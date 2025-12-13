Barcelona - Osasuna, en directo | Un doblete de Raphinha da la victoria al Barça
El conjunto de Flick, que está en el mejor momento de la temporada, suma su quinto triunfo consecutivo y mete presión al Real Madrid, que mañana se enfrentará al Alavés en Vitoria
El FC Barcelona ha derrotado este sábado a Osasuna en el Camp Nou en la decimosexta jornada de Liga gracias a un doblete de Raphinha en la segunda mitad. Los azulgranas llegaban al encuentro en estado de gracia tras cuatro victorias consecutivas, una racha que ampliaron frente al equipo rojillo para ensanchar de forma provisional su ventaja en el liderato hasta los siete puntos. El equipo de Flick mete así mucha presión al Real Madrid, que juega mañana en Vitoria frente al Alavés. Los de Hansi Flick atraviesan el mejor momento de la temporada, ya con siete triunfos en los últimos ocho partidos. Osasuna, conjunto dirigido por Alessio Lisci, se mantiene en una situación muy delicada, con solo 15 puntos y sin haber ganado aún fuera de casa este curso en Liga.
¡¡Y hasta aquí ha llegado este partido!! ¡Gracias por seguirlo con nosotros! Esperamos que hayan disfrutado del encuentro y de su retransmisión. ¡Hasta la próxima!
El cerrojazo y la organización defensiva de Osasuna no ha tenido premio en el Camp Nou. El plan de Lisci se sostuvo durante poco más de una hora de juego. En la primera ventana de sustituciones, cambiando cromos, buscó mantener la frescura en un equipo que sin Víctor Muñoz sobre el campo perdió alternativas de ataque y empezó a hundirse poco a poco regalando metros. No aguantó la velocidad en la asociación de su rival ni encontró recursos con los que hacer daño cuando el partido todavía estaba abierto. Su derrota, sumada al triunfo del Girona en la misma jornada, le meten aún más en la batalla por evitar el descenso.
Octavo triunfo consecutivo del Barcelona para aferrarse a la primera plaza de LaLiga, haciéndose fuerte en el liderato y exigiendo al Real Madrid una reacción inmediata si no quiere seguir alejándose de esea pelea por el título. Ha tenido que masticar el equipo culé a un Osasuna correoso, que le ha obligado a tener paciencia en un encuentro donde encadenaba llegada tras llegada sin premio final y en el que abusó de disparos lejanos ante la falta de espacios. Una transición de Pedri aclaró el horizonte para que Raphinha firmase una de las dos dianas con las que da la victoria al Barça.
¡¡EL BARCELONA SE LLEVA LOS TRES PUNTOS!! El doblete de Raphinha en el segundo tiempo derrota a Osasuna (2-0) para reforzar la posición de líder de LaLiga. El brasileño desatascó un encuentro en el que el cuadro rojillo aguantó como pudo y resistió hasta que las fuerzas le permitieron al asedio constante de los blaugranas, terminando el encuentro con 80% de posesión y hasta 24 remates totales. Los cambios de Alessio Lisci metiendo piernas frescas estuvieron lejos de aportarle esa energía y ese vértigo necesario para capear el temporal.
¡¡FINAL DEL PARTIDO EN EL ESTADIO CAMP NOU!!
¡¡Despeje de Raúl García de Haro!! El córner cerrado de Fermín López se encuentra con la defensa del ariete en el primer palo.
Rosier recupera terreno para llegar a tiempo a evitar que Roony Bardghji conecte una semivolea a centro de Lamine Yamal.
¡Tres minutos de descuento! ¡Nos iremos hasta el 93'!
Pedri González deja su sitio a Roony Bardghji.
Marc Casadó entra por Raphinha.
Nueva ventana de sustituciones en el Barcelona. Alejandro Balde se marcha para que entre Andreas Christensen.
Raphinha sentencia el partido tras un error de Alejandro Catena despejando hacia su propia portería. Osasuna toca fondo en el Camp Nou.
¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE RAPHINHA!!!! BARCELONA 2-0 Osasuna. ¡¡Doblete de Raphinha!! Jules Koundé irrumpe con velocidad para poner un centro que desvía Catena, habilitando en el remate a Raphinha en el segundo palo.
Son posesiones largas las que está teniendo el Barça en este tramo del encuentro. El ritmo es lento, durmiendo el partido y asegurando la pelota.
Ni un solo disparo entre palos de Osasuna desde la reanudación del encuentro tras el paso por los vestuarios.
¡¡RECTA FINAL DEL PARTIDO EN EL CAMP NOU!! ¡¡Restan diez minutos para el desenlace!! Raphinha desatasca el partido con un gol en una transición (1-0).
Osasuna no se termina de decidir en saltar y presionar arriba para forzar pérdidas o errores. Sigue esperando en campo propio.
El Barcelona se protege ahora con balón, teniendo el control y sumando muchos pases.
Hansi Flick ajusta al equipo ahora con Eric García retrasando su posición al eje de los centrales, pasando Frenkie de Jong al medio y Fermín López enganchando. Raphinha parte desde banda izquierda.
Se va Pau Cubarsí para que entre Fermín López.
Primera ventana de sustituciones en el Barcelona. Entra Frenkie de Jong por Marcus Rashford.
Jon Moncayola ensaya el golpeo cerca del área grande. Se le va arriba.
¡Raphinha sale al rescate! Tras 21 remates totales y cuatro disparos a portería, el Barcelona deshace el 0-0 del marcador.
Pedri González se apunta la asistencia.
¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE RAPHINHA!!!! BARCELONA 1-0 Osasuna. ¡¡Raphinha rompe la igualdad del marcador!! Transición rápida del Barça por medio de Pedri, que conduce por dentro antes de descargar hacia Raphinha. No duda el brasileño en armar la pierna desde fuera del área para fusilar a un Sergio Herrera que reacciona tarde.
Alessio Lisci agota los cambios disponibles dando entrada a Valentin Rosier en el lugar de Íñigo Arguibide. El francés regresa tras lesión.
Sheraldo Becker trabaja en defensa como último hombre para cortar el contragolpe rival. El surinamés consigue interceptar la apertura a banda contraria de Raphinha.
Jon Moncayola ve la tarjeta amarilla por una falta sobre Lamine Yamal.
Ha metido frescura y piernas nuevas Alessio Lisci con la primera ventana de sustituciones. Budimir no estaba pudiendo en los duelos individuales con los centrales y Víctor Muñoz no ha conseguido la mejor toma de decisiones cerca del último tercio.
Lisci refresca con Sheraldo Becker en el lugar de Víctor Muñoz.
Ante Budimir deja su sitio a Raúl García de Haro.
Triple cambio en Osasuna. Rubén García entra por Aimar Oroz.
¡¡CABEZAZO DE PAU CUBARSÍ!! Carga el área Raphinha con un centro buscando la entrada en el primer palo del central. Su testarazo se va arriba.
Alcanzamos la hora de partido en el Camp Nou. Osasuna achica agua como puede. El Barcelona aprieta en busca del gol (0-0).
Iker Muñoz ve la tarjeta amarilla por una falta sobre Pedri González.
Alessio Lisci llama a Raúl García de Haro. El técnico italiano busca alternativas en el banquillo.
¡¡CATENA SALVA EN BOCA DE GOL!! Balde pone el centro tenso entre el portero y la defensa. Catena mete el pie para impedir que Ferran Torres llegue al remate.
Balón en largo para la galopada de Víctor Muñoz atacando la profundidad. Gerard Martín intercepta la trayectoria.
No sale Osasuna de su mitad de campo en este tramo del partido. El campo está volcado hacia la portería de Sergio Herrera.
¡¡ARGUIBIDE EVITA EL GOL DEL BARCELONA!! Gran acción defensiva saltando a tapar el lanzamiento de Marcus Rashford tras una gran jugada de Jules Koundé.
