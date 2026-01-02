El Banco Santander entra en la lista de las 100 mayores empresas del mundo

La presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín (c); la presidenta de la Bolsa de NuevaYork, Lynn Martin (2d); el golfista español, Jon Rahm (3i), y directivos de Openbank y de la Bolsa de Nueva York en un acto para celebrar el desembarco de OpenBank en Estados Unidos.

Las megacorporaciones más grandes del planeta en general —y entre otras, en particular, el Banco Santander— cierran un año con muchos motivos para la celebración. De de las 100 mayores compañías cotizadas del mundo, la inmensa mayoría, 86, han acabado 2025 con revalorizaciones. En este selecto club las tecnológicas son las que más han brillado, de la mano de la inagotable fiebre por la IA, y las petroleras han quedado como las principales rezagadas: el año pasado los bajos precios del barril de petróleo se notaron más en los parqués que en el surtidor de gasolina. Por territorios, el mercado ha premiado al pez gordo en China, en Estados Unidos y en Europa, con las grandes firmas subiendo con fuerza. Y, de la mano de ese tirón y de sus buenos resultados, el Banco Santander ha logrado irrumpir en el Olimpo de las 100 mayores cotizadas del globo.

En los últimos años, esta clasificación solo incluía a una firma española: Inditex, que también ha cerrado un buen ejercicio subiendo un 13,5% en Bolsa. Con un fuerte crecimiento, con sus acciones rondando máximos históricos y un valor de mercado que ha superado los 175.000 millones de euros (206.000 millones de dólares), el gigante textil fundado por Amancio Ortega se eleva al puesto 81, ocho más que en 2024 y por encima de iconos como PepsiCo, Walt Disney o Airbus.

Mientras los focos del sector bancario no se apartaban de la segunda opa del BBVA sobre el Banco Sabadell, el Santander marcaba un año histórico en Bolsa y, aunque fuera en el penúltimo puesto, se ha colado como miembro de pleno derecho en el ránking de las 100 mayores empresas del planeta. La entidad se ha disparado un 125% en 2025, ha alcanzado su récord de valoración en 150.000 millones de euros (175.000 millones de dólares) y ha ascendido 172 puestos, regresando así a una clasificación que no frecuentaba desde 2017.

En lo más alto de la tabla, Nvidia consumó finalmente el sorpaso sobre Apple que dejó pendiente en el cierre de 2024 y su capitalización —a 31 de diciembre, 4,53 billones de dólares— llegó a superar los cinco billones a finales de octubre de 2025. Se trata de cifras ignotas en la historia de los mercados. Para poner en contexto la magnitud del crecimiento y envergadura de Nvidia, antes de la pandemia que dio paso al reinado indiscutido de la tecnología, la empresa más valiosa del mundo era la petrolera saudí Aramco, con 1,6 billones de dólares de capitalización, mientras que Nvidia valía en aquel entonces 144.000 millones de dólares.

El lucrativo negocio de fabricar las palas y los picos de esta moderna fiebre del oro que vive el mundo ha hecho a Nvidia la reina indiscutida del Olimpo corporativo. A cierre de 2024 Apple valía 3,8 billones de dólares y la capitaneada por Jensen Huang, 3,2 billones. Pero no es que a Apple le haya ido mal, sus dispositivos siguen siendo populares y la empresa vale ahora más de cuatro billones de dólares.

En la tercera posición de la lista, otra gran tecnológica que ha redoblado sus esfuerzos en IA, y ha sido premiada por el mercado, ha sido Alphabet, la matriz de Google. Ha aumentado su valor en 1,45 billones de dólares, convirtiéndose en la empresa dentro de las 100 mayores del mundo que más revalorización acumula en números absolutos. Sobre todo después de verano, el mercado ve a Google (que empezó a trabajar en la IA hace más de una década y ahora está desarrollando sus propios chips) como un ganador de la carrera.

Microsoft (3,59 billones de dólares), Amazon (2,46 billones), Meta (1,66), Broadcom (1,64), la saudí Aramco (1,53), Tesla (1,49) y el fabricante taiwanés de chips TSMC (1,27 billones de dólares) completan el top 10 del ránking de empresas mundiales, todas holgadamente por encima del billón de capitalización, algo que tampoco había sucedido antes. En conjunto, capitalizan 26 billones de dólares, 4,52 más que en 2024 y el equivalente a 126 Inditex.

