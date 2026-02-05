Lookman y otro mercado sin un mediocentro puro

Bajo la neblina que techaba los campos de entrenamiento del Cerro de Espino de Majadahonda, Ademola Lookman (28 años) se empeñaba en fijar sus tirabuzones tras las orejas. Por las pruebas realizadas, el atacante nigeriano, nacido y criado en Wandsworth, un municipio al oeste de Londres, debutará este jueves en La Cartuja ante el Betis (21.00, Movistar) como integrante del once inicial de Diego Pablo Simeone. Lookman arranca su andadura como jugador del Atlético en un partido de alta exigencia, con el pase a las semifinales de Copa en juego y el cartel de ser el único de los tres fichajes del mercado invernal que Simeone considera apto para ofrecerle un rendimiento inmediato. “Enseguida se incorporó con los chicos y se nota su fortaleza física, su velocidad, su cambio de juego y su potencia en los tramos finales del campo”, asegura Simeone sobre Lookman, por el que el Atlético desembolsó 35 millones de euros al Atalanta.

El preparador argentino confía en una adaptación rápida de Lookman que subsane uno de los males del equipo que afecta a dos de sus jugadores más importantes, Julián Alvarez y Baena. “Esperemos que nos pueda ayudar de la manera que él cree y nosotros esperamos. Y se junten sociedades importantes para el bien del equipo, que de eso se trata el juntar buenos jugadores”, abunda el Cholo. Durante el entrenamiento del miércoles, Simeone insistió a Baena en que buscara a Lookman.

Rodrigo Mendoza y Vargas, ambos de 20 años, son proyectos de jugadores con talento, pero aún por cocerse. Dos fichajes que nada tienen que ver con el anuncio de Mateu Alemany de contratar “jugadores diferenciales”. Ante la imposibilidad de fichar a Ederson (Atalanta) y Goretzka (Bayern de Múnich), el dirigente mallorquín cambió el paso y los perfiles de las contrataciones. “Son chicos que vienen evolucionando. Está claro que para venir al Atlético tienen las condiciones, esperamos poder ayudarlos para que sean mejores y que todo ese proceso [el de pulirlos] sea el menor tiempo posible, porque los vamos a necesitar. Estamos contentos, cada uno con sus diferentes características, pese a ser internos”, matizó Simeone sobre sus dos nuevos pupilos. Ninguno de los dos es un mediocentro puro, una posición que ni Andrea Berta, ni Carlos Bucero, ni ahora Mateu Alemany han logrado apuntalar. “Somos los que somos, creo en la plantilla que tengo, tenemos un equipo que está jugando bien, que necesitamos mejorar en varias cosas, pero estoy contento con la plantilla”, defendió Simeone que, cerrado el mercado de invierno, escenificó con un abrazo y un tono conciliador el fin de las discrepancias con Alemany.

Desde los tiempos de Rodri, el Atlético solo contrató a Llorente y Witsel para esa posición. El primero fue reconvertido a todocampista de forma inmediata y el belga a central. Cardoso, fichado este verano, y que hoy tendrá enfrente a su exequipo, lo único que tiene de 5 es el dorsal, pese a las clases que le ha dado Simeone desde su llegada para intentar que lo sea. El estadounidense, que figuró como titular en algunas de las pruebas previas, se retiró del entrenamiento de ayer con molestias.