¡¡A punto de marcarse Catena en propia puerta!! El centro de Lamine Yamal lo desvía el central rojillo en dirección hacia su portería. ¡No coge los tres palos por milímetros!
¡¡Fueeeeeeeraaaaaa!! ¡Réplica de Osasuna! Autopase de Víctor Muñoz desde campo propio para irse en velocidad de Alejandro Balde, que brega para molestar en el disparo final. ¡Se va fuera!
¡¡¡RASHFOOOOOOOORD!!! El libre directo del inglés hace lucirse a Sergio Herrera desviando hacia un lado con las dos manos.
¡¡Falta peligrosa a favor del Barcelona!! Boyomo zancadilla a Marcus Rashford cerca de la línea del área. Se prepara el inglés y Raphinha para el golpeo.
La salida de Lucas Torró no provoca cambios en cuanto a dibujo en Osasuna. Iker Muñoz se inscrusta en el medio como pivote junto con Jon Moncayola, quedando abierto Aimar Oroz en izquierda y Víctor Muñoz tapando en derecha.
Al contrario que Alessio Lisci, Hansi Flick no toca nada al paso por los vestuarios. Sin cambios en el Barcelona.
¡¡¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE EN EL ESTADIO CAMP NOU!!!
Cambio en Osasuna. Lucas Torró se queda en el vestuario. Entra Iker Muñoz.
Osasuna resiste en pie tras los primeros 45 minutos. El plan de Alessio Lisci ha pasado por ser un equipo bien organizado en defensa, que tape huecos por dentro y regale las bandas para cubrirse las espaldas con superioridades numéricas a través de las ayudas que los mediocentros o los centrales exteriores hacen a los carrileros de la línea de cinco defensiva. Ni Marcus Rashford (0/0) ni Lamine Yamal (0/2) han podido aportar desborde desde el regate, recurriendo como alternativa a los centros al área (27 entre ambos).
Con un porcentaje de posesión superior al 80% y una notable presencia cerca del último tercio, el Barcelona ha vivido en el campo rival y ha encadenado una llegada tras otra para romper la igualdad del marcador. La falta de espacios por dentro como consecuencia del planteamiento defensivo rival le ha obligado a abusar de los disparos desde larga distancia para acabar las largas combinaciones de pases que ha trenzado. En ese sentido, solo cinco de los 13 remates han sido desde dentro del área. Le ha faltado un punto de paciencia cada vez que se ha plantado cerca de la frontal del área para seguir madurando la jugada e imprimirle una marcha más de velocidad.
¡¡Descanso en el distrito de Les Corts!! El Barcelona y Osasuna toman el camino hacia los vestuarios con el empate a cero en el marcador (0-0). La insistencia de los blaugranas, que han coleccionado hasta una decena de remates totales (13), han asediado al conjunto rojillo, compacto en defensa, sólido a través de dos líneas y con el recurso de transitar en velocidad con la baza de Víctor Muñoz. El VAR, a través de Del Cerro Grande, anuló un gol de Ferran Torres de cabeza por un fuera de juego previo de Raphinha en el origen de la jugada.
¡¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE EN EL ESTADIO CAMP NOU!!
¡¡Sergio Herrera repele con los puños!! No se complica el meta osasunista en el disparo de Lamine Yamal.
Gran acción defensiva de Gerard Martín ganando el pulso en velocidad a Víctor Muñoz.
¡Tres minutos de descuento! Nos iremos hasta el 48'.
Otro lanzamiento lejano que se va directo a la grada. Ahora es Pau Cubarsí el que busca sorprender con un disparo defectuoso.
¡¡Despeje de Jorge Herrando!! Carga el área Marcus Rashford con un centro tenso que no encuentra rematador.
Eric García emerge para frenar la galopada de Víctor Muñoz robándole la pelota. Es el jugador local con más duelos totales del partido (7).
No le funciona el balón parado a Osasuna. La pelota colgada al área en una falta lateral no encuentra rematador. Jorge Herrando termina cometiendo falta sobre Jules Koundé.
