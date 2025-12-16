El dilema de la portería del Barcelona entre Szczesny y Ter Stegen

Hansi Flick ha sido claro en más de una ocasión: “Joan García es el número uno”. Este martes, en el estreno del Barcelona en la Copa del Rey ante el Guadalajara en los dieciseisavos de final (a las 21.00, en Movistar Plus), el técnico alemán dará descanso a Joan. Ahí se abre un dilema que sobrevuela el club: Szczesny o Ter Stegen. “No veo un segundo o tercer portero”, insistió Flick antes del duelo ante Osasuna. Aquel día el polaco se cayó de la convocatoria por una gastroenteritis, y Ter Stegen regresaba a la lista por segunda vez tras cuatro meses y medio de baja por su operación de espalda. Hoy, ambos están disponibles para el partido. La decisión, sin embargo, sigue en el aire.

“No lo hemos decidido aún. Tenemos 24 horas más para recuperarnos y mañana tomaremos la decisión. Quiero hablar con los jugadores, y antes del partido comunicaré quién será titular”, explicó Flick este lunes. Sus palabras llegaron acompañadas de elogios hacia ambos guardametas, con especial énfasis en Szczesny. “Marc es un portero fantástico. Tenemos tres guardametas excelentes. Tek hizo una temporada increíble el año pasado, y ganamos tres títulos. Esta, cuando Joan estuvo lesionado, nos dio estabilidad. Es un jugador muy importante, no solo en el campo”, subrayó.

Mientras tanto, Ter Stegen mantiene la postura que ya adoptó el pasado verano: seguir en el club, luchar por minutos y cumplir su contrato, con salario diferido y hasta 2028. “Es su decisión. Hemos hablado de su situación. Respeto mucho a Marc, es un gran portero y, a nivel personal, un jugador muy valioso para el equipo”, explicó Flick. Lo que el técnico decida durante la Copa del Rey puede marcar el rumbo de la portería azulgrana en los próximos meses. Por ahora, Ter Stegen no contempla una salida en el mercado invernal, ni considera actualmente que haya vacantes acordes a su nivel competitivo. Desde el club no se le presionará y se respetará su contrato, con un elevado salario. Entre ambos, además, se han limado asperezas tras el pulso del verano.

Ter Stegen, en el entrenamiento. Enric Fontcuberta (EFE)

Cerca del final de la pasada temporada, el alemán disputó el penúltimo partido liguero tras perderse casi todo el curso por una lesión de rodilla, la misma que motivó la llegada de Szczesny. Ya concluido el curso, Ter Stegen fue titular los 180 minutos de la Nations League con Alemania. Su regreso a Barcelona, sin embargo, no fue limpio: llegó con molestias lumbares y con el club buscándole un relevo. Mientras él trabajaba en el gimnasio, el Barça se movía en los despachos. Cerró el fichaje de Joan García, abonando los 25 millones de euros de su cláusula, y apostó por la renovación del polaco. El mensaje era inequívoco: Joan sería el titular, y Szczesny acompañante.

Ter Stegen finalmente pasó por quirófano. Ahí estalló el conflicto. El guardameta anunció de forma unilateral —y sin consensuarlo con el club— en redes sociales que su baja sería de tres meses, tomando como referencia una intervención anterior. El Barcelona, condicionado por el fair play financiero, necesitaba que la lesión fuese considerada de larga duración —mínimo cuatro meses— para poder inscribir a Joan García. Ter Stegen se negó inicialmente a firmar la autorización para enviar su informe médico a LaLiga, lo que impidió a la Comisión Médica evaluar su situación. En ese momento, el alemán tenía la sartén por el mango: él e Iñaki Peña, que iba a salir cedido, eran los únicos porteros inscritos.

El club decidió entonces dar un paso más. Ante la actitud del capitán, se le abrió un expediente disciplinario y se le retiró el brazalete a pocos días del Trofeo Joan Gamper, pasando la capitanía al segundo capitán, Ronald Araujo. Al día siguiente, Joan Laporta visitó personalmente a Ter Stegen. El alemán acabó firmando la autorización, y el club le devolvió al brazalete. En la presentación del equipo durante el Gamper, el alemán lanzó un mensaje conciliador, dando por cerrado un episodio que, aunque cicatrizado, sigue marcando el trasfondo del dilema en la portería.

Ante el Guadalajara en el Estadio Pedro Escartín no será la única rotación, especialmente teniendo en cuenta que el fin de semana espera un duelo exigente frente al Villarreal. Aun así, Flick no quiere concesiones. “Estos partidos hay que ganarlos porque te acercan a los títulos. Somos favoritos y quiero que el equipo me lo demuestre”, exigió. El conjunto azulgrana llega lanzado: tras la derrota ante el Chelsea ha encadenado cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. El Guadalajara, rival humilde de Primera RFEF con casi 80 años de historia, vive el enfrentamiento con ilusión y como un impulso, reflejado en el crecimiento de su masa social, ya camino de los 5.000 abonados.

Será el primer enfrentamiento entre ambos clubes, también el estreno para los azulgranas en Copa esta temporada. Pero más allá del trámite deportivo, será significativo para despejar la situación de Ter Stegen o, por el contrario, reabrir un debate que atizó al club el verano pasado.