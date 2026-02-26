Muere un hombre de 30 años tras ser atropellado en Coslada
Las lesiones que presentaba la víctima eran incompatibles con cualquier maniobra de reanimación
Un hombre de 30 años ha muerto la noche de este miércoles tras ser atropellado en el municipio madrileño de Coslada, según ha informado Emergencias 112. La víctima presentaba lesiones de suma gravedad, que eran incompatibles con cualquier maniobra de reanimación.
El atropello ocurrió sobre las 21.15 en la M-21, a la altura del kilómetro seis, en el sentido de entrada a Coslada. El Summa 112 se desplazó hasta el lugar de los hechos, donde se encontraron a la víctima en estado muy grave. Los efectivos sanitarios solo pudieron hacer el parte de defunción en el lugar.
Muere un hombre tras ser atropellado en la M-21, a la altura del km 6.— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) February 25, 2026
📍 Coslada.
A su llegada, el #SUMMA112 únicamente ha podido confirmar el fallecimiento.
Investiga @guardiacivil. También ha intervenido Policía Local de Coslada. pic.twitter.com/2COMud3PPc
En el operativo para regular el tráfico tras el accidente ha intervenido la Policía local de Coslada. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de los hechos, de los que no se conocen aún las posibles causas.