¡¡RECTA FINAL DEL PRIMER TIEMPO EN EL CAMP NOU!! ¡Restan cinco minutos para tomar el camino hacia los vestuarios! El Barcelona no consigue romper la igualdad del marcador (0-0).
¡¡Chilena de Ferran Torres!! Nadie para a Lamine Yamal en un tres para uno en contra, buscando el espacio que le ha permitido sacar un balón que ha rematado el de Foios de forma acrobática. ¡Se va fuera por muy poco!
Los jugadores se acercan a las bandas para reponer líquidos y recibir instrucciones de los entrenadores intentando ajustar. Tanto Pau Cubarsí como Ante Budimir se recuperan del lance. Se reanuda el juego en Les Corts.
Partido parado en el Camp Nou. El choque cabeza con cabeza de Pau Cubarsí y Ante Budimir obliga a Cordero Vega a autorizar la entrada de los servicios médicos.
Cordero Vega muestra la tarjeta amarilla a Abel Bretones por un agarrón continuado sobre Lamine Yamal.
Lo vuelve a intentar Eric García con un disparo desde la frontal del área. No contacta bien con la pelota. Se le va arriba.
Ensayo de Alejandro Balde para acabar jugada. Se precipita el lateral con un disparo muy lejano que se va desviado. Reprimenda de Hansi Flick desde la zona técnica.
¡¡Budimir cae en fuera de juego!! No mide bien el croata su desmarque buscando el toque al espacio de Víctor Muñoz tras dejar por los suelos a Gerard Martín en carrera.
¡¡No llega Ferran Torres!! Lanza Lamine Yamal a Jules Koundé para que apure la línea de fondo y sirva un balón al área pequeña que intercepta Enzo Boyomo llegando antes.
Media hora de partido en el Camp Nou. El VAR da un respiro a Osasuna. El Barcelona mantiene el asedio. Sin goles en Les Corts (0-0).
Galopada de Víctor Muñoz a campo abierto que Gerard Martín frena metiendo el cuerpo. El catalán reclamaba una falta que no atiende Cordero Vega.
No alcanza Marcus Rashford el pase al espacio de Eric García. El balón se marcha por la línea de fondo.
Cada vez va perdiendo más metros Osasuna con el paso de los minutos. Y cada vez llega más rápido y con más facilidad el Barcelona al área de Sergio Herrera.
El VAR, a través de Del Cerro Grande, ha corregido la decisión inicial de Cordero Vega. El fuera de juego de Raphinha salva a Osasuna por el momento.
¡¡GOL ANULADO A FERRAN TORRES!! El VAR no da validez al tanto de Ferran Torres por un fuera de juego previo de Raphinha en la construcción de la jugada. El de Foios había marcado de cabeza a centro de Marcus Rashford.
¡¡Abel Bretones evita el cabezazo de Jules Koundé!! Apertura hacia el lado contrario buscando la entrada del francés desde atrás.
Prueba suerte Raphinha desde fuera del área tras una conducción. Su chut lo tapona Jorge Herrera.
¡¡Zapatazo de Eric García!! Lo prueba desde media distancia con un disparo seco que se va abriendo en el último momento. ¡Se marcha fuera!
¡¡OTRA DE ANTE BUDIMIR!! Se escapa Víctor Muñoz en velocidad para poner un balón pasado que remata de primeras el delantero croata. Su chut sale muy centrado.
Hay una ayuda constante en las bandas, de Aimar Oroz a Abel Bretones y de Jon Moncayola a Iñigo Arguibide, para generar superioridades numéricas en la defensa a Lamine Yamal y Marcus Rashford.
El cerrojazo que ha montado el cuadro rojillo exige muchísima movilidad y velocidad al Barça para abrir espacios en una defensa tan compacta.
¡¡Buuuuuudimir!! A la media vuelta, el croata saca un disparo algo forzado que bloca Joan García.
Primer cuarto de hora en el Camp Nou. Osasuna resiste al protagonismo del Barcelona en este inicio (0-0).
