Christensen saca de un apuro al Barça ante el Deportivo Guadalajara en la Copa del Rey
Los azulgrana, faltos de contundencia y velocidad de balón, solamente pudieron abatir a un competitivo Guadalajara en los minutos finales, cuando habían recurrido incluso a titulares como Pedri
Un gol afortunado de Christensen, un exquisito central, discontinuo por sus lesiones y débil de carácter, un suplente que acostumbra a completar la lista de convocados, sacó al Barcelona de un apuro mayúsculo en Guadalajara. El segundo tanto barcelonista, marcado por Rashford ya al límite del tiempo reglamentario, certificó la victoria del campeón ante un rival que se batió estupendamente, admirable no solo por su despliegue físico, sino también por su excelente competitividad, sostenido por el ánimo de una afición que desbordó el Pedro Escartín.
El inicio del partido se retrasó media hora por “cuestiones organizativas y de seguridad” después de que las gradas supletorias dispuestas por el club para responder a la expectación generada por el partido fueran precintadas porque todavía no habían sido homologadas por el Ayuntamiento. Los afectados eran unos 2.500 espectadores en un estadio cuya capacidad habitual es de 6.000. El conflicto se solucionó con el paso del tiempo y el campo fue un tambor para el coraje del Guadalajara.
La tardanza y la carga ambiental no desconcentraron en cualquier caso al Barcelona, dispuesto a seguir el guion de la pasada temporada, el mismo que inició con un 0-4 en Barbastro. Jugaron Lamine y Eric García, también Rashford, jugadores profesionales que buscan su sitio como Casadó, De Jong, Fermín, Christensen y Bernal y jóvenes de la talla de Jofre Torrents y Roony. Una vez resguardados Pedri y Raphinha, la mayor novedad estuvo de todas maneras en la portería porque no jugó Szcesny, sino Ter Stegen, el capitán que parecía en fuera de juego desde su operación en julio, ausente desde el 18 de mayo contra el Villarreal. No reapareció en cambio todavía Lewandowski.
El Guadalajara respondió a la nómina de figuras azulgrana con un juego colectivo intenso y solidario, muy bien tapado en su campo para no ceder espacios y siempre dispuesto a las transiciones hacia el área del Barça. El equipo de Pere Martí, noble y fiero como dice la leyenda, defendía muy junto y cada vez que salía con la pelota procuraba acabar la jugada, la mejor manera de buscar el gol y evitar el contragolpe del Barça. Los remates de media distancia fueron la mejor solución azulgrana ante la falta de profundidad y de juego interior, desacertado como estaba Lamine, bloqueado y ofuscado ante la rechifla de la hinchada del Pedro Escartín. El estadio era un clamor al descanso: 0-0.
Y es que la clasificación asegura que el Guadalajara, además de ocupar posiciones de descenso, es el equipo más goleado de su grupo de Primera RFEF. A pesar del buen ritmo de partido, la velocidad de balón era demasiado baja y la falta de precisión y puntería resultaba evidente en el Barça, demasiado empeñado en cruzar centros delante de Vicente. Flick cambió la demarcación de varios de sus futbolistas en el descanso, con Lamine y Rashford abiertos a las bandas, y los azulgrana atacaron mejor el área del Guadalajara. El gol, sin embargo, se resistía porque las ocasiones escaseaban, y a cambio contragolpeaba bien el plantel de Pere Martí.
Los barcelonistas encontraron alivio en Christensen cuando Flick ya había recurrido a Pedri. El danés estuvo certero en su área y resolvió en la contraria con un cabezazo a centro de De Jong que rebotó en Martínez. Una jugada con suerte a la salida de un córner que desencadenó la reacción del Guadalajara. Apareció entonces la figura de Ter Stegen para reivindicar su aspiración de cumplir su contrato con el Barça. Los azulgranas precisaron de todo su arsenal para firmar la clasificación para los octavos de la Copa en la brava Guadalajara.
