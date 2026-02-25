Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del miércoles 25 de febrero

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.

El Sorteo del Cupón diario de la ONCE se ha convertido en uno de los más esperados durante toda la semana. De lunes a jueves se reparte un primer premio de 500.000 euros para los afortunados que cuenten con el número más la serie agraciados.

El Cupón Diario surgió en los primeros años de la organización nacional, fundada desde 1938 para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual. Desde el primer momento, los sorteos han ido evolucionando a la par que la ONCE se ha ido adaptando a las diferentes situaciones y novedades. En un primer momento, se trataba de boletos provinciales con números de tres cifras hasta llegar al formato más cercano a lo que conocemos en la actualidad, el formato nacional de cinco cifras y múltiples premios.

En 1984 se lanzó lo que conocemos hoy en día como Cupón diario de la ONCE bajo la campaña publicitaria “La ilusión de todos los días”.

Los premios del Cupón Diario

Hay que tener en cuenta que en un mismo cupón no pueden acumularse varios premios.

• 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

• 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

• 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

• 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

• 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

• 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

• 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

• 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

• 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

• 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

¿Qué otros sorteos ofrece la ONCE?

Además del sorteo del cupón diario de lunes a jueves, la ONCE ofrece un sinfín de juegos para ser agraciado con sus premios. Además de los sorteos extraordinarios en fechas especiales, se celebran otros de forma habitual.

Entre los sorteos extraordinarios destaca el Sorteo del Día del Padre o el Sorteo Extra del Día de la Madre, que se celebra todos los años el primer domingo de mayo. Ambos reparten un primer premio de 17 millones de euros para celebrar un día más que especial para todas las madres.

Entre los sorteos habituales, tenemos el Cuponazo, que se celebra los viernes y ofrece premios millonarios, el Sueldazo Fin de Semana, con sorteos los sábados y domingos, que incluye premios en efectivo y sueldos mensuales durante 20 años. Además hay otros menos frecuentes como el sorteo europeo Eurojackpot o el Triplex de la ONCE que se realiza de forma diaria con varios sorteos al día.

¿Cuándo y dónde ver el Cupón diario de la ONCE?

El Cupón Diario se celebra de lunes a jueves a las 21:25 horas. Puede seguirse en directo desde la web oficial JuegosOnce.es, donde también se publican los resultados pocos minutos después de finalizar el sorteo.