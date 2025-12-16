El dilema de la portería del Barcelona entre Szczesny y Ter Stegen
Hansi Flick dará descanso a Joan García ante el Guadalajara en el estreno azulgrana en la Copa del Rey, mientras el alemán quiere luchar por minutos y cumplir su contrato
Hansi Flick ha sido claro en más de una ocasión: “Joan García es el número uno”. Este martes, en el estreno del Barcelona en la Copa del Rey ante el Guadalajara en los dieciseisavos de final (a las 21.00, en Movistar Plus), el técnico alemán dará descanso a Joan. Ahí se abre un dilema que sobrevuela el club: Szczesny o Ter Stegen. “No veo un segundo o tercer portero”, insistió Flick antes del duelo ante Osasuna. Aquel día el polaco se cayó de la convocatoria por una gastroenteritis, y Ter Stegen regresaba a la lista por segunda vez tras cuatro meses y medio de baja por su operación de espalda. Hoy, ambos están disponibles para el partido. La decisión, sin embargo, sigue en el aire.
“No lo hemos decidido aún. Tenemos 24 horas más para recuperarnos y mañana tomaremos la decisión. Quiero hablar con los jugadores, y antes del partido comunicaré quién será titular”, explicó Flick este lunes. Sus palabras llegaron acompañadas de elogios hacia ambos guardametas, con especial énfasis en Szczesny. “Marc es un portero fantástico. Tenemos tres guardametas excelentes. Tek hizo una temporada increíble el año pasado, y ganamos tres títulos. Esta, cuando Joan estuvo lesionado, nos dio estabilidad. Es un jugador muy importante, no solo en el campo”, subrayó.
Mientras tanto, Ter Stegen mantiene la postura que ya adoptó el pasado verano: seguir en el club, luchar por minutos y cumplir su contrato, con salario diferido y hasta 2028. “Es su decisión. Hemos hablado de su situación. Respeto mucho a Marc, es un gran portero y, a nivel personal, un jugador muy valioso para el equipo”, explicó Flick. Lo que el técnico decida durante la Copa del Rey puede marcar el rumbo de la portería azulgrana en los próximos meses. Por ahora, Ter Stegen no contempla una salida en el mercado invernal, ni considera actualmente que haya vacantes acordes a su nivel competitivo. Desde el club no se le presionará y se respetará su contrato, con un elevado salario. Entre ambos, además, se han limado asperezas tras el pulso del verano.
Cerca del final de la pasada temporada, el alemán disputó el penúltimo partido liguero tras perderse casi todo el curso por una lesión de rodilla, la misma que motivó la llegada de Szczesny. Ya concluido el curso, Ter Stegen fue titular los 180 minutos de la Nations League con Alemania. Su regreso a Barcelona, sin embargo, no fue limpio: llegó con molestias lumbares y con el club buscándole un relevo. Mientras él trabajaba en el gimnasio, el Barça se movía en los despachos. Cerró el fichaje de Joan García, abonando los 25 millones de euros de su cláusula, y apostó por la renovación del polaco. El mensaje era inequívoco: Joan sería el titular, y Szczesny acompañante.
Ter Stegen finalmente pasó por quirófano. Ahí estalló el conflicto. El guardameta anunció de forma unilateral —y sin consensuarlo con el club— en redes sociales que su baja sería de tres meses, tomando como referencia una intervención anterior. El Barcelona, condicionado por el fair play financiero, necesitaba que la lesión fuese considerada de larga duración —mínimo cuatro meses— para poder inscribir a Joan García. Ter Stegen se negó inicialmente a firmar la autorización para enviar su informe médico a LaLiga, lo que impidió a la Comisión Médica evaluar su situación. En ese momento, el alemán tenía la sartén por el mango: él e Iñaki Peña, que iba a salir cedido, eran los únicos porteros inscritos.
El club decidió entonces dar un paso más. Ante la actitud del capitán, se le abrió un expediente disciplinario y se le retiró el brazalete a pocos días del Trofeo Joan Gamper, pasando la capitanía al segundo capitán, Ronald Araujo. Al día siguiente, Joan Laporta visitó personalmente a Ter Stegen. El alemán acabó firmando la autorización, y el club le devolvió al brazalete. En la presentación del equipo durante el Gamper, el alemán lanzó un mensaje conciliador, dando por cerrado un episodio que, aunque cicatrizado, sigue marcando el trasfondo del dilema en la portería.
Ante el Guadalajara en el Estadio Pedro Escartín no será la única rotación, especialmente teniendo en cuenta que el fin de semana espera un duelo exigente frente al Villarreal. Aun así, Flick no quiere concesiones. “Estos partidos hay que ganarlos porque te acercan a los títulos. Somos favoritos y quiero que el equipo me lo demuestre”, exigió. El conjunto azulgrana llega lanzado: tras la derrota ante el Chelsea ha encadenado cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. El Guadalajara, rival humilde de Primera RFEF con casi 80 años de historia, vive el enfrentamiento con ilusión y como un impulso, reflejado en el crecimiento de su masa social, ya camino de los 5.000 abonados.
Será el primer enfrentamiento entre ambos clubes, también el estreno para los azulgranas en Copa esta temporada. Pero más allá del trámite deportivo, será significativo para despejar la situación de Ter Stegen o, por el contrario, reabrir un debate que atizó al club el verano pasado.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Hacienda va a vigilar de cerca los Bizum para evitar fraudes (pero los micropagos a tus amigos no le interesan)
Qué se sabe del nuevo abono de transporte de 60 euros para la red estatal (y no, no cubre ni metro ni bus urbano)
Diez días de duelo y nuevos permisos: España avanza en derechos laborales por fallecimiento y cuidados
Cinco claves para entender el triunfo de Kast y el giro político de Chile
Lo más visto
- El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele, hallados acuchillados en su mansión de Los Ángeles
- Un trabajador de Acciona asegura que fue el exdirector de Construcción quien le sugirió colaborar con Servinabar, la empresa a la que la UCO vincula con Cerdán
- El juez cree que la red de Leire Díez y el exdirector de la SEPI contó con “diversos cargos públicos” para el cobro de comisiones entre 2021 y 2023
- Eurovisión 2026 cierra la lista de sus países participantes, la cifra más baja desde 2004
- Sánchez se mueve para seguir: pacta una cita con Junqueras, anuncia un abono único y descarta tocar el Gobierno