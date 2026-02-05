Fornals se viste de Isco: liderazgo, goles y talento al servicio del Betis

“Con tíos como Fornals va uno al fin del mundo. Es un líder y tiene talento para todo”, afirman en el vestuario verdiblanco de Pablo Fornals (Castellón; 29 años), el futbolista que se ha echado a la espalda al Betis en un momento especialmente delicado. El pasado martes se hizo público el parte médico de Lo Celso, que estará dos meses más de baja cuando el equipo verdiblanco pena también las ausencias de Amrabat e Isco desde el pasado 27 de noviembre. Vivo en las tres competiciones, Fornals será clave para el Betis en el duelo de cuartos de la Copa del Rey ante el Atlético (21.00, Movistar). La Cartuja, con unos accesos deficientes y llenos de charcos, se llenará para un partido que puede situar al conjunto verdiblanco a dos partidos de una final, que se jugará, probablemente, el sábado 18 de abril en el propio recinto sevillano.

El mes de enero de 2024 Manuel Pellegrini fue muy tajante en el mercado invernal del Betis. “Si pueden, traigan a Fornals”, aclaró el técnico verdiblanco. La apuesta del chileno por el centrocampista, entonces en el West Ham, fue evidente y el Betis desembolsó ocho millones de euros por el castellonense. El propio Pellegrini lo había fichado en el verano de 2019 para el conjunto londinense, que él mismo entrenaba. Fornals se había forjado una carrera interesante en el Málaga, producto de su cantera, para ser comprado luego por el Villarreal. Debutó en la Liga un 26 de septiembre de 2015 con el Málaga en el Santiago Bernabéu contra el Madrid. Isco, su ídolo, ahora compañero en el Betis, fue muy cariñoso con él. El Málaga lo vendió al Villarreal en el verano de 2017 por 17 millones de euros.

Ya era internacional sub 21 y daba muestras del fútbol que le está haciendo triunfar en el Betis: visión de juego, sacrificio, polivalencia y gol. Tuvo un buen año en el Villarreal y otro no tan bueno hasta que se marchó a la Premier League después de debutar con España. En el West Ham, primero con Pellegrini y luego con David Moyes, Fornals se convirtió en un excelente jugador de plantilla. El famoso futbolista número 12 o primer suplente. Jugó en total de 203 partidos en la Premier y marcó 23 goles. Ganó la Conference League en 2023, pero su fútbol nunca se expresó con la rotundidad de estos momentos en el Betis.

“Hay motivos para explicar por qué se encuentra tan bien. Es un enorme trabajador y tiene un sentido del compromiso que le hace responsabilizarse más en estos momentos, cuando faltan compañeros muy importantes. Ha asumido el liderazgo sin ruido”, afirman desde el club bético. Tras medio curso en el Betis donde ofreció detalles de su clase, el año pasado comenzó a ser muy importante en el engranaje de Pellegrini. Jugó 38 partidos y anotó dos goles.

En este curso, va camino de pulverizar los registros de su carrera. Lleva disputados ya 31 partidos y ha anotado seis goles. Sus mejores marcas anotadoras llegaron en 2017 con el Málaga y en 2022 con el West Ham. En ambos logró seis tantos. “Pablo ha ido mejorando con los años. Tuve la suerte de dirigirlo en el West Ham y ese fue el motivo por el que lo trajimos aquí. Además de su calidad, es un futbolista de mucha entrega. Es un jugador de ida y vuelta, pero se ha acomodado también como futbolista de creación. Interviene tanto en goles como en pases de gol. Me alegro mucho por él y nos da una variante cuando tenemos tantos jugadores creativos lesionados”, afirmó Manuel Pellegrini tras su partido el domingo contra el Valencia, donde un gol suyo le dio el triunfo a su equipo.

Precisamente ante el Valencia ofreció una virtud que va más allá del fútbol. Después de anotar ese gol del triunfo, festejó el tanto con su compañero Abde. Simuló que le encendía un cigarro. Abde, en Mestalla, en la primera vuelta, había sido objeto de cánticos racistas: “Dame un segarro, Abde dame un segarro”, le gritaron a su compañero. “Abde recibió cánticos racistas, por qué no decirlo, y era un poco reivindicar y apoyar a nuestro compañero. No es plato de buen gusto para ninguna persona que viene de otro país para hacer su trabajo lo mejor posible", aclaró a la conclusión del partido.

Jugador polivalente y socialmente comprometido, Fornals tiene ante sí la posibilidad de estar en la lista de España en el próximo Mundial. Campeón de Europa sub 21 junto a compañeros como Fabián, Dani Ceballos, Dani Olmo, Marc Roca (ahora también en el Betis) u Oyarzabal, Fornals debutó con la selección absoluta el 29 de mayo de 2016 en un partido amistoso contra Bosnia. Su relación con el combinado español ha sido algo tortuosa, puesto que jugó otro partido en 2018, cuatro en 2021 y un último choque el pasado 18 de noviembre de 2025. Luis de la Fuente le abrió la puerta cuatro años después de su última convocatoria, premiando este excelente curso en el Betis. En el club bético sostienen que Fornals acudirá al Mundial como colofón a esta estupenda madurez personal y futbolística. El próximo 22 de febrero cumplirá los 30 años.