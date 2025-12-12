Ir al contenido
_
_
_
_
Lotería de Navidad
Sorteo de Navidad

Desafío matemático de la Lotería de Navidad: décimos sacados de un cajón

En esta ocasión jugamos con billetes que hemos guardado de otros años y debemos averiguar la probabilidad de que, dadas determinadas circunstancias, dos extraídos al azar sean impares

Desafío matemático de la Lotería de Navidad 2025
Adolfo Quirós
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

EL PAÍS propone un año más a sus lectores un desafío matemático con ocasión del Sorteo de la Lotería de Navidad del 22 de diciembre, presentado de nuevo por Adolfo Quirós Gracián, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y director de La Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española. Puedes enviar tu respuesta hasta las 23.59 del jueves 18 de diciembre (hora peninsular española) al correo problemamatematicas@gmail.com. El viernes 19 publicaremos la solución.

Llevo años jugando a la lotería de Navidad (como actividad social, no porque lo considere una buena inversión). Si gano un premio (nunca ha sido más de una pedrea), lo cobro, si no, guardo el décimo en un cajón.

En ese cajón hay ahora entre 30 y 40 décimos, no sé exactamente cuántos. Lo que sí sé es que, si saco al azar dos décimos del cajón, la probabilidad de que ambos sean de números pares es 1/3.

El desafío consiste en decidir cuál es la probabilidad de que, si saco al azar dos décimos de mi cajón, ambos sean de números impares.

Observación importante: Por “sacar al azar dos décimos” queremos decir sacarlos a la vez o uno después del otro, pero sin devolver el primero al cajón antes de sacar el segundo.

Para que una solución sea considerada válida no basta con dar el número que corresponde a esa probabilidad, sino que debe incluir el razonamiento por el que se ha llegado a ese resultado. Para presentarlo no es necesario usar lenguaje matemático especializado, basta con que el razonamiento esté claro.

Esperamos vuestras soluciones, en especial las de lectoras y lectores jóvenes.

Resuelve los desafíos de otros años:

Desafío de 2024: Tu décimo esconde una X

Desafío de 2023: ¿Cuánto suman todos los dígitos?

Desafío de 2022: ¿Se queda el décimo o me lo cambia?

Desafío de 2021: Una suerte que se comparte

Desafío de 2020: Un décimo rayado

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Más información

El anuncio de la Lotería de Navidad 2025: el cuento del histórico y misterioso décimo enmarcado durante 30 años

El País | Madrid
Muere Clive Arrindell, ‘el calvo de la lotería de Navidad’

Clive Arrindell, ‘el calvo de la lotería de Navidad’, murió en 2024 y se ha sabido ahora gracias a un lotero

Nerea Basterra González | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Lituania declara el estado de emergencia para hacer frente a la oleada de globos procedentes de Bielorrusia
  2. El Congreso estudia una proposición de ley para unificar a todos los funcionarios de categoría A en un único grupo
  3. Nemo devuelve el trofeo que ganó en Eurovisión por el apoyo de la UER a Israel: “No creo que deba estar en mi estantería”
  4. La asociación de fiscales progresistas ve en la sentencia del Supremo “un giro constitucionalmente letal”
  5. Jornada política del 11 de diciembre de 2025 | El PSOE convoca este viernes a las responsables de Igualdad de sus federaciones por el ‘caso Salazar’
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Sacacorchos eléctrico 7 en 1. Contiene una base de almacenamiento y se carga mediante USB. COMPRA POR 20,99€
Sacacorchos eléctrico 7 en 1. Contiene una base de almacenamiento y se carga mediante USB. COMPRA POR 20,99€
escaparate
Localizador de objetos iOS, compatible únicamente con dispositivos Apple. COMPRA POR 9,76€ (39% DE DESCUENTO)
Localizador de objetos iOS, compatible únicamente con dispositivos Apple. COMPRA POR 9,76€ (39% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_