El Atlético ficha al extremo nigeriano Lookman del Atalanta

El club rojiblanco abona 35 millones de euros y completa su primer fichaje en el mercado de invierno tras las salidas de Gallagher, Raspadori, Galán y Carlos Martín

El nigeriano Ademola Lookman (28 años), es nuevo jugador del Atlético de Madrid. Decisivo con el Atalanta de Gian Piero Gasperini durante estas cuatro últimas temporadas clara su tendencia rebelde, con varias polémicas e intentos de abandonar el club bergamasco, han culminado con su fichaje por el Atlético. El club rojiblanco ha abonado 35 millones de euros que pueden ser cinco más en variables. A falta de solo un día para el cierre del mercado invernal, este es el primer fichaje del Atlético tras las salidas de Gallagher, Raspadori, Javi Galán y Carlos Martín.

Balón de Oro africano en 2024. Héroe del único título europeo del Atalanta con un ‘hat-trick’ para el recuerdo ante el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Seis goles y cuatro asistencias en 14 partidos en Liga de Campeones. Otras cinco dianas en Liga Europa, en aquella temporada histórica para el equipo de la pequeña Bérgamo (norte) que el nigeriano llevó a lo más alto.

Nacido en Inglaterra (Wandsworth, Londres) en 1997, Lookman es un jugador claramente decisivo. Sus tres temporadas y media en Italia le avalan. En todas las que jugó completas, superó la doble cifra en goles en Serie A. Trece tantos en la 2022-23, once en la 2023-24 y 15 en la 2024-25. Dieciocho asistencias en total.

Junto a los dos tantos en la presente, en total sumó 55 goles en 135 partidos como futbolista del Atalanta. Todo siendo capaz de ubicarse en todas las posiciones del ataque. Su preferencia, el extremo izquierdo, partiendo a pierna cambiada. Desborde constante. Velocidad. Gran definición.

No es un jugador alto. Pero sí que sabe utilizar muy bien su cuerpo para proteger el balón. Su habilidad con el regate le convierten en un recurso más que valioso.

Con Gasperini, pese a haber tenido claras diferencias en el último año juntos, alcanzó sus cotas más altas. Capaz de decidir partidos en acciones individuales. Su presencia abría huecos porque las defensas le duplicaban la atención. El problema es que en esta última temporada, su rebeldía le ha impedido ser el jugador regular que acostumbra porque intentó forzar su salida en verano a toda costa.

Su consagración en Europa

Antes de llegar a esos extremos, Lookman se convirtió en un héroe para los ciudadanos de Bérgamo. En un estandarte para el equipo. Porque en el partido más importante de su historia, en la final de la Liga Europa, rubricó la actuación de su vida. El 22 de mayo de 2024 regaló una alegría inmensa a los poco más de 120.000 habitantes de la ciudad.

Tres golazos que terminaron el invicto de un Leverkusen campeón en Alemania. Dos de ellos desde fuera del área. El otro, de atacante inteligente dentro del área. Tres zapatazos para consagrarse como un gran jugador en Europa. Para llamar la atención de grandes clubes. Algo que, a la postre, le trajo problemas en Bérgamo.