Muere un hombre de 30 años tras ser atropellado en Coslada

La ambulancia del Summa 112 mientras atendía a un hombre atropellado en la M-21, a la altura del km 6 en Coslada (Madrid), este miércoles en la noche.

Un hombre de 30 años ha muerto la noche de este miércoles tras ser atropellado en el municipio madrileño de Coslada, según ha informado Emergencias 112. La víctima presentaba lesiones de suma gravedad, que eran incompatibles con cualquier maniobra de reanimación.

El atropello ocurrió sobre las 21.15 en la M-21, a la altura del kilómetro seis, en el sentido de entrada a Coslada. El Summa 112 se desplazó hasta el lugar de los hechos, donde se encontraron a la víctima en estado muy grave. Los efectivos sanitarios solo pudieron hacer el parte de defunción en el lugar.

En el operativo para regular el tráfico tras el accidente ha intervenido la Policía local de Coslada. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de los hechos, de los que no se conocen aún las posibles causas.