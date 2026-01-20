Ter Stegen jugará cedido en el Girona hasta final de temporada

Marc André Ter Stegen, de 33 años, jugará cedido en el Girona hasta final de temporada. Una solución a tres bandas que necesitó de la complicidad entre el cuadro del Girona y el Barcelona, además de la necesidad del portero alemán para coger ritmo de cara al próximo Mundial. La salida del capitán no representa un alivio económico para la entidad azulgrana, pero sí un descanso emocional para Hansi Flick y la gestión del vestuario. Míchel y Quique Cárcel, entrenador y director deportivo del Girona, respectivamente, ganan un portero histórico mientras meditan cómo compensar a Pablo Gazzaniga. El argentino, en cualquier caso, sabe que tiene un partido en su agenda: jugará ante el Barcelona después de que el club azulgrana incluyera en el contrato la cláusula del miedo, de modo que el alemán no podrá ser alineado ante el equipo azulgrana.

El pacto con el Girona no representa, en cualquier caso, el final del conflicto entre Ter Stegen y el Barcelona. Un conflicto que comenzó el verano pasado después de que Deco pagara la cláusula de rescisión de Joan García. En realidad, el conflicto comenzó en 2023, cuando Ter Stegen firmó una renovación envenenada. El portero pactó un contrato de cerca de 18 millones de euros brutos, pero con una gran rebaja en los tres primeros años para que el club pudiera cuadrar el fair-play financiero. Resultó que, cuando el club tenía que efectuar la mayor erogación en favor del alemán, más de 30 millones por campaña, el Barcelona ideó el fichaje de Joan García.

De entrada, Ter Stegen tenía clara su postura: estaba dispuesto a competir con Joan García, como antes lo había hecho con Bravo, Cillessen, Neto e Iñaki Peña. Con ninguno, sin embargo, había gestado una gran relación.

Había varios motivos, sin embargo, por los que Ter Stegen no se quería mover de Barcelona. El primero, la conciliación familiar. Después de divorciarse, no quería distanciarse de sus hijos. Tampoco encontró un club que pudiera pagar los más de 60 millones de euros que le debía el Barcelona (más de 30 por campaña hasta junio de 2028). Una situación que se agravó cuando se lesionó de la espalda en el verano y el club quiso utilizar su baja de larga duración para inscribir a Joan García. El portero afirmaba que tendría un tiempo de recuperación (más corto), el Barça otro (más largo). El club le suspendió la capitanía. Y ganó el pulso.

Se presentó un problema más para Ter Stegen: Julian Nagelsmann, entrenador de la selección alemana, le había advertido de que sin continuidad no podía ofrecerle los tres postes de la Mannschaft. Un sueño que se le hizo esperar a Ter Stegen, después de padecer ser contemporáneo a uno de los mejores porteros de la historia de la selección alemana: Manuel Neuer.

Sin continuidad en el Barcelona y con el Mundial a la vista. El club le planteó un nuevo desafío: ni siquiera darle minutos en la Copa del Rey. Fue, entonces, cuando Ter Stegen decidió aceptar salir en dirección al Girona. “El dinero no será un problema. Si es necesario, el Barça se hará cargo de todo”, comentaban desde la dirección deportiva azulgrana. Finalmente, el Girona solo pagará cerca de un millón de euros al portero. El resto, a cuenta del Barça. “Es una posibilidad que tiene el Barça para revalorizar un activo”, insistían las mismas fuentes.

Ter Stegen ha estado este martes por la mañana por la Ciudad Deportiva para recoger sus pertenencias y saludar a sus compañeros antes del viaje a Praga. “Marc ha hablado con nosotros esta mañana. Es un referente muy grande, prácticamente he crecido viéndolo y ahora es mi capitán. Desearle suerte, estoy contento con él y espero que gane confianza después de salir de una lesión”, expuso Balde. “¿Ya está confirmado?”, intervino Flick. “Ahh, Balde lo confirmó”, prosiguió entre risas; “esta mañana Marc nos ha comentado que se va a Girona. Es un gran portero y le deseamos lo mejor. Es un portero magnífico y necesitaba jugar para poder ir al Mundial este verano”.

A falta de confirmación oficial, Ter Stegen se marcha a Girona y todos parecen contentos. Al menos, hasta el próximo verano.