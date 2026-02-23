Ayuso remodela el grupo del PP en la Asamblea tras la traición de ‘los pocholos’

Isabel Díaz Ayuso ha remodelado este lunes el grupo del PP en la Asamblea de Madrid tras la salida de ‘los pocholos’, los jóvenes enfrentados al ala dura del partido que seguían los consejos de una especie de gurú que los guiaba en la sombra en temas de educación y cultura. Ahora la presidenta se asegura que no haya más traiciones en lo que queda de legislatura y se rodea de fieles que están bajo el control de gente de su absoluta confianza, sin interferencias de ningún tipo.

La remodelación debe continuar porque el PP tiene que sustituir a los tres portavoces, de la tribu de los pocholos, que respondían casi de manera directa al dramaturgo Antonio Castillo Algarra. Los tres se fueron tras la destitución del consejero de Educación, Emilio Viciana, también muy influido por Algarra. Al irse dejaron claro que eran más leales a su mentor que a Ayuso. En el PP no quieren repetir la experiencia y con este movimiento asegura la fidelidad de un grupo que, por otra parte, tiene mayoría absoluta y controla la Asamblea de principio a fin. No más filtraciones.

Ahora, Ainhoa García será la nueva portavoz adjunta del PP e Isabel vega se hará cargo de la Secretaría General del Grupo. Se caen de la dirección José Virgilio Méndez, sustituido por Isabel Vega. En la coordinación de comisiones ahora estará Esther Platero, que se ocupará de las funciones de Ignacio Catalá. Según fuentes parlamentarios, no se descarta que alguno de los salientes se ocupen de las comisiones de las que se encargaban los pocholos.

De acuerdo con fuentes internas, se tratan de personas de confianza del actual portavoz del Grupo, Carlos Díaz-Pache, que gana poder y asume más galones de la presidenta. “Sale ganando en este reequilibrio y demuestra que asciende un poco más”, añaden las mismas fuentes. En cualquier cambio hay familias que ganan y otras que pierden, y este caso la suerte ha caído de parte de Pache.

Nadie esperaba que estallara un asunto como el de los pocholos en una legislatura que debería transcurrir sin incidentes por la situción holgada que vive el PP, sin necesidad de que otros partidos le apoye. La aventura con Ciudadanos no salió bien y ahora Ayuso y su entorno gobiernan con el control absoluto. Por eso, les ha sorpendido a todos encontrarse esta piedra en el camino.