¡¡FEEEERRAN!! Buen movimiento de desmarque para buscar la diagonal de Lamine Yamal. Su toque es algo forzado, sin poder conectar un remate limpio. ¡Se va arriba!
Balón bombeado de Pau Cubarsí para la entrada desde atrás de Pedri González. Bloca Sergio Herrera con seguridad.
El porcentaje de posesión de los culés supera el 80%. Monólogo con balón del Barça en el arranque de partido.
¡No encuentra Ante Budimir a Víctor Muñoz! Buen repliegue defensivo del conjunto blaugrana para interceptar el pase del croata hacia el catalán.
¡¡Rashford pide penalti!! El inglés cae dentro del área tras un forcejeo con Iñigo Arguibide. No hay nada para Cordero Vega.
Se encierra Osasuna en campo propio, replegado en dos líneas y dejando a su rival que gane metros. No se hunde por el momento.
¡¡Despeje de Ante Budimir!! El córner servido por Lamine Yamal desde la esquina izquierda no supera el primer palo.
¡¡Herrando evita el disparo de Ferran Torres!! Se adentra el blaugrana en el área, siendo molestado por Herrando. Es córner para el Barça.
Sin balón en posesión, Víctor Muñoz retrasa su posición para formar una línea de cinco en el medio. A banda izquierda se abre Aimar Oroz mientras que el catalán tapa el perfil derecho.
Alessio Lisci monta una línea de cinco en defensa, con Iñigo Arguibide en el carril derecho como principal novedad. Moncayola refuerza la medular junto a Lucas Torró y Aimar Oroz, referenciando con Ante Budimir y buscando la velocidad con Víctor Muñoz.
Sin sorpresas en el once de Hansi Flick. La punta de lanza es Ferran Torres, haciendo Raphinha las funciones de enganche y partiendo tanto Lamine Yamal como Marcus Rashford desde los costados.
¡¡¡¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL ESTADIO CAMP NOU!!!! ¡¡Jon Moncayola pone a rodar la pelota en el distrito de Les Corts!!
¡Ya tenemos a los dos equipos sobre el césped! ¡Esto está a punto de arrancar! ¿Os lo vais a perder?
El colegiado Adrián Cordero Vega, perteneciente al Comité de Árbitros de Cantabria, será el encargado de impartir justicia. El santanderino acumula más de 100 partidos en la élite del fútbol español desde su debut en la categoría en la temporada 2018/19. Estará asistido en el VAR por Carlos del Cerro Grande (Comité de Árbitros de la Comunidad de Madrid).
Ante Budimir solo ha marcado en uno de los últimos nueve partidos de LaLiga (doblete al Celta de Vigo a finales de octubre) tras marcar en cinco de los nueve anteriores (cinco dianas).
Hansi Flick no ha perdido más de un partido contra ningún rival en LaLiga desde que es entrenador del Barcelona. El técnico alemán tiene un 50% de derrotas contra el conjunto osasunista (1V 1D).
Ningún equipo de LaLiga ha sumado menos puntos como visitante este curso que los rojillos, cosechando dos puntos de 24 posibles. Es uno de los cuatro equipos de LaLiga que no sabe todavía lo que es ganar fuera de casa.
Los blaugranas han sumado 18 puntos tras ir perdiendo en el presente curso liguero, tantos como en la pasada temporada liguera al completo. Ha empezado encajando el primer gol del partido en cada uno de sus tres últimos encuentros ligueros.
El conjunto de Pamplona ha perdido en cada una de sus cinco últimas salidas contra los culés, quedándose sin marcar en todas ellas. No gana desde el año 2020, precisamente el último encuentro en el que marcó como visitante.
El Barcelona ha ganado seis de los últimos ocho enfrentamientos de LaLiga contra Osasuna, dejándose tan solo puntos en los duelos como visitante de las temporadas 2021/22 (2-2) y 2024/25 (4-2).
