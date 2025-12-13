Los 50 mejores libros de 2025

La investigación literaria de Javier Cercas sobre el Papa Francisco y los entresijos del Vaticano se impone en una votación en la que han participado 66 expertos. Le siguen los cuentos de Samanta Schweblin y Cristina Fernández Cubas en una lista con 50 títulos para todos los gustos

Javier Cercas es el escritor español con mayor prestigio internacional y en El loco de Dios en el fin del mundo se ha enfrentado de nuevo a grandes temas universales: en este caso la fe y la esperanza contadas con honestidad desde la mirada de un ateo. La exploración de lo real y lo vivido, con las buenas herramientas de la literatura, está presente en otros de los libros mejor valorados de este 2025: al abordar las relaciones familiares con madres y padres por parte de Arundhaty Roy, Marcos Giralt Torrente y Julio Llamazares o en la novela real de Juan Gabriel Vásquez sobre la escultora colombiana Feliza Bursztyn.

Las relaciones personales son la clave también de la mejor literatura de este año, según el criterio de nuestros expertos. Una de las principales sorpresas ha sido la historia de amor y acoso Comerás flores de Lucía Solla y no han faltado novelas sobre la pérdida y la ruptura que han tenido éxito de crítica y lectores en medio mundo: Orbital, de Samantha Harvey, o El aniversario, de Andrea Bajani. Y seguramente lo más inesperado de la lista de 2025 ha sido el lugar de honor que han ocupado dos libros de cuentos que, con su maestría y concisión, tienen la virtud de revelar la dimensión oblicua de la realidad: son El buen mal, de Samanta Schweblin, y Lo que no se ve, de Cristina Fernández Cubas.

1. El loco de Dios en el fin del mundo

Javier Cercas

Random House , 2025. 488 páginas. 23,90 euros

En 2023, un delegado del Vaticano escribió a Javier Cercas con una insólita propuesta: acompañar al Papa Francisco en su viaje a Mongolia. Cercas aceptó, no como creyente sino como escritor: un bardo propuesto como testigo del periplo de un Ulises cristiano. Para los lectores contemporáneos de la Odisea las aventuras de Ulises eran a la vez historia y ficción y Cercas, heredero de Homero, ha rechazado el impulso de generaciones posteriores de poner las cosas en orden dividiéndolas en ficción y no-ficción. Para Cercas, lo que importa es la narración misma, que debe poseer fuerza imaginativa suficiente para imponerse como cierta en la mente de sus lectores. Gafitas, Tere y El Zarco en Las leyes de la frontera no son más ni menos literarios que los tres héroes de Anatomía de un instante. Y ahora el Papa Francisco. Para Cercas, la literatura no es catequismo; en todo texto literario, sea novela o crónica, las respuestas nunca pueden ser sí o no. El mundo es caótico y disparatado, y la puesta en palabras de ese mundo no puede tener la arrogancia de querer explicar todo lógicamente; tiene que resignarse a meramente hacer magia. Tanto en lo que llamamos ficción como en lo que llamamos ensayo, para Cercas la divisa de su arte es la de Tertuliano: “Credo quia absurdum est”. Esta fe en el poder taumatúrgico de la literatura, y el indiscutible talento de su autor, hace que Javier Cercas sea uno de los escritores esenciales de este sufrido siglo nuestro. ALBERTO MANGUEL

2. El buen mal

Samanta Schweblin

Seix Barral , 2025. 208 páginas. 19,90 euros

En la teoría clásica del relato, el punto de giro es ese instante en que un personaje cruza un umbral y su camino en la vida se vuelve irreversible. En ese filo se sitúan los seis relatos breves de El buen mal. Una madre joven se ata un yunque al cuerpo, se hunde sin éxito en el lago y regresa a casa para seguir cocinando la cena. Un niño con la garganta abierta por un accidente se convierte en la herida común de sus padres, carcomidos por la culpa y el reproche. Una mujer reconstruye, años después, la caída mortal de su hijo, que se precipitó por la ventana persiguiendo un caballo imaginario. Y dos niñas se acercan a una vieja poeta borracha, sin entender el peligro que suelen acarrear los adultos caídos. Schweblin firma cuentos que son novelas en miniatura: densos, unidos por motivos similares y marcados por una ambigüedad carveriana, solo que con una ración extra de terror. Sus protagonistas se debaten entre la estasis y la huida, entre adaptarse o morir, y se preguntan qué sería peor. Cuando ya aplaudíamos el poder inigualable de la imaginación, el posfacio confirma lo que siempre intuimos: que nada da más pavor que la realidad. ÁLEX VICENTE

3. Lo que no se ve

Cristina Fernández Cubas

Tusquets , 2025. 168 páginas. 18,90 euros

Para los lectores de Cristina Fernández Cubas, Lo que no se ve ha sido una oportunidad de reencontrarse con todos los recursos característicos de su autora, tanto argumentales (las historias de hermanas, los huecos espacio-temporales que vencen al realismo, los escenarios cosmopolitas con Barcelona como referencia nodriza…) como estilísticos (y aquí pienso en el tono elegante, un sentido del humor sutil, la prosa refinadísima), todo al servicio de seis cuentos que nos hablan, sobre todo, del oficio de narradora como un destino extraño y oblicuo, de algún modo impuesto por fuerzas superiores, y sin embargo, gozoso, consagrado a la caza de fenómenos inexplicables que toman apariencias daimónicas, y tal vez incluso lo sean, pero, en definitiva, significan que descubrirse adulto es algo cruel y aun así delicioso. Y ser niña, también. NADAL SUAU

