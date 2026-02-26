‘Los Pancetas’, un nuevo clan alrededor de Ayuso que divide al ala dura del PP

Los llaman Los Pancetas en los pasillos y a ellos no les ofende. De hecho, bromean con el término. Representan ya un clan en sí mismo dentro del círculo de poder que rodea a Isabel Díaz Ayuso. Y, ahora que han logrado ocupar una mejor posición en la estructura, no parecen dispuestos a permitir filtraciones.

Lo comanda Carlos Díaz-Pache, portavoz del partido en la Asamblea de Madrid. Un hombre de barba recortada y aspecto de ejecutivo con un discurso duro y formal. Pache y Ayuso se conocieron cuando ambos eran estrategas de comunicación de Esperanza Aguirre. Desde entonces mantienen una muy buena relación.

El PP ha aprovechado su crisis interna para reformar el grupo popular sin levantar muchas sospechas y no hay una sola persona consultada que no señale como beneficiado de estos cambios a Díaz-Pache. “Gana Pache, retrocede Alfonso Serrano”, resumen en Sol, donde han permanecido atentos a lo que ocurría en la Asamblea. Ahí emerge la figura de Serrano, secretario general del PP de Madrid, senador y personaje relevante en el partido, todopoderoso para muchos. Mantiene su vicepresidencia, pero tres fuentes consultadas muestran su extrañeza porque no ven la mano de Serrano detrás en estos cambios y lo interpretan como un avance de Los Pancetas en su terreno. El secretario general igualmente ha estado en el secreto, de acuerdo con gente de su confianza. Pasó todo el fin de semana trabajando en esto.

Esta división entre clanes en el ala dura del PP resulta noticiosa en un partido en el que no suele haber disidencias dentro de un mismo grupo. Este jueves, se van a votar los cambios en la directiva y no se espera que ni uno solo de los diputados vote en contra, ni siquiera los que se han visto relegados. Ayuso gobernó en su primera legislatura con Ciudadanos y heredó algunos políticos de épocas anteriores. La experiencia con el partido que fundó Albert Rivera fue catastrófica.

En este mandato, que ha comenzado en 2023, ha jubilado a diputados que para ella no aportaban nada. Ha puesto a nuevos consejeros, algunos muy poco conocidos, algo que le han criticado a la presidenta. Lejos quedan los tiempos en los que Paco Granados o Ignacio González, vicepresidentes ambos, salían todos los días en la prensa y eran casi tan populares como Aguirre. En el nuevo universo que ha creado Ayuso a su alrededor se están formando nuevas familias y clanes, una consecuencia natural del reparto del poder.

“Es completamente normal en un grupo grande ir encajando momentos y perfiles. No hay ni familias, ni motivaciones externas ajenas a la dinámica del propio grupo. Estamos contentos con la labor realizada hasta ahora y tanto los diputados que entran en la dirección como los que salen, cuentan con la misma confianza”, se defienden desde el PP en la Asamblea, aunque el argumento no convence a los de dentro.

Los Pancetas encontraron un primer enemigo en Ángel Carromero, al que se le acusa en el nuevo PP de ser un espía de Pablo Casado en su intento de tumbar a Ayuso. Los Pancetas continúan y Carromero es ya historia (el extravagante asesor del Ayuntamiento de Madrid se hizo célebre por provocar un accidente tráfico en Cuba en el que murió su acompañante, el importante opositor Orlando Payá). El poder de Los Pancetas emana de su institucionalidad, todos ellos vienen de las bases. Expulsados muchos de los veteranos, creen que es su turno de copar las estructuras. Son muy reacios a gente externa que venga a mover un papel, que lleguen de fuera sin haber hecho méritos. Tienen un sentido patrimonial del PP. Coinciden varias fuentes en que reciben de uñas a cualquier elemento extraño. Ahora mismo, controlan un buen número de municipios pero tratan de expandirse en los distritos de Madrid, que suponen el 60% de los votos internos. “Gente del aparato. La nueva generación copando el poder y atrincherándose”, sostiene un diputado.

Pache, sin duda, ha ganado protagonismo. A la directiva han ascendido las diputadas Ainhoa García, que será la nueva portavoz adjunta, e Isabel Vega, secretaria general del grupo parlamentario. Dos pancetistas de pro. La coordinación de comisiones la ejercerá Esther Platero, del mismo núcleo. La coordinadora territorial recae en Ana Millán, que ya se encontraba en la directiva.

Millán, cuestionada por dilatar y tratar de cerrar un caso de acoso sexual y laboral en el Ayuntamiento de Móstoles, también forma parte del clan, pero no en cualquier posición, sino en una muy prominente, de mucho peso. También es la número dos del PP en Madrid, por detrás de Serrano. Algunos de Los pancetas se han quedado fuera de la directiva, pero rondan la médula, son: Andrés Navarro, portavoz de digitalización; José Antonio Sánchez, JAS, viceconsejero de Presidencia y Administración Local; Nokolay Yordanov, directorgeneral de Autónomos; y Lorenzo Pérez, diputado.

“Quien no está con ellos es un elemento extraño”, cuenta alguien desde dentro. Se reúnen con mucha asiduidad, comen y se ven fuera de la Asamblea. El resto intuye que tienen un chat propio, lo más temido para los que no están en él. Asoman ahora una vez que están en la calle Los pocholos, llamados así por su aspecto de niños de barrio rico. Su salida ha sido ruidosa.

La caída en desgracia del que hasta hace poco era el consejero de Educación, Emilio Viciana, vino acompañada de la salida de dos directores generales y tres diputados. ¿Qué quedó al descubierto? Todos ellos respondían más a un asesor externo de la presidenta, Antonio Castillo Algarra, antes que a la propia Ayuso. Una anomalía pocas veces documentada en un partido, menos en el PP. Algarra fue maestro de ellos en una escuela de apoyo y más tarde el profesor de teatro de algunos. Manejaba muchos hilos de la cultura y la educación en Madrid, como la oposición al bilingüismo o el hecho de aburrir al primer director del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, un invento de Algarra.

Sin esos tres diputados de los pocholos, se ha corrido la lista y han entrado tres nuevas caras. Ayuso y su entorno han visto que era el momento ideal para realizar una reestructuración sin que se convierta en un drama. Pache llamó a los salientes y los despidió de forma aséptica. Estaban ante un hombre agrandado, que se sabe con más poder. Un líder, un jeque. El número uno de Los Pancetas.