¡¡¡¡¡¡LISCI REPITE CON ARGUIBIDE!!!!!! El técnico italiano apuntala la línea defensiva con Arguibide por segunda ocasión consecutiva y con el regreso de Jorge Herrando, de la misma manera que refuerza el sistema prescindiendo de Rubén García para meter a Jon Moncayola en el mediocampo. Es solo un cambio con respecto al triunfo frente al Levante en la última jornada.
¡¡¡¡¡¡FERRAN TORRES Y MARCUS RASHFORD ARRANCAN DE INICIO!!!!!! Hansi Flick deja en el banquillo a Robert Lewandowski tras ser titular entre semana en Liga de Campeones para apostar en ataque por Ferran Torres. El técnico alemán repite con la pareja formada por Eric García y Pedri González en la sala de mandos, al mismo tiempo que afianza a Gerard Martín como central por el perfil zurdo en el eje junto a Pau Cubarsí.
Por su parte, Alessio Lisci comenzará con los siguientes once jugadores (5-3-2): Sergio Herrera - Íñigo Arguibide, Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Abel Bretones - Jon Moncayola, Lucas Torró, Aimar Oroz - Víctor Muñoz y Ante Budimir.
¡¡Ya tenemos los onces iniciales confirmados!! Hans-Dieter Flick pone en liza la siguiente alineación (4-2-3-1): Joan García - Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde - Pedri González, Eric García - Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford - Ferran Torres.
Y es que tiene una asignatura pendiente el equipo navarro lejos de El Sadar, donde no ha ganado todavía esta temporada y se presenta al Camp Nou como el peor foráneo del campeonato nacional español. Después de perder en sus cinco primeras salidas, ha conseguido puntuar en dos de sus tres últimos encuentros como visitante (2E 1D).
Con solo tres puntos de ventaja con respecto al Girona, Osasuna sigue en la pelea por distanciarse de los puestos de descenso. Los cuatro puntos de seis posibles que ha sumado en las últimas dos jornadas han sido una bomba de oxígeno para una entidad sólida en El Sadar pero con unos números preocupantes lejos de Pamplona.
A los resultados favorables que ha conseguido encadenar recientemente se le busca una cierta estabilidad y un control del encuentro que no provoque tantas taquicardias. En ese sentido, el cuadro azulgrana ha encajado el primer gol del partido en ocho ocasiones en el presente curso liguero, pero sin embargo ha conseguido la victoria en seis de ellos (2D).
El cierre del mes de octubre dejó al Barcelona con Villarreal y Atlético de Madrid al acecho y muy lejos de un Real Madrid que lideraba el campeonato liguero con cinco puntos de ventaja. Solo un mes después, lidera LaLiga, ha hecho pleno de triunfos (7/7) desde que perdiese el 'Clásico' en el Santiago Bernabéu y le mete cuatro puntos de distancia a su principal perseguidor por el título.
El Camp Nou pone en juego tres puntos entre un Barcelona que es líder de LaLiga con pleno de puntos como local (8V) y un Osasuna que llega con la peor puntuación como visitante de la temporada intentando escapar de las posiciones de descenso.
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Sean bienvenidos a la retransmisión de este partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Club Atlético Osasuna, correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga 2025/26. ¡Comenzamos con la previa del encuentro (18:30h)!
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Entrevista política en torno a una mesa: “La once nos pone en un pie de igualdad”
Elecciones presidenciales de Chile 2025, en vivo | Kast y Jara se disputan la segunda vuelta
Tadej Pogacar: “Vale más la primera París-Roubaix que el quinto Tour de Francia”
Muere a los 86 años Abraham Quintanilla, padre y representante de la cantante Selena
Lo más visto
- El jefe de la misión de rescate de María Corina Machado: “Fue una de las operaciones de mayor riesgo en las que he participado”
- Guardiola elimina la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública ejerzan en la privada y sube un 59% la derivación de pruebas
- Rusia eleva la presión sobre la UE con una demanda para evitar que financie a Ucrania con sus activos congelados
- Los 50 mejores libros de 2025
- CC OO denuncia que el gerente de la Jiménez Díaz, del grupo Quirón, ha vinculado sus protestas laborales con sabotajes