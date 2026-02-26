El Gobierno acaba la carretera de acceso al hospital de Lepe 10 años después de su inicio

El Gobierno ha finalizado por fin este miércoles la carretera de acceso al hospital de alta resolución de Lepe (Huelva), iniciada hace una década, cuando se terminó dicho centro sanitario. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha tardado 10 años en culminar un trayecto de 1,5 kilómetros para que los pacientes puedan llegar desde la autopista A-49 hasta el centro sanitario que el Ejecutivo andaluz (PP) terminó de construir en 2016, aún con Susana Díaz como presidenta. El primer convenio de las Administraciones para levantar este centro hospitalario de alta resolución (Chare) con 60 camas se firmó en 2004, hace 22 años. Ahora las casi 100.000 personas de la comarca onubense a las que atenderá el hospital ven hoy más cerca su apertura, aún pendiente de fecha.

¿Cómo han podido acumular las obras tal retraso? El Ministerio guarda silencio a preguntas de este diario. “Es una carretera muy corta, pero ha sido el culmen de la mala suerte porque la empresa constructora entró en concurso y provocó otra licitación”, resume una portavoz del Ayuntamiento de Lepe. El alcalde, Adolfo Verano (PP), precisa: “El error garrafal fue que nadie se dio cuenta de que la ley no permitía hacer una carretera tan corta para una parcela tan cercana a la autopista, y el hospital apareció desconectado. Luego la carretera tuvo la nueva licitación y dos fases, dos rotondas y la vía de servicio (…) Pero me voy a morder la lengua, porque no quiero cansar a la gente con la política. Ya es surrealista y no quiero entrar en la batallita de dimes y diretes, quiero que la próxima noticia para todos los leperos sea la de la inauguración”, afirma con tono optimista.

Tras comenzar las obras en la primavera de 2023, un año después se pararon porque la constructora Levantina, Ingeniería y Construcción SL, vinculada al caso Koldo, abandonó los trabajos. Este parón provocó una nueva licitación pública por 3,8 millones de euros.

El Ministerio ha matizado este miércoles que hasta que el Consistorio lepero no asuma la titularidad de la nueva vía, no se podrá poner en servicio, según avanzó la Cadena Ser. “El Ministerio ha cumplido con su obligación de construcción de la nueva vía”, resaltan fuentes del Departamento de Óscar Puente. En cualquier caso, la carretera da acceso ahora a un hospital envejecido una década después de su terminación y que ha contado con vigilancia 24 horas todos estos años. El Ayuntamiento ha terminado la obra para llevar el agua hasta el hospital y recientemente han comenzado los trabajos para construir la depuradora que necesita el centro sanitario para entrar en funcionamiento, detalla el regidor lepero.

Estos días una veintena de operarios trabaja en el interior del hospital para impermeabilizar los techos y poner al día la infraestructura, pendiente de recibir el mobiliario y los equipos médicos necesarios para su inauguración. El Gobierno andaluz incluyó una partida de 1,5 millones en sus presupuestos de 2025 y otros 2,5 millones en el de 2026. Mientras, los vecinos de Lepe han sufrido una gran demora que ha perjudicado su atención sanitaria. Tras la larga espera, en 2021 se inauguró el hospital concertado Virgen Bella tras alcanzar la Junta un convenio con el grupo sanitario privado Pascual tras concertar 13 especialidades. Porque a la población de casi 100.000 habitantes, esta comarca costera le suma el aluvión de veraneantes y la población inmigrante flotante que trabaja en los invernaderos de los frutos rojos.

“La explicación del retraso se debe a la falta de comunicación entre los partidos de distintas siglas. No hay sentido común y tienden a no hablar entre ellos. Los partidos tienen que cambiar el chip, porque la vida no es fácil para nadie y ellos se pierden con sus gilipolleces”, dice con enfado la abogada Carmen Álvarez, vecina de Lepe. En paralelo, Antonio Almansa, que sufrió una pancreatitis y acude a consultas de otorrinolaringología y traumatología, reprocha: “He sido paciente del Virgen Bella, pero voy lo mínimo posible porque no me da confianza, ya que ninguno de los médicos tiene aprobada la oposición para los puestos de la sanidad pública y tampoco tiene los mejores equipos”.

Tras la finalización de las obras de la carretera de acceso, el alcalde de Lepe confía en que la obra de la depuradora esté acabada en cuatro meses y la necesaria para la conexión de la electricidad, para la que el Ayuntamiento adquirió incluso una parcela contigua al hospital, en apenas un mes. Ambas obras en marcha son financiadas con fondos municipales. “No habría excusas para no inaugurarlo [el nuevo hospital] este año”, puntualiza. ¿Qué pasará ahora con el hospital privado Virgen Bella? “La lógica dice que cuando crezca uno [el hospital público] decrecerá el otro [el privado]. Parece de sentido común”, concluye. La Consejería andaluza de Sanidad, Presidencia y Emergencias destaca que invertirá en total ocho millones en el equipamiento sanitario del centro público, pero no aclara qué destino le espera al hospital concertado con el grupo privado Pascual, con cuatro hospitales entre Cádiz y Huelva.

Este miércoles la secretaria general del PSOE en Huelva, Maria Eugenia Limón, dijo que la provincia de Huelva “está de enhorabuena” tras la finalización de la carretera de acceso, “pero el PP sigue teniendo el hospital cerrado”. “Se trata de un centro construido con 21 millones de dinero público, terminado en 2016, con quirófano, urgencias y 17 especialidades, preparado para atender a más de 100.000 personas de la Costa Occidental. Lo único que falta es voluntad política y esa decisión tiene un nombre, Juanma Moreno”, informa Efe.

Diego Mora, presidente de la asociación onubense Unidos por una Sanidad Pública de Calidad, resume: “La finalización de los accesos es una buena noticia, pero ahora quedamos a la espera de las acometidas de agua, luz y alcantarillado. Confiemos en que la Junta actúe con prontitud para dotarlo de médicos, consultas, quirófanos y pruebas radiológicas porque los hospitales de Huelva capital están saturados”.

Mora describe una saturación de la sanidad onubense: “Lo que nos da pena es que hemos llegado a una situación de colapso absoluto. En el hospital Juan Ramón Jiménez no solo no hay habitaciones para los enfermos, es que no hay camas para acostarlos. Esto se podía haber evitado hace mucho tiempo con la descongestión que supone el Chare. Ahora hacemos una llamada para que se solucione con prontitud y para que se ponga en marcha como un hospital de cercanía y no como un ambulatorio en mitad del campo, como han hecho en Cazorla [Jaén]”.