4. Mi refugio y mi tormenta

Arundhati Roy

Traducción de Catalina Martínez Muñoz. Alfaguara , 2025. 432 páginas, 22,90 euros. En catalán: El meu refugi i la meva tempesta. Traducción de Imma Falcó. Ara Llibres, 2025. 432 páginas. 22,90 euros

Mi refugio y mi tormenta nace de un derrumbe, el de Arundhati Roy tras la muerte de su madre, Mary Roy, a los 89 años. “Creía que viviría más que yo”, escribe sorprendida por la violencia de su reacción. Y ese es el temblor que sostienen estas memorias, en cuyas páginas la autora de El dios de las pequeñas cosas disecciona la grieta de la que surge su literatura: esa fuerza de la naturaleza que fue su madre —educadora visionaria, activista y, en casa, una presencia capaz de iluminar y destruir al mismo tiempo—. Memoria y ficción se entrelazan en este impresionante relato que es, más allá de un intento de inmortalizar a un personaje irrepetible, el recordatorio de que la infancia no se termina nunca y se proyecta en el adulto en que nos convertiremos. Y de que es difícil, acaso imposible, tratar de entender por qué tan a menudo el cobijo cabe dentro de la tormenta. LAURA FERRERO

Portada de 'Los ilusionistas', de Marcos Giralt Torrente.

5. Los ilusionistas

Marcos Giralt Torrente

Anagrama , 2025. 256 páginas. 19,90 euros

Nadie describe mejor la bohemia burguesa madrileña en el albur de la democracia que Marcos Giralt Torrente. Participó en ella de niño: tiene la mirada clara y la pluma bien afilada. Dotados de talento e incapaces de pensar en el éxito, perdidos en sus relatos, soñadores enganchados a sus particularidades, he aquí un extraño mundo de ilusionistas. En su relato íntimo y despegado, se detiene en su madre y sus tres hermanos, con la historia epistolar de los progenitores, sus abuelos, incluida. El autor de la memorable Tiempo de vida disecciona con impecable prosa los mitos heredados con una mirada desenganchada de rencor, valiente, tierna e implacable. Compone así un autorretrato cubista, porque la pregunta que empuja esta historia es: ¿qué nos hace ser como somos? Los ilusionistas es literatura del yo a través de los otros, sin escondites. Como el autor escribe: “Los niños lloran y la gente se muere. Fabular lo que sucede entretanto es lo que hacía mi madre con sus cuentos y tal vez sea, en efecto, uno de los más nobles asideros en un aquí y ahora que permanentemente se desvanece”. ANDREA AGUILAR

6. Comerás flores

Lucía Solla Sobral

Libros del Asteroide , 2025. 248 páginas. 19,95 euros

He aquí un libro tan contundente como bello y vibrante. Comerás flores es una puerta luminosa a un momento tenebroso en la vida de una joven que atraviesa un doble socavón en su vida: el primero es la muerte de su padre, que no sabe exactamente dónde colocar y cómo procesar mientras la vida sigue y se superpone a un duelo aplazado; el segundo es el enamoramiento hasta las tripas de un hombre más mayor que la cuida y la desborda con mimos y atenciones que pronto, muy sutilmente, irán convirtiéndose en cárcel. Con este excelente debut, la autora nos sumerge en un dominio machista de baja intensidad que estrangula y asfixia el crecimiento y la libertad de una protagonista que se deja llevar. Con extraordinarios recursos literarios, aquellos que no se ven, Lucía Solla Sobral ha conseguido una pequeña gran obra. BERNA GONZÁLEZ HARBOUR

7. Los nombres de Feliza

Juan Gabriel Vásquez

Alfaguara , 2025. 288 páginas. 19,90 euros

Los nombres de Feliza se inspiró en una corta columna del Nobel colombiano Gabriel García Márquez, de 1982, sobre la partida de una entrañable amiga. “La escultora colombiana Feliza Bursztyn, exiliada en Francia, se murió de tristeza a las 10.15 de la noche del pasado viernes 8 de enero, en un restaurante de París”, escribió. Cuatro décadas después, Juan Gabriel Vásquez resucitó aquella historia con esta novela biográfica que le da vueltas a una pregunta: ¿puede realmente uno morirse de tristeza? Pues sí. Vásquez investigó para entender, desde la ficción, la melancolía que cargaba la artista, y también la rebeldía que guio su vida. Como otros de sus personajes, Bursztyn es un símbolo de la Historia: hija de judíos europeos que escaparon de Hitler, víctima de la persecución militar en América Latina a simpatizantes de la izquierda. La novela revela una enorme admiración por la bravura de ella frente a los militares, el machismo, el statu quo del arte. Una mujer, como escribe Vásquez, que defendió una “libertad ostentosa”. CAMILA OSORIO

8. El viaje de mi padre

Julio Llamazares

Alfaguara , 2025. 326 páginas, 20,90 euros

A Julio Llamazares su padre no le contó la guerra, pero él la fue sabiendo a medida que el tiempo le transmitió aquel escalofrío. Un día, cuando ya él era más viejo que lo que su padre al morir, Llamazares siguió el camino que hay desde León hasta Teruel y el resultado es este poema en prosa que configura el mejor de sus libros, junto con el extraño e impresionante La lluvia amarilla. El libro es una indagación, un viaje moral y literario a un mundo que sólo se puede contar teniendo en cuenta a los que perdieron la guerra, unos y otros. El abrazo que constituye el texto con el que se abre esta prosa explica la intención que subyace en toda la historia que aborda Llamazares desde la dedicatoria: “A los que perdieron la guerra civil española, de uno y otro bando. A los que pierden todas las guerras”. Aquí él habla con el pasado y halla en el mundo de hoy la extrañeza que produce contemplar una memoria que sobresalta de nuevