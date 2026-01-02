Rebajas de enero 2026: ¿cuándo empiezan los descuentos de Zara, Mango o El Corte Inglés?
Los grandes y pequeños comercios colgarán en los próximos días el cartel de ofertas para hacer más llevadera la temida cuesta del primer mes del año
Con la llegada del año nuevo y, tras los gastos navideños, los consumidores tienen marcado en rojo otra fecha en el calendario: el periodo de rebajas de invierno 2026. Los grandes y pequeños comercios colgarán en los próximos días el cartel de descuentos y ofertas para hacer más llevadera la temida cuesta de enero. Las principales cadenas de moda, que son las que suelen atraer más atención y clientes, ya calientan motores. Estos son los días clave de la campaña.
¿Cuándo comienzan las rebajas?
Las fechas varían según la forma de compra (online o presencial en tienda), si bien, desde la liberalización del año 2012, cada comercio puede elegir el inicio y hay quien ha empezado con el cambio de año. Entre las grandes enseñas, Mango se adelanta a las demás y dará el pistoletazo de salida el día 5 de enero para sus clientes miembros, pero en general las rebajas comienzan el día 6 en las páginas web y el día 7 en las tiendas físicas.
¿Qué día arrancan los descuentos en el grupo Inditex?
El gigante Inditex, que agrupa marcas como Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti y Zara Home, arranca las rebajas el día 6 de enero en la aplicación online y el día 7 en los comercios físicos.
¿A qué hora dan comienzo las rebajas en Zara?
Se espera que Zara, el buque insignia de Inditex, arranque la campaña de rebajas el 6 de enero a las 18:00 horas en la app online; una hora más tarde (a las 19:00 horas) en la web oficial, y ya el día 7 en las tiendas físicas.
¿Qué día elige El Corte Inglés para iniciar las rebajas?
El Corte Inglés ya ofrece descuentos de hasta el 40% hasta el día 5 de enero en moda, electrónica, juguetes y electrodomésticos, según su página web. Pero la temporada oficial de rebajas de enero comenzará el día 6 las 22:00 horas en web y app y el 7 de en establecimientos físicos.
¿Cuánto se gastará cada consumidor?
Los consumidores que tienen previsto aprovechar las rebajas gastarán de media 197 euros por persona, una cifra que supone 16 euros más que la estimación realizada en 2024, según un informe presentado este martes por la Asociación Española de Consumidores a partir de una encuesta realizada a 2.000 personas.
¿Cuáles son las preferencias de compra?
En cuanto a las preferencias de compra, la ropa y el calzado concentran la gran mayoría del gasto, con un 92% de las menciones. Les siguen, a mucha distancia, los productos informáticos (5%), los electrodomésticos (2%) y otros artículos (1%).
¿Qué es aconsejable para sacar partido a los descuentos?
Entre los consejos para aprovechar bien el periodo de rebajas destacan la importancia de planificar las compras con antelación haciendo un listado y un presupuesto, conocer el precio previo de los productos, revisando que los descuentos sean reales, evitar compras impulsivas, guarda siempre el ticket para cambios o reclamaciones y no utilizar las rebajas como una forma de ocio.
