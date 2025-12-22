Ir al contenido
La lluvia de millones de la Lotería de Navidad 2025 empieza por Madrid: el número 70.048, agraciado con el segundo premio

El 78.477 se lleva un cuarto premio con 200.000 euros por décimo

La lluvia de millones de la Lotería de Navidad ha empezado por Madrid, pocos minutos después de comenzar el sorteo. Samanta y Ángel han cantado a las 9.21 el segundo premio. El número 70.048, que se ha vendido en la calle Barquillo de la capital, ha resultado agraciado. Concede 125.000 euros por décimo. Es decir, por cada euro jugado, se pueden obtener 6.250. Nacho Hormaechea, el gerente de la administración, “una de las de toda la vida de Madrid”, según comenta, asegura estar muy contento al saber que el premio se ha repartido entre vecinos del barrio y alguna empresa de la zona. “No hemos tenido tiempo de aterrizar en lo que ha pasado”, expresa.

Su local, situado frente al Ministerio de Cultura, mantiene una clientela fiel que se transmite entre generaciones. “Vienen nietos con los abonos de sus abuelos”, asegura el administrador que ha repartido el número íntegro. No ha tardado tampoco en salir un cuarto premio de los dos que se reparten. A las 9.53, el número 78.477 ha sido proclamado ganador con 200.000 euros por décimo, lo que equivale a 1.000 euros por cada euro invertido. La suerte en esta ocasión ha sonreído a Jaén, Burgos, Madrid, Toledo, Valencia y Segovia.

120 series del cuarto premio ha vendido la administración número 1 de Cazorla (Jaén), lo que supone un total de 1.200 décimos. “Año de nieves, año de bienes”, se ha felicitado María José Yuste, la gerente del local ubicado en una localidad que ha amanecido esta mañana con nieve en sus montañas y con una lluvia de millones. Es la tercera generación de un negocio familiar creado en 1957 por su abuelo.

“Lo que más feliz me hace es que el premio está muy repartido entre todos los vecinos del municipio y de sus muchas aldeas y núcleos de población diseminados”, dice nada más enterarse del premio concedido. Al tratarse de la única administración de la localidad, la recompensa ha podido llegar también a los muchos turistas que pasean a lo largo del año por sus calles.

Así se ha inaugurado una de las citas más esperadas del año que reparte 2.772 millones de euros en premios y mantiene a miles de personas pendientes del Teatro Real y de los resultados en todo el país. Las voces de los niños de San Ildefonso marcan el ritmo de una jornada larga, seguida número a número, en la que el Gordo, dotado con 400.000 euros por décimo, vuelve a concentrar todas las miradas.

Consejos para no malgastar el dinero de la lotería si te toca el Gordo en Navidad

EL PAÍS Exprés

Sociología del azar: Lotería de ‘boomers’, apuestas de ‘zetas’

Belén Remacha | Madrid

