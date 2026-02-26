La matriz alemana de Quirónsalud celebra que su negocio en España crece un 11%, tras un pago de casi 500 millones del Gobierno de Ayuso

La presidenta Isabel Díaz Ayuso este miércoles durante su visita al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, con ocasión de un consejo de Gobierno celebrado en el municipio de Rascafría.

Fresenius ha comunicado sus “excelentes” cifras en el cuarto trimestre de 2025, haciendo referencia a los pagos de los deudores a final de año, justo cuando la Comunidad aprobó un abono extraordinario

Fresenius, la matriz alemana del grupo hospitalario Quirónsalud, ha informado este miércoles de la buena marcha en el último trimestre de 2025 de su negocio en España, donde la Comunidad de Madrid aprobó una serie de pagos de casi 500 millones de euros por su colaboración con la sanidad madrileña. El presidente y CEO de Quirónsalud, Víctor Madera, también ha celebrado en un correo enviado a sus empleados “unos resultados financieros excelentes para el año 2025″.

El anuncio de los resultados de Quirón en 2025 se conoce en medio de una batalla política entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el de Pedro Sánchez, que ha presentado un anteproyecto de ley para acabar con el “chiringuito” de la sanidad madrileña, en palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García. Pese al ruido, la norma tiene pocas posibilidades de éxito debido a la debilidad parlamentaria del Gobierno central y además no eliminaría los acuerdos con empresas privadas ya existentes, sino que pondría trabas a nuevas colaboraciones público-privadas.

La compañía ha dicho en un comunicado que el negocio hospitalario en España facturó en el período octubre-diciembre un 11% más, 1.491 millones de euros, gracias a “fuertes niveles de actividad y a un acuerdo de pago a final de año”, sin precisar la identidad del pagador. Quirónsalud gestiona 57 hospitales e ingresa más de 5.000 millones anuales por su actividad en España y Latinoamérica.

La multinacional alemana, entre las mayores 40 compañías del DAX bursátil alemán, ha difundido esta información con ocasión de su conferencia anual en su sede de Bad Honburg, cercana a Fráncfurt. Ha sido un último trimestre “extraordinario”, según la empresa, que ha presumido del rendimiento de sus distintas líneas de negocio, tanto atención hospitalaria como manufactura de productos médicos. En total, Fresenius ingresó el año pasado 22.554 millones de euros, un 5% más que el año anterior.

La Comunidad de Madrid aprobó en el último consejo de Gobierno del año, el 23 de diciembre, una serie de abonos a Quirónsalud que ascendieron a 477,5 millones de euros, como parte de sus acuerdos para atender a la población madrileña. Cuatro hospitales controlados por Quirón prestan servicio a los madrileños de su entorno y también a aquellos que hacen uso del sistema de libre elección. Se trata de la Fundación Jiménez Díaz, en la capital, y de los hospitales Rey Juan Carlos de Móstoles, el de Villalba y el de Valdemoro. El primero es un hospital titularidad de Quirón y los otros tres son hospitales públicos cuya gestión fue cedida a la compañía.

Casi toda la cuantía aprobada el 23 de diciembre (438 millones) consistía en pagos relativos al reequilibrio de los contratos de gestión de los tres hospitales (106 millones en actualización de tarifas) a la liquidación del ejercicio 2024 (155,6 millones) y al pago por los pacientes que decidieron acudir a la Jiménez Díaz sin ser de su población asignada (176,6 millones). La Consejería de Sanidad madrileña ha confirmado a EL PAÍS que el abono se produjo antes del 31 de diciembre.

No era la primera vez que la Comunidad aprobaba pagos a Quirón en el último consejo de Gobierno del año, ni en diciembre, cuando las empresas buscan cuadrar las cuentas de resultados. Por ejemplo, el 26 de diciembre de 2024, Ayuso y sus consejeros dieron luz verde a un abono de 34,8 millones de euros por los gastos extraordinarios que supuso la pandemia del coronavirus en 2021 a sus hospitales en la red pública. En 2021, 2022 o 2024 los pagos en el último mes del año acumularon cientos de millones.

Preguntado por los pagos del pasado diciembre, un portavoz de Quirónsalud contesta que no es un “ingreso atípico”. Este portavoz ha remitido a las explicaciones que ha dado este miércoles la directora financiera, Sara Hennicken, a los analistas bursátiles. Según ella, el cuarto trimestre suben los ingresos debido a una “altísima concentración hospitalaria”, a las “negociaciones finales”, al ciclo de facturación con las aseguradoras, o a que el tercer trimestre es más débil por las vacaciones.

