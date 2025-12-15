El Gordo de Navidad que enfrentó a padres y directores en tres colegios de San Blas en Madrid

Un modesto club de baloncesto repartió participaciones por unos 360 millones. Lo que vino después fue un ambiente de reproches y silencios sobre el dinero

Aquel 22 de diciembre todo fue euforia y felicidad. El Gordo de Navidad, de cuatro millones de euros, tocó en La Rioja y por extensión en un modesto club de baloncesto del Distrito de San Blas-Canillejas, en Madrid. El club vendió 10.400 participaciones con el número ganador y repartió el dinero entre 5.387 personas, pero la alegría no fue eterna. Poco después comenzó un problema que dio paso a un ambiente de reproches y silencios sobre el dinero que enfrentó a directores con padres y madres del centro educativo.

La historia comenzó con una persona del Club Deportivo Distrito Olímpico que, como todos los años, compró la lotería riojana en la administración de Logroño. La razón fue simple: le caía bien el lotero. La suerte viajó a Madrid a través de miles de participaciones que se vendieron mano a mano en apoyo a un modesto club del barrio.

El número de la suerte fue 72480. Un niño del colegio de San Ildefonso cantó la cifra con la inconfundible melodía del sorteo navideño. Fue a las 11.27 horas. Media hora después, ya había decenas de personas en las puertas del club que los había hecho millonarios. Entre sidra y champán, los vecinos de San Blas-Canillejas celebraron juntos.

Pero la felicidad no duró mucho. Meses después, el dinero que cayó como una bendición para los habitantes del antiguo barrio obrero se convirtió en motivo de discordia en tres colegios diferentes: el Álvaro de Bazán, el Julián Marías y el República de Panamá. Todos ellos habían comprado una o varias participaciones de 10 euros por papeleta. En otros casos fue el propio club el que las regaló entre conocidos de la directiva, entre ellos varios colegios cercanos. Ahí empezó el problema que dio paso a un virus de mal ambiente, reproches y silencios sobre el dinero que enfrenta a directores con padres y madres del centro educativo.

El Club Deportivo Distrito Olímpico vendió 10.400 participaciones con el número del Gordo que repartió entre 5.387 personas, unos 360.000.000 euros después de pasar por Hacienda. Varias de las papeletas premiadas fueron a parar a los directores de colegios cercanos al club de baloncesto. Uno de ellos fue el colegio Álvaro de Bazán, cuya directora tenía dos papeletas ―premiadas con más de 65.000 euros, después impuestos―. Algo similar pasó con el colegio Julián Marías, que se repartieron entre el equipo directivo el dinero obtenido de otras dos papeletas.

Según varios padres de estos colegios, ambos directores guardaron silencio sobre el asunto hasta que el AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) lo descubrió y pidió que el dinero revirtiera en el colegio. En el caso del Álvaro Bazán, el argumento fue que la directora recibió el dinero gracias al cargo que tenía y exigieron que lo entregara al colegio.

En el clímax de la polémica, este periódico preguntó a Distrito Olímpico por el enfrentamiento. El club respondió que no había controversia alguna y que las papeletas premiadas correspondían “al portador”, de manera que los directores eran los dueños del dinero. El propio club había pagado a los beneficiarios el premio del gordo con un sistema creado para ello. Cada beneficiario accedió al registro a través de la página web del club. Allí, tuvo que ingresar sus datos, los detalles de las rifas y adjuntar una foto del DNI. Después de revisar los datos, el club contactó con cada ganador y lo citó para que mostrara su papeleta para recibir su cheque nominativo y un certificado de pago.

Miembros de la AMPA reprocharon a los directores de los colegios Álvaro de Bazán y Julián Marías por, según afirmaron en ese momento, haber cobrado el dinero sin avisar y exigieron que esos recursos se dedicaran a mejoras en los centros educativos. Su argumento fue que no se trató de un regalo personal y, por tanto, el dinero se debía revertir en el colegio. Los directores se negaron a compartir el dinero y añadieron que no tenían que dar más explicaciones, según la versión de los padres.

El director de un colegio en el barrio de Amposta, sin embargo, hizo otra cosa. Él decidió donar el dinero al centro para el que trabajaba. Pero había una diferencia: en los colegios de San Blas, el premio superó los 65.000 euros, mientras que en el de Amposta no llegaba a los 3.000.

Las AMPAS del Álvaro de Bazán y del Julián Marías, en contraste, se mantuvieron al margen del actuar de los directores. Tras verse agraciados con casi 80.000 euros del mismo número, ellos sí decidieron destinar el dinero para mejorar las instalaciones de los centros educativos.