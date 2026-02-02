Solo el Atlético de Madrid agita el mercado invernal con Lookman y Rodrigo Mendoza

Los rojiblancos fichan a última hora al joven centrocampista del Elche en una ventana en la que los clubes de LaLiga han gastado unos 70 millones de euros por los más de 400 de la Premier League

El mercado invernal ha vuelto a poner de manifiesto el ejercicio de contención en el gasto en fichajes que condiciona a los clubes de LaLiga. Solo el Atlético de Madrid, obligado a fichar tras dar salida a Gallagher, Raspadori, Javi Galán y Carlos Martín, ha realizado desembolsos significativos con los 35 millones de euros abonados al Atalanta por el extremo nigeriano Ademola Lookman. El club rojiblanco cerró a última hora el fichaje Rodrigo Mendoza (20 años), centrocampista ofensivo de Elche, por el que ha pagado unos 15 millones de euros y firma hasta 2031. El mediocentro mexicano, Obed Vargas (20 años), procedente del Seattle Sounders, valorado en unos ocho millones, es la tercera incorporación del Atlético. En un principio iba a ser cedido, pero finalmente engrosará el plantel rojiblanco. Está por ver si los tres jugadores cumplen con la condición de “fichajes diferenciales” que anunció Mateu Alemany, director del fútbol profesional rojiblanco, cuando se abrió el mercado.

Desde la pandemia, el fútbol español está inmerso en una economía de guerra de la que trata de salir con pasos muy medidos. Si la Premier League ha vuelto a lucir su músculo financiero con una inversión que ronda los 400 millones de euros, el gasto en total de los clubes españoles de Primera División apenas asciende a unos 70 millones. Después de los 35 millones que han supuesto la operación de Lookman y los 15 en los que estaba tasado Mendoza, los cinco millones que han pagado Osasuna al Ajax por Raúl Moro y el Valencia a la Real Sociedad por Sadiq, y los 3,5 del Villarreal para contratar a Alex Freeman, lateral derecho e internacional estadounidense, son los mayores desembolsos realizados por los clubes españoles. El Betis abonó dos millones por el hispanomexicano Fidalgo procedente del América de México. El 80% de las operaciones para reforzarse de los equipos de LaLiga han sido cesiones. La más significativa fue la de João Cancelo al Barcelona. Gonzalo Castro (Elche), Wesley (Real Sociedad) Matias Vecino (Celta), Koski (Alavés) o Ngonge (Espanyo) que se cerraron este lunes.

Solo el Manchester City de Pep Guardiola, con los 72 millones de euros que abonó al Bournemouth por el extremo Antoine Semenyo, ha gastado más que todos los clubes de LaLiga en esta ventana del mercado