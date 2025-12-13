Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
Barcelona BCN
2
Raphinha 69', 85'
Osasuna OSA
0
Finalizado
LA LIGA

Raphinha no para hasta abatir a Osasuna

El Barcelona, estéril en el ataque estático, resuelve el partido con un contragolpe armado por Pedri

Ramon Besa
Ramon Besa
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Hay futbolistas que jamás se rinden, siempre perseverantes y eficaces, también en los partidos que más se resisten, conscientes al fin y al cabo de que necesitan los goles para merecer la atención de la crítica y de su propia hinchada, muy pocos de la categoría de Raphinha, capitán del Barça y santo y seña del manual de Flick. La verticalidad y la ambición azulgrana se expresan a partir de un brasileño que aspira a ser el mejor, al igual que su equipo, por más que su candidatura sea discutida en algunos foros de Europa. Raphinha se regaló dos tantos para celebrar su 29 aniversario cuando no había manera de abatir a Osasuna, apremiado por su delicada posición en la Liga. El gol se resistió más de una hora para desespero del Barcelona, que al final celebró la séptima victoria seguida y los siete puntos de ventaja en la cabeza de la tabla sobre el Real Madrid a la espera de su visita al Alavés.

BCNBarcelona
2
Joan García, Gerard Martín, Jules Koundé, Pau Cubarsí (Fermín López, min. 74), Alejandro Balde (Andreas Christensen, min. 87), Marcus Rashford (Frenkie de Jong, min. 73), Raphinha (Marc Casadó, min. 87), Lamine Yamal, Eric García, Pedri (Roony Bardghji, min. 87) y Ferran Torres
OSAOsasuna
0
Sergio Herrera, Jorge Herrando, Iñigo Arguibide (Valentin Rosier, min. 68), Enzo Boyomo, Abel Bretones, Alejandro Catena, Víctor Muñoz (Sheraldo Becker, min. 64), Lucas Torró (Iker Muñoz, min. 45), Jon Moncayola, Aimar Oroz (Rubén García, min. 63) y Ante Budimir (Raúl García, min. 63)
Goles 1-0 min. 69: Raphinha. 2-0 min. 85: Raphinha
Arbitro Adrián Cordero Vega
Tarjetas amarillas Abel Bretones (min. 34), Iker Muñoz (min. 58), Jon Moncayola (min. 66)

Raphinha y Pedri marcaron la diferencia después de que las aceleraciones de Rashford desde el costado izquierdo agitaran de inicio a un equipo azulgrana especialmente paciente, como si no quisiera rifar la pelota y prefiriera asegurar la llegada y el tiro, muy abierto ante un Osasuna cerrado y pendiente de las transiciones que pudiera acabar Budimir. Los azulgrana formaban con cuatro delanteros y ninguno era Lewandowski, suplente con Fermín y De Jong, relegado también el holandés como mediocentro por Eric García. Raphinha maniobraba de media punta, Lamine y Rashford se abrían a los extremos y Ferran ejercía de falso nueve. Aunque el ataque barcelonista era sostenido y se repetían los tiros de media distancia de los volantes, sobre todo de Pedri y Eric, las ocasiones eran escasas y, alcanzada la media hora, el Var anuló la única que llegó a la red después de un cabezazo de Ferran asistido por Rashford por un fuera de juego previo del omnipresente Raphinha.

Al juego azulgrana le faltaba velocidad y Osasuna no solo se defendía, sino que amenazaba con las transiciones armadas a partir de la velocidad de Víctor Muñoz y la astucia de Budimir. Los equipos que defienden muy atrás, con un bloque muy bajo, se indigestan al equipo de Flick. No encontraban los barcelonistas soluciones individuales ni tampoco colectivas por la falta de espacios en un partido largo y pesaroso como el del Eintracht. Acaso las intervenciones de Lamine mantenían el interés de una contienda en la que los barcelonistas se aplicaron más que nunca en el momento de tirar la línea del fuera de juego ante Joan García. Muy reconocible desde el punto de vista académico y del rigor, el Barcelona tenía poco picante y menos arrebato y pasión, convencidos los futbolistas de que el gol llegaría desde la calma y no de la precipitación, por más que se resistiera Osasuna.

El nudo parecía estar en la posición de Raphinha. El brasileño acostumbra a ser más decisivo desde la banda izquierda que de volante ofensivo porque el juego interior mengua y sobresale menos Pedri. Falsa impresión porque los dos resultaron decisivos cuando pudieron correr después de un fuera de banda de Osasuna. Eric recuperó la pelota, tocó para Pedri y el balón profundo del tinerfeño fue controlado con la derecha y rematado con la zurda por Raphinha. El bloqueo en ataque estático contrastó con la lucidez del contraataque culminado por el brasileño ante la impotencia del equipo de Lisci, un experto en complicar el partido a los mejores rivales, también ante el líder Barça. La rueda de cambios provocó después un encuentro diferente, ya con De Jong y Fermín en la medular mientras en el banquillo continuaba Lewandowski. Agotado Víctor Muñoz, Osasuna replicó con Becker y Rubén García.

El equipo navarro se soltó, empezó a apretar con sus marcas individuales y alcanzó el área de Joan García hasta marcar un gol que fue anulado por una carga al portero del Barcelona. Apenas hubo tiempo para discutir la decisión arbitral porque se volvió a desplegar el Barcelona con Ferran Torres, Lamine y Koundé, y Raphinha remató junto al palo el rechazo de la zaga de Osasuna, que reclamó sin éxito falta a Catena. Ya no hubo más debate en el Camp Nou, que se remitió al brasileño al tiempo que festejaba no haber encajado ningún gol, una recompensa para Joan García.

Volvió a funcionar el achique en área propia y la efectividad en la rival y a Osasuna no le sirvió de nada jugar muy junto y dispuesto a evitar la profundidad del Barcelona. Raphinha se bastó para solucionar el contencioso sin necesidad de recurrir al suplente Lewandowski. Hoy los protagonistas del líder son Gerard Martín, Eric García y por supuesto Pedri, Raphinha y Lamine.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Ramon Besa
Ramon Besa
Redactor jefe de deportes en Barcelona. Licenciado en periodismo, doctor honoris causa por la Universitat de Vic y profesor de Blanquerna. Colaborador de la Cadena Ser y de Catalunya Ràdio. Anteriormente trabajó en El 9 Nou y el diari Avui. Medalla de bronce al mérito deportivo junto con José Sámano en 2013. Premio Vázquez Montalbán.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Eric García renueva hasta 2031 y apunta a capitán del FC Barcelona

Ramon Besa | Barcelona

El momento Koundé salva al Barcelona ante un defensivo Eintracht

Ramon Besa | Barcelona

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Guardiola elimina la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública ejerzan en la privada y sube un 59% la derivación de pruebas
  2. El jefe de la misión de rescate de María Corina Machado: “Fue una de las operaciones de mayor riesgo en las que he participado”
  3. Rusia eleva la presión sobre la UE con una demanda para evitar que financie a Ucrania con sus activos congelados
  4. Los 50 mejores libros de 2025
  5. Sin duchas ni camas adecuadas, y con obras en marcha: así estrenaron 30 niños extranjeros el centro de acogida de La Cantueña de Ayuso
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_