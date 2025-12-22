Homenaje lotero al fallecido Clive Arrindell, ‘el calvo de la Lotería de Navidad’

El gerente de la administración de San Pedro del Pinatar, Miguel Ángel Zapata (derecha), junto a Alison Stevenson, hermana de Clive Arrindell y un amigo de éste, Jhon Yapp, durante el homenaje, el lunes 22 de diciembre.

El actor, cuya muerte se conoció hace unas semanas, se convirtió en símbolo del sorteo más popular de España con los anuncios que protagonizó desde 1998 hasta 2005

Clive Arrindell, el actor británico que encarnó durante años al “calvo de la Lotería de Navidad”, el rostro de la ilusión en los anuncios del sorteo, falleció a finales del año pasado, pero su muerte trascendió hace unas semanas. Fue precisamente el director gerente de la administración número 2 de San Pedro del Pinatar, Miguel Ángel Zapata, quien ayudó a difundir la noticia de su muerte el mes pasado y quien ha querido orquestar un homenaje al intérprete durante la celebración del sorteo.

La administración, conocida como El Perolo, ha ganado cierta fama por su fiesta popular en la calle Gabriel Cañadas durante el sorteo. Pantallas gigantes, migas, arroz caldero y jamón, además de confeti, botellas de cava descorchada, música y un ambiente festivo. Este año, además, con homenaje al actor británico.

Su hermana, Alison Stevenson, y a uno de sus amigos, John Yapp, han asistido desde primera hora a esta fiesta. Es su primera vez en España, han contado a EFE, y se han sentido queridos, arropados y sorprendidos por el cariño que Arrindell continúa despertando en España, a pesar de que hace ya 20 años de su última aparición en los anuncios de la Lotería, que protagonizó desde 1998 hasta 2005.

Homenaje a Clive Arrindell, en San Pedro del Pinatar, (Murcia), con uno de los gestos que popularizó el actor en los anuncios de la Lotería de Navidad. Marcial Guillen (EFE)

Su amigo John, en un emotivo discurso, ha definido al actor como una persona solidaria, amante de los Beatles, y profundo conocedor de la obra de Shakespeare, que interpretaba habitualmente en los teatros británicos, además de un hombre con un gran sentido del humor y un punto de ilusión adolescente que preservó hasta su fallecimiento repentino a los 70 años. Por eso, dijo, se ha sentido muy emocionado al saber que el actor hizo “tan felices a tantas personas en España, tanto como lo hace el propio premio Gordo”.

“Quiero recordar la alegría que aportó y recibió de los ganadores de la lotería, que lo llegaron a considerar el rostro de la fortuna. Lo sé porque personalmente escuché estando con él cómo le saludaban muchos turistas españoles en Londres, y cómo le pedían hacerse fotos con él”, ha añadido. A

Por último, han colocado un adoquín dorado en el “paseo de la suerte” en el que El Perolo va instalando cada año una de esas piedras por cada premio principal del sorteo de navidad que reparte. Este año, un tercer premio y dos quintos.