ruggeri dejó solo a Giuliano para hacer el 0-3. Los jugadores del Betis, durante toda la jugada, persiguieron sombras. El repaso del Atlético continuó con un prodigioso contragolpe que se inició en un taconazo de Griezmann y acabó con un golazo de Lookman tras pase de Barrios. Por el camino, varios jugadores del Betis se quedaron en el césped tirados ante los recortes del nigeriano. Con el 0-3 al descanso, muchos aficionados verdiblancos abandonaron el estadio de La Cartuja.

Pellegrini realizó tres cambios al descanso con la intención de agitar algo un partido, que, sin embargo, estaba completamente sentenciado. Llegó otro gol más del Atlético, de Griezmann, y Simeone dio entrada a sus otros dos fichajes de invierno, Mendoza y Vargas. La decepción era ya mayúcula en La Cartuja. El Betis es un chollo para los grandes, goleado ya por el Barcelona, el Madrid y este estupendo Atlético. Hasta Almada hizo el quinto.