Silencio

Cuando estos últimos pagos fueron aprobados, el Gobierno de Ayuso guardó silencio. El portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel García, omitió mencionar esos pagos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del 23 de diciembre, en la que como es costumbre, antes de responder a los periodistas, enumeró los acuerdos más destacados, entre los que sí mencionó un programa de ayudas a autónomos o el apoyo a la candidatura de Majadahonda para instalar allí un centro de investigación científica.

Aquel día también se dio visto bueno a 25 millones para Ribera Salud, la empresa que gestiona el Hospital de Torrejón y que se encontraba en el ojo del huracán por un audio del CEO revelado por EL PAÍS en el que pedía a sus médicos que priorizaran el negocio. Sumados a las cuantías para Quirón, la Comunidad autorizó en total aquel día 502 millones de euros, equivalentes a un 1,7% del presupuesto madrileño de 28.662 millones.

Los acuerdos del Consejo de Gobierno suelen ser publicados en la web autonómica después de la celebración de la rueda de prensa. Cuando la Cadena SER reveló que se había guardado silencio sobre esos pagos, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, restó peso a esa omisión: “cada euro va a la salud de todos los madrileños”, dijo.

Hacer seguimiento de los pagos autonómicos a Quirón y Ribera Salud es una labor ardua de la que se ha quejado la oposición durante años. Prueba de ello es que este mismo miércoles el Consejo de Gobierno de Ayuso, reunido extraordinariamente en el municipio de Rascafría, autorizó 484,6 millones de euros para Quirón (el grueso corresponde a la actividad ordinaria de la Jiménez Díaz para el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, pero 17,6 millones son pagos extra por ejecuciones de dos sentencias que dan la razón a la empresa en disputas que se remontan a 2012).

Correo de Madera

Este miércoles, los máximos responsables estaban de celebración. Al comunicar estos resultados “excelentes”, la compañía ha anunciado a los inversores que va a premiarlos con un dividendo de 1,05 euros por acción. “Fresenius mantiene su firme compromiso de ofrecer rendimientos atractivos a los accionistas”, dice la nota.

Como ha hecho en otros momentos relevantes, Madera ha enviado un correo a toda su plantilla para informar de estos resultados y de otras novedades. “Me gustaría informaros sobre dos noticias importantes que acaba de comunicar nuestra empresa matriz, Fresenius, junto con unos resultados financieros excelentes para el año 2025″, les ha escrito. En concreto ha informado de que Fresenius ha renovado su contrato al director general, Michael Sen, por cinco años más, hasta 2031, y de que se ha producido un relevo en Helios, el área dedicada a los hospitales, de la cual depende Quirónsalud. Ese puesto, de Robert Möller, lo asume Christian Pawlu.

Las buenas cifras del negocio español contrastan con el malestar de los trabajadores adscritos a los cuatro hospitales integrados en la sanidad madrileña. Este martes se produjo una protesta de un centenar de personas a las puertas de la Fundación Jiménez Díaz. Era parte de la campaña de movilizaciones iniciada en noviembre por Comisiones Obreras en esos centros para exigir mejoras salariales. El sindicato es el mayoritario en los tres hospitales concesionados y el segundo en la Fundación. Un responsable, Samuel Mosquera, dice que el diálogo está roto y que van a promover paros que se producirían en abril.

Concentración para protestar por las condiciones laborales en la Fundación Jiménez Díaz, este martes a las puertas del hospital, en Madrid. Víctor Sainz

El correo de Madera no ha sentado bien a los trabajadores movilizados, según el responsable de sanidad privada de CC OO en Madrid, Samuel Mosquera. “Ahora más que nunca vamos a preparar una buena huelga, esta empresa está en su mejor momento y los trabajadores en el peor”, responde.

Otro frente es el político, donde el nombre Quirón se ha convertido en un arma arrojadiza contra Ayuso. La izquierda ha cuestionado desde hace años la opacidad y la conveniencia económica de los acuerdos con la empresa, pero las críticas se han acentuado desde 2024 cuando se conocieron los nexos con Quirón de la pareja de Ayuso, a raíz de una investigación judicial.

¿Tiene algo que contar? Escriba a los autores a fpeinado@elpais.es y jjmateo@elpais.es