Un mercado más dependiente

La dependencia del mercado estadounidense, y por ende, de las Bolsas mundiales, de las siete empresas que son punta de lanza en la revolución tecnológica se ha agudizado este año. Los 21,55 billones de dólares de capitalización que suman Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Meta, Amazon y Tesla representan el 35,44% de todo el valor del S&P 500 estadounidense. De los aproximadamente 8,93 billones de dólares que ha sumado a lo largo de 2025 en capitalización el principal índice mundial, el 44% ha sido gracias a estas empresas llamadas las siete magníficas. Si se amplía el foco a empresas como Broadcom, TSMC o Palantir, también ligadas a la tecnología de moda, la dependencia del mercado es aún mayor: una sola tendencia, la IA, hace las veces de cimiento para la Bolsa de todo el planeta.

Si la IA es a día de hoy algo tangible o solo una promesa es la gran pregunta del mercado actual y futuro. Y la respuesta no es clara. Nvidia, el máximo exponente del sector, incrementó sus beneficios hasta septiembre un 51,8% para ganar 77.107 millones de dólares, 67.510 millones de euros, pulverizando con ello todas las expectativas fijadas.

Ahora bien, este dinero viene de otras tecnológicas que apuestan por la construcción de megacentros de datos para alimentar a la IA. Pero por el momento hay mucho gasto en centros de datos y poco ingreso procedente de ellos, evidenciando un potencial futuro talón de Aquiles en el banquete, y el mercado ya no ve a todos los gigantes por igual. “Oracle está entrando en la fase más intensa de la construcción de su infraestructura de IA, y el tercer trimestre puso de relieve el desfase temporal entre el gasto en construcción y la conversión de ingresos. Consideramos que el actual desfase entre el gasto y los ingresos es un problema de la curva de inversión, más que un cambio en los fundamentales”, escribían al respecto desde Bank of America.

En el lado de las señales de que puede haber peligro en esta apuesta total por la IA no solo están las altas valoraciones y el consecuente peligro de defraudar las expectativas. La oleada de estrechas colaboraciones entre las empresas del sector con acuerdos como el que firmó el pasado mes de septiembre Nvidia con OpenAI, la sociedad detrás de ChatGPT, dan cuenta de una cada vez mayor interdependencia. En virtud de ese pacto, Nvidia invertirá 100.000 millones de dólares en la desarrolladora de la IA más popular para que construya centros de datos... alimentados por los chips de la propia Nvidia.

Hay un mundo fuera de la IA

En undécima posición, un puesto por debajo del que ocupaba en 2024, está Berkshire Hathaway, la firma del ya retirado (desde Nochevieja) y célebre leyenda de la inversión Warren Buffett. La filosofía de Buffett que le llevó a construir un imperio inversor tiene como uno de los principios el no invertir en aquello que no se entiende y el ser temeroso cuando todos los demás son avariciosos. A juzgar por la cantidad de dinero que fue dejando en liquidez estos últimos años en activo —a principios de noviembre Berkshire tenía aparcados 382.000 millones de dólares— al genio no le terminó de convencer esta situación del mercado en la que, prácticamente, todo sube a doble dígito... O quizás pensó que todos estaban siendo demasiado avariciosos.

Berkshire despide a su razón de ser no solo con todo un legado de consejos y recomendaciones dejadas por el conocido como oráculo de Omaha para los inversores de todo el mundo, sino con una capitalización que también supera el billón de dólares. Le sigue Eli Lilly, competidora directa de la danesa Novo Nordisk y su revolucionario Ozempic. Eli Lilly ha disfrutado de vientos de cola más fuertes al desarrollar soluciones para adelgazar de más eficacia que las de la firma danesa (Zepbound en versión inyectable y Orforglipron en formato oral). Esto le ha servido para granjearse una mayor popularidad en el crítico mercado de EE UU y para asegurarse unos ingresos que, en el acumulado de los nueve primeros meses de 2025, ascendieron a 44.857 millones de dólares, un 45% más que en el mismo periodo de 2024, frente a los 36.199 millones de dólares de Novo Nordisk y su crecimiento del 12%.

Otros pesos pesados y habituales de esta clasificación son el gigante de los supermercados Walmart, la empresa que más empleados tiene en todo el planeta con 2,1 millones de trabajadores según sus últimos datos oficiales, JP Morgan, el mayor banco del mundo por valor de mercado con sus 877.000 millones de dólares de valor y Tencent, la primera empresa china por capitalización con sus 700.000 millones de dólares de valor, cierran las 15 compañías más grandes del mundo.

El otro motor

Otro gran motor que ha estado muy presente en los mercados este 2025 ha sido el miedo. En el caso de la IA, miedo a quedarse fuera de las contundentes subidas y de una revolución tecnológica (o, alternativamente, miedo a una burbuja). Pero no es el único. Hay miedo a las turbulencias desatadas por la tormenta arancelaria de Trump contra todas las naciones. A los terremotos geopolíticos y la carrera armamentística europea. También ha estado presente el temor a una futura pérdida de valor del dinero.

Aún con el recuerdo de la fuerte inflación que llegó de la mano de las constricciones en las cadenas de suministro y el inicio de la invasión rusa sobre Ucrania, las montañas de deuda que afrontan la práctica totalidad de países y los repetidos intentos de la Administración Trump de influir en la Reserva Federal para que abarate el precio del dinero se erigen como amenazas para el valor del papel moneda. En este contexto, las grandes compañías, por su tamaño y capacidad de maniobra, son vistas como puertos seguros para los inversores junto a otros grandes clásicos como el oro y la plata. El acopio realizado por los bancos centrales y la especulación han hecho el resto. Tanto el uno como la otra finalizan 2025 rondando máximos, con la onza de oro pagándose a más de 4.300 dólares y la de plata a 71 dólares, un 64,5% más y el 148% respectivamente en comparación con finales del 2024.

Turbulencias y peligros de fiebre por la IA aparte, paradójicamente, la última tanda de resultados empresariales, la correspondiente al tercer trimestre, evidenció que el buen desempeño de la Bolsa en EE UU está más justificado que las alzas en Bolsa europea. Según dejó notar un informe de Javier Galán, director de inversiones de Renta 4, el 82% de las empresas del S&P 500 superaron entonces las expectativas que el mercado tenía depositadas en ellas. En el caso europeo, el porcentaje de sorpresas positivas fue del 55%. “Con estos resultados, no parece que vayan a cambiar mucho las expectativas de crecimiento de las empresas de EE UU del entorno al 14% en 2025, mientras que en Europa los beneficios no van a crecer nada e incluso pueden acabar decreciendo”, escribió. De las previsiones de resultados se desprende que las ganancias sí respaldan el desempeño de las Bolsas en EE UU, pero no tanto el de las del Viejo Continente.

Dominio de EE UU

Analizando el ránking por nacionalidad, el estar a la vanguardia en la tecnología más de moda de todo el globo se ha traducido en un dominio cuasi absoluto de las cotizadas estadounidenses. No solo dentro de las 10 primeras 8 tienen el pasaporte de EE UU, sino que entre las 100 que componen la lista, 62 cotizadas son de allí. El segundo país, China, está a una abismal distancia con 11 firmas. El tercero, Francia, solo tiene cuatro. España, por primera vez, cuenta con dos, las mismas que Alemania o Japón.

La china Foxconn ha protagonizado el mayor ascenso de puestos en 2025 con sus 225 posiciones ganadas, pero le siguen otros repuntes meteóricos como el de la empresa especializada en llevar la IA a la guerra Palantir, del 80 al 23 actual, o el de los fabricantes de chips Micron y SK Hynix, que han ganado 130 y 160 posiciones respectivamente. Pero para que unas entren, otras compañías tienen que salir.

Dos de los principales nombres que han abandonado este 2025 la clasificación son Accenture y Adobe. De ellos, el caso más sangrante ha sido el de la consultora Accenture. El año pasado ocupaba la posición 46, 53.000 millones de dólares menos de capitalización después, queda en el puesto 110 del mundo.

Igual que la IA ha encumbrado a muchas de las grandes empresas que más destacan en el listado, las sombras que proyecta esta tecnología sobre la demanda de servicios de consultoría han pasado factura a Accenture. También a Adobe. Especializada en programas de edición profesionales de imágenes, vídeos o textos, la inteligencia artificial infunde en los inversores temores sobre la continuidad de su principal negocio. La propia Adobe también ha intensificado sus esfuerzos en esta tecnología con su herramienta Firefly, pero los mercados no quedaron convencidos.

El año 2025 ha ofrecido un ránking continuista con la tendencia que se mostraba en 2024, con la IA consolidándose y el buen año del sector financiero como principal invitado inesperado al particular banquete. Caroline Gauthier, codirectora de renta variable, Edmond de Rothschild AM, anticipa un buen año para la renta variable europea en 2026, con los beneficios de las compañías del Viejo Continente creciendo entre un 11% y un 14%. Si la música de la IA sigue sonando, es previsible que el festín de las megacorporaciones se prolongue. Si no, otros invitados ocuparán los asientos que queden libres.