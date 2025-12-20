El homenaje del lotero de un pueblo de Murcia al calvo de la Lotería de Navidad, fallecido en 2024: migas, arroz caldero y amigos de Reino Unido

El dueño de la administración, que descubrió el fallecimiento del actor británico, festejará la suerte en la calle, durante el sorteo, tanto si cae el Gordo como si no

Puede que en San Pedro del Pinatar no toque el Gordo este 22 de diciembre, pero allí se han propuesto celebrar el día a lo grande, con lluvia de millones o sin ella. Y lo harán rindiendo homenaje al que es probablemente el rostro más conocido de la ilusión, el actor británico Clive Arrindell, “el calvo” del anuncio de la Lotería, que falleció el 25 de julio de 2024, aunque la noticia no había trascendido hasta hace apenas un mes. Y fue en ese municipio de la Región de Murcia, de unos 29.000 habitantes, a orillas del Mar Menor, donde se dieron cuenta.

Lo descubrió un hombre que ha hecho de la suerte su vida, Miguel Ángel Zapata, que en 2015 se puso al frente de la administración de loterías número 2 de la localidad, conocida popularmente como El Perolo. En aquel momento, la administración ocupaba el puesto 2.772 en volumen de ventas en España; hoy es el cuarto, solo por detrás de Doña Manolita en Madrid, La Bruixa d’Or en Sort (Lleida), y Lotería Manises, en Manises (Valencia). En esta década, Zapata ha vivido siempre el día del sorteo como una fiesta, literalmente. Cada año, desde las 8.30 de la mañana, la administración instala en la calle Gabriel Cañadas, donde se ubica, pantallas gigantes para ver la retransmisión en directo y ameniza la espera con migas, arroz caldero, típico de la zona, y jamón. Este año, cuando todas las bolas hayan salido ya del bombo, la fiesta continuará con el homenaje a Arrindell. “Era lo justo. Se merece que el sector al que ha dado tanto este hombre, que fue quien puso rostro a la ilusión, se acuerde de él”, ha explicado el lotero a EL PAÍS.

El actor británico protagonizó el anuncio de la Lotería de Navidad desde 1998 hasta 2005. A Zapata le parece mentira que hayan pasado 20 años sin que su imagen aparezca en las televisiones españolas y que, aun así, perviva ligada al sorteo en la memoria colectiva. “Es el Maradona de la lotería, imposible de olvidar”, apunta.

Por eso, le sorprendió tanto que su fallecimiento no hubiera tenido ningún eco. De hecho, él lo buscaba para invitarle a participar en una serie de vídeo-pódcast titulados La ruta de la suerte, en los que recorre diferentes puntos desde San Pedro del Pinatar hasta el Teatro Real de Madrid, donde se celebra el sorteo, acompañado por personajes como los actores Pepa Aniorte, Nacho Guerreros y Jordi Sánchez; el filósofo y escritor Rafael Narbona el comunicador Kike Quintana, el exjugador de baloncesto Fernando Romay, y Alfonso Delgado, también protagonista de uno de los anuncios de la Lotería más recordados, el de 2014, en el que le cobraban “21 euros por un café”.

Zapata trató de localizar al calvo de la Lotería en redes sociales, agencias de actores, empresas de publicidad y fotógrafos, sin obtener ninguna información, hasta que su nombre apareció en un memorial del UK Theatre en el que se hacía referencia a todos los actores británicos fallecidos en 2024. “En aquel momento todavía dudábamos de si era él, su padre también había sido actor y compartían el mismo nombre”, señala. Así que siguió indagando hasta dar de nuevo con su nombre en otro homenaje en el colegio en el que estudió. A través del centro educativo contactó con John Yapp, íntimo amigo del actor, que le confirmó la noticia y le puso en contacto con la hermana del intérprete, Alice Stevenson.

John, de 74 años, y Alice, de 78, viajarán a España para ser los protagonistas de este homenaje. Por correo electrónico han señalado a EL PAÍS que sienten “una profunda gratitud y un enorme placer” por la celebración de este acto, con el que están seguros de que el actor “se habría quedado asombrado y conmovido”. Viendo la repercusión mediática que ha tenido en España la noticia de la muerte del intérprete, aseguran que no eran “del todo conscientes de cuánto significaba su imagen para tantas personas llenas de esperanza en España”. “Él tampoco lo sabía”, apuntan.

Para el lotero murciano, poder vivir el sorteo con dos personas tan cercanas al actor es una “oportunidad única”. “Clive Arrindell era el espíritu de la ilusión. En los anuncios, cuando echaba sobre alguien su mirada, los elegía para vivir esa ilusión. Y nuestro lema es que los premios son lo de menos, lo verdaderamente importante es la ilusión”, ha subrayado.

Tras la fiesta del 22 de diciembre, el recuerdo del actor quedará de manera permanente en el “Paseo de la suerte” de la administración murciana, un camino de adoquines dorados que representan los premios del sorteo de Navidad repartidos por la casa, 48 en estos 10 años, cinco de ellos, el Gordo. Clive Arrindell ocupará un lugar central en este paseo, con su propio adoquín para seguir recordando cada día que, por encima de la suerte, está la ilusión.