Ter Stegen sufre una lesión muscular y el Girona no descarta enviarlo de vuelta a Barcelona

Marc-André Ter Stegen sufrió una lesión muscular con el Girona en el partido ante el Real Oviedo el pasado sábado 31 de enero y podría estar varios meses de baja. A falta de que las pruebas médicas determinen el alcance de la lesión, los primeros exámenes no son optimistas, y no se descarta ningún escenario. De hecho, podría volver a Barcelona, equipo que aprobó su cesión al club catalán hace poco más de diez días.

Aunque las partes ni confirman ni desmienten todo el ruido en torno al guardameta en las últimas horas. Uno de los primeros en hablar fue el entrenador del Barcelona, que compareció ante los medios en la previa del partido de Copa del Rey ante el Albacete de este martes: “Lo acabo de oír. No he hablado con él, pero lo siento mucho. Hay que esperar a los resultados. No sé nada más. Tampoco he hablado con Deco. Hay que esperar y ver lo que pasa”, explicó Hansi Flick en la conferencia de prensa.

La lesión es un golpe para el guardameta, que venía de recuperarse de su operación de espalda de este verano cuando ya el Barça le abrió la puerta de salida después de pagar la cláusula de rescisión para fichar a Joan García y tras firmar la renovación de Wojciech Szczęsny. Y también un jarro de agua fría para Míchel, que confiaba en el portero alemán.

Ter Stegen se marchó este mercado de invierno cedido al Girona hasta final de temporada después de que Hansi Flick no contase con él en el Barcelona, y Míchel buscase un guardameta. Una solución a tres bandas que permitía al portero alemán coger ritmo de cara al Mundial, que ahora vuelve a complicarse, y mantener la conciliación familiar al vivir cerca de sus hijos tras su separación.

Aunque no solucionaba económicamente la situación del Barça, sí aliviaba la gestión de vestuario para Flick. Y en Montilivi llegaba un portero en un momento de necesidad. Míchel sentó a Gazzaniga, y Ter Stegen se convirtió en titular. El alemán apenas ha jugado dos partidos con la camiseta del Girona. Primero contra el Getafe, un debut el 26 de enero en el que encajó un gol, pero salvó el empate tras una intervención en el descuento. Y luego frente al Oviedo, fuera de casa, donde a pesar de tres paradas, volvió a recibir un tanto en contra que provocó la derrota del equipo.