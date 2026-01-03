La Comisión de Fiestas de Villamanín crea una asociación para gestionar el conflicto con el Gordo

La Comisión de Fiestas de Villamanín (León, 900 habitantes), donde cayó el premio Gordo de la Lotería de Navidad en unas participaciones que no estaban todas oficializadas y dejando en el aire cuatro millones de euros, ha creado una asociación para tramitar formalmente los procesos de gestión del dinero tras la polémica. El grupo ha emitido un comunicado donde alude a este paso “imprescindible para poder hacer las cosas con orden y con garantías: pedir un NIF, abrir una cuenta bancaria a nombre de la entidad y gestionar todo dejando constancia de cada paso y con asesoramiento jurídico continuo para que el procedimiento sea seguro y para evitar improvisaciones”. Los implicados también han “documentado notarialmente la custodia de los décimos premiados para su posterior tramitación e ingreso por vía bancaria” y han agradecido el cariño recibido por entidades y particulares en los últimos días.

La Comisión ha informado de que al formarse esta asociación se podrán ejecutar los trámites oficiales y legalmente sólidos para intentar resolver la controversia respecto a las papeletas premiadas y que no estaban consignadas. El mensaje destaca que van a crear una página web donde se puedan registrar las participaciones premiadas y que sus poseedores suban una fotografía de su papeleta, leer y analizar en detalle el texto completo del acuerdo completo y posicionarse sobre si lo suscribe o no. También han informado de que habilitarán un sistema de asistencia presencial para las personas mayores que tengan dificultades para esos procesos virtuales, pues muchos de los agraciados son de Villamanín y tienen ya edades avanzadas. Estas medidas llegan días después de que el grupo implicado en esta polémica haya recurrido a la asistencia de abogados y notarios de León y de Madrid, según ha confirmado EL PAÍS, para gestionar con rigor la situación generada por el premio.

El comunicado recuerda que hasta que se publique la web oficial para estos procedimientos no se deben mandar fotos de los boletos premiados ni archivos por ninguna forma de contacto, ya sea WhatsApp o correo electrónico, ni responder a mensajes o contactos solicitando dinero o cualquier tipo de tasa. El colectivo que lleva años organizando altruistamente los festejos de Villamanín reitera que “nadie está autorizado” a solicitar este tipo de pagos, pues ante la trascendencia del embrollo pueden aparecer potenciales estafadores.

Agradecimiento al apoyo recibido

La Comisión ha querido también manifestar su agradecimiento ante las muestras de cariño y comprensión recibidas por comisiones similares de toda España, asociaciones privadas, peñas, empresas o personas particulares que además de su respaldo verbal les han mandado décimos de Lotería. “Antes de nada, gracias. Gracias de corazón”, han escrito como primeras palabras del comunicado para quienes han remitido “mensajes de ánimo y apoyo, de gente de nuestro pueblo, de nuestro municipio y también de fuera. Nos están llegando palabras bonitas, ofrecimientos de ayuda y, sobre todo, mucha comprensión. En un momento así, eso se nota y nos da fuerzas”. “Que nadie tenga duda de que lo estamos viendo y lo agradecemos de verdad”, valoran, sobre iniciativas de donar décimos del sorteo del Niño para apoyar a Villamanín. También han celebrado el apoyo del Ayuntamiento, instando a la concordia en estas semanas de tensión, y ellos mismos han defendido un “llamamiento a la calma y a cuidar la convivencia”.