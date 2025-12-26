De la alegría de tener el Gordo a temer no cobrarlo: reunión de premiados en Villamanín

Empleados de la administración situada en la calle Constitución, 102, celebran que han vendido parte del número 79.432 correspondiente al Gordo, el 22 de diciembre de 2025, en La Pola de Gordón, León.

La comisión de fiestas de este municipio de León convoca a los vecinos ante la posibilidad de que haya más papeletas vendidas que décimos que las sustenten

De la euforia al desconcierto han pasado en cuestión de horas los vecinos de Villamanín, el municipio leonés donde se vendieron papeletas con el número agraciado con el premio Gordo de Navidad, el 79.432. La mayor parte del mismo llegó a esta villa a través de la comisión de fiestas que distribuyó el dígito en participaciones de cinco euros, de los cuales cuatro se jugaban y uno se destinaba a un donativo. Esa fórmula permitió que decenas de residentes y visitantes, muchos de ellos habituales en verano, resultaran premiados.

Pero durante la tarde de este jueves varios vecinos señalaron posibles irregularidades en la venta de unas papeletas que pueden no haber quedado registradas, lo que dejaría a sus compradores sin derecho a parte del premio. La polémica también se reflejó en las redes sociales, donde algunos hablaban de un “presunto fraude”, tal y como recoge el Diario de León.

Lo que se sabe hasta ahora es que la Administración de Lotería número 2 de La Pola entregó a la Comisión de Villamanín un total de 1.620 euros en décimos, equivalentes a 81 unidades. Ese lote se transformó en 15 talonarios de papeletas. Se calcula que a partir del premio cada billete puede suponer unos 80.000 euros para su poseedor.

El problema surge a la hora de cuadrar las cuentas: hay incertidumbre sobre si los cálculos son correctos, ya que se menciona que, a pesar de haberse vendido todas las participaciones, algunos décimos pueden haber sido devueltos. Otros señalan un posible exceso: que el número de papeletas vendidas supere a los décimos disponibles que las respaldan. Así lo comunica el diario digital iLeón.

Mientras, desde Leonoticias señalan que los problemas comenzaron después de que la comisión trasladara los talonarios de papeletas correspondientes a los décimos adjudicados al banco y a la administración. Fue entonces cuando apareció un nuevo lote sin que se le asociaran los décimos adjudicados al número premiado. “Un total de cuatro millones de euros que faltan y de los que nadie puede dar cuenta”, recoge este periódico.

Tras lo sucedido, la comisión de fiestas de Villamanín ha publicado un comunicado con el convoca este viernes a las 18.00 a los vecinos en el salón de actos del Ayuntamiento para “informar de forma transparente sobre el procedimiento de identificación, verificación y cobro del premio, así como de una situación organizativa sobrevenida que requiere ser explicada y abordada de manera conjunta”. Ruegan encarecidamente la asistencia e informan de que será necesario facilitar el número de papeleta correspondiente a efectos de registro de asistentes.

La propuesta que se dará a conocer este viernes durante la reunión, según adelanta Leonoticias, consiste en aplicar una reducción del 6% en cada participación para compensar el dinero que falta debido a los décimos que se vendieron sin estar disponibles. Esta medida puede implicar una pérdida aproximada de 5.000 euros por papeleta.

La tensión vecinal se palpa Facebook: “Que se organicen y digan dónde y cuándo cobrar”, “esperemos a tener una explicación, en función de lo que haya pasado la solución puede ser muy fácil o muy difícil”, “las papeletas es lo que traen, dolores de cabeza y problemas”, “se empiezan a escuchar cosas raras, qué es lo pasa”, “un error lo tiene cualquiera, tienen que ir con humildad y poner su lotería, con la verdad por delante entre todos salir de esta movida, a mí me dan mucha pena los chavales”, escriben diferentes usuarios en la red social.