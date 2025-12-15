Un trabajador de Acciona asegura que fue el exdirector de Construcción quien le sugirió colaborar con Servinabar, la empresa a la que la UCO vincula con Cerdán

El que fuera director para la zona sur de Acciona Construcción, Manuel García Alconchel, se ha desmarcado este lunes de la contratación de trabajos de colaboración a Servinabar, la empresa navarra clave en la trama de supuesto amaño de obra pública a cambio de comisiones durante la etapa de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. Según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, García Alconchel ha asegurado que Acciona ya colaboraba con la empresa navarra cuando él llegó al cargo y que fue el exdirector de Construcción de la compañía, Justo Vicente Pellegrini, quien le sugirió la posibilidad de trabajar con esa sociedad, de la que, supuestamente, el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tenía el 45% de las participaciones. A Alconchel, suspendido por Acciona tras ser imputado por el Supremo en noviembre pasado, se le ha preguntado también por la contratación del cuñado de Cerdán, Antonio Muñoz, para trabajos en la obra del Puente del V Centenario de Sevilla; el exdirectivo ha explicado que se le contrató como trabajador de Servinabar para hacer funciones de “supervisor de seguridad” en los trabajos de acceso al Puerto de la capital andaluza.

El juez ha decretado, a petición de Anticorrupción, que se le impongan las mismas medidas cautelares que pesan sobre el resto de investigados en la trama: comparecencias quincenales, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España. El magistrado Leopoldo Puente citó como investigado a García Alconchel a raíz de un informe de la Guardia Civil que le implicó en la trama junto al exdirector de Construcción de Acciona, Justo Vicente Pelegrini, y un subordinado de este, Tomás Olarte Sanz. Ambos declararon el pasado 3 de diciembre y negaron que, como asegura la Guardia Civil, la empresa participara en el supuesto amaño de contratos pagando un 2% del importe de cada adjudicación a la compañía navarra Servinabar, y aseguraron que Acciona contrataba con la empresa navarra la prevención de riesgos laborales en las obras, y el 2% no era un importe fijo, sino el “límite” máximo que se abonaba por estos servicios.

La declaración de García Alconchel, según fuentes jurídicas consultadas, ha ido en la misma línea. El exdirectivo ha asegurado que el memorándum de colaboración que firmó en 2018 con Servinabar para la obra de Sevilla es “clónico” a otro anterior para una obra de Logroño y que este tipo de documentos no son “contratos” sino “declaración de intenciones”. Sobre por qué siempre pactaban que la empresa navarra recibiera un 2% del importe de la adjudicación, García Alconchel, según estas fuentes, ha afirmado que respecto a trabajos de “relación laboral y salud”, el 2% es “precio de mercado”.

El trabajador ha sostenido ante el juez que cuando él llegó Serviabar ya estaba “introducida en la empresa” y que el director de Construcción, Vicente Pellegrini, no solo le habló de colaborar con la compañía navarra sino también con otras. La decisión de colaborar para la obra de Sevilla fue de aquel, ha señalado García Alconchel, quien ha defendido que se trata de una relación “normal” entre empresas. No obstante, ha asegurado el exdirectivo, finalmente, Servinabar no llegó a colaborar en la obra del puente del V Centenario porque los trabajos se retrasaron más de dos años y acabó asumiéndolos en solitario Acciona; la empresa navarra, según García Alconchel, solo participó en unos trabajos para el acceso de la SE-40 al Puerto de Sevilla, pero fueron obras de emergencia y no se firmó memorándum entre ambas compañías como en otros trabajos.

Para esa obra fue para la que se contrató al cuñado de Cerdán. Aunque en principio iba a trabajar para la obra del puente como peón especialista, García Alconchel ha explicado que, finalmente, fue el supervisor de seguridad de la obra de acceso al Puerto y recibió formación para ello. Según ha asegurado, Antonio Muñoz ayudó en labores de prevención porque era una obra que necesitaba cortes de tráfico y otras necesidades cuyas funciones para las que Acciona no tenía personal. García Alconchel ha recalcado que quien le contrató fue Servinabar, no Acciona, aunque quedó a disposición de esta en diciembre de 2019 hasta 2022.

A preguntas del fiscal, el exdirectivo ha asegurado que no sabía que Muñoz era el cuñado de Cerdán y que no conocía a este, a quien el magistrado Leopoldo Puente considera el “enlace” entre las empresas constructoras y el Ministerio de Transporte para el supuesto amaño de contratos a cambio de comisiones. Tampoco conocía, ha añadido, a Ábalos ni a Koldo García. El jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, le ha preguntado por una conversación recogida por la Guardia Civil en la que el dueño de Servinabar, Joseba Antxon Alonso, amigo de Cerdán, le remite el teléfono de Muñoz y, seguidamente, le escribe. “Gracias Manuel, no lo olvido”. García Alconchel ha alegado que el día en el que se produjo ese cruce de mensajes hubo que transportar a ese trabajador a la oficina, y Servinabar no tenía infraestructura en Sevilla, por lo que hubo que recogerle y llevarle a la sede de la compañía. De ello, ha dicho, se ocupó una persona de su equipo.

El juez ha mostrado su extrañeza por que Acciona contratara para esa obra a una empresa pequeña que no tenía infraestructura en Sevilla, ante lo que el exdirectivo. “Resulta casi cómico”, ha advertido el juez, según las fuentes consultadas. García Alconchel ha explicado que es frecuente este tipo de colaboración porque hay empresas pequeñas que “trabajan muy bien”.