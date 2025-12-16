Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
Guadalajara GUA
0
Barcelona BCN
2
A. Christensen 75', Rashford 89'
Finalizado
COPA DEL REY

Christensen saca de un apuro al Barça ante el Deportivo Guadalajara en la Copa del Rey

Los azulgrana, faltos de contundencia y velocidad de balón, solamente pudieron abatir a un competitivo Guadalajara en los minutos finales, cuando habían recurrido incluso a titulares como Pedri

Ramon Besa
Ramon Besa
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Un gol afortunado de Christensen, un exquisito central, discontinuo por sus lesiones y débil de carácter, un suplente que acostumbra a completar la lista de convocados, sacó al Barcelona de un apuro mayúsculo en Guadalajara. El segundo tanto barcelonista, marcado por Rashford ya al límite del tiempo reglamentario, certificó la victoria del campeón ante un rival que se batió estupendamente, admirable no solo por su despliegue físico, sino también por su excelente competitividad, sostenido por el ánimo de una afición que desbordó el Pedro Escartín.

GUAGuadalajara
0
Dani Vicente, Jorge Casado, Ablanque, Cera (Neskes, min. 82), Julio Martínez, Agus Moreno (Daniel Gallardo, min. 61), Borja Díaz (Salifo Caropitche Mendes, min. 61), Samu Mayo (Raúl Tavares, min. 71), Pablo Rojo, Manu Ramírez (Toño Calvo, min. 61) y Cañizo
BCNBarcelona
2
Marc-André ter Stegen, Marc Casadó (Jules Koundé, min. 74), Andreas Christensen (Gerard Martín, min. 85), Eric García, Jofre Torrents (Alejandro Balde, min. 62), Fermín López, Frenkie de Jong, Roony Bardghji (Pedri, min. 74), Lamine Yamal, Marc Bernal (Pau Cubarsí, min. 45) y Marcus Rashford
Goles 0-1 min. 75: A. Christensen. 0-2 min. 89: Rashford
Arbitro César Soto Grado
Tarjetas amarillas Marc Bernal (min. 29), Manu Ramírez (min. 31), Samu Mayo (min. 53), Ablanque (min. 70)

El inicio del partido se retrasó media hora por “cuestiones organizativas y de seguridad” después de que las gradas ­supletorias dispuestas por el club para responder a la expectación generada por el partido fueran precintadas porque todavía no habían sido homologadas por el Ayuntamiento. Los afectados eran unos 2.500 espectadores en un estadio cuya capacidad ­habitual es de 6.000. El conflicto se solucionó con el paso del tiempo y el campo fue un tambor para el coraje del Guadalajara.

La tardanza y la carga ambiental no desconcentraron en cualquier caso al Barcelona, dispuesto a seguir el guion de la pasada temporada, el mismo que inició con un 0-4 en Barbastro. Jugaron Lamine y Eric García, también Rashford, jugadores profesionales que buscan su sitio como Casadó, De Jong, Fermín, Christensen y Bernal y jóvenes de la talla de Jofre Torrents y Roony. Una vez resguardados Pedri y Raphinha, la mayor novedad estuvo de todas maneras en la portería porque no jugó Szcesny, sino Ter Stegen, el capitán que parecía en fuera de juego desde su operación en julio, ausente desde el 18 de mayo contra el Villarreal. No reapareció en cambio todavía Lewandowski.

El Guadalajara respondió a la nómina de figuras azulgrana con un juego colectivo intenso y solidario, muy bien tapado en su campo para no ceder espacios y siempre dispuesto a las transiciones hacia el área del Barça. El equipo de Pere Martí, noble y fiero como dice la leyenda, defendía muy junto y cada vez que salía con la pelota procuraba acabar la jugada, la mejor manera de buscar el gol y evitar el contragolpe del Barça. Los remates de media distancia fueron la mejor solución azulgrana ante la falta de profundidad y de juego interior, desacertado como estaba Lamine, bloqueado y ofuscado ante la rechifla de la hinchada del Pedro Escartín. El estadio era un clamor al descanso: 0-0.

Y es que la clasificación asegura que el Guadalajara, además de ocupar posiciones de descenso, es el equipo más goleado de su grupo de Primera RFEF. A pesar del buen ritmo de partido, la velocidad de balón era demasiado baja y la falta de precisión y puntería resultaba evidente en el Barça, demasiado empeñado en cruzar centros delante de Vicente. Flick cambió la demarcación de varios de sus futbolistas en el descanso, con Lamine y Rashford abiertos a las bandas, y los azulgrana atacaron mejor el área del Guadalajara. El gol, sin embargo, se resistía porque las ocasiones escaseaban, y a cambio contragolpeaba bien el plantel de Pere Martí.

Los barcelonistas encontraron alivio en Christensen cuando Flick ya había recurrido a Pedri. El danés estuvo certero en su área y resolvió en la contraria con un cabezazo a centro de De Jong que rebotó en Martínez. Una jugada con suerte a la salida de un córner que desencadenó la reacción del Guadalajara. Apareció entonces la figura de Ter Stegen para reivindicar su aspiración de cumplir su contrato con el Barça. Los azulgranas precisaron de todo su arsenal para firmar la clasificación para los octavos de la Copa en la brava Guadalajara.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Ramon Besa
Ramon Besa
Redactor jefe de deportes en Barcelona. Licenciado en periodismo, doctor honoris causa por la Universitat de Vic y profesor de Blanquerna. Colaborador de la Cadena Ser y de Catalunya Ràdio. Anteriormente trabajó en El 9 Nou y el diari Avui. Medalla de bronce al mérito deportivo junto con José Sámano en 2013. Premio Vázquez Montalbán.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Barcelona Osasuna

Raphinha no para hasta abatir a Osasuna

Ramon Besa | Barcelona

Eric García renueva hasta 2031 y apunta a capitán del FC Barcelona

Ramon Besa | Barcelona

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Elon Musk, más cerca de ser el primer hombre en alcanzar una fortuna de un billón de dólares
  2. La UCO precipitó la detención del expresidente de la SEPI porque se percató de que lo seguían cuando iba a una cita con Leire Díez
  3. El rechazo de Francia y las dudas de último minuto de Italia amenazan con descarrilar la firma del acuerdo entre la UE y Mercosur
  4. La jueza de la dana declina citar a Sánchez porque no consta que estuviera informado “en tiempo real” por Mazón como Feijóo
  5. Un tercio de las personas LGTBI+ ha sido expulsado de su casa por su orientación o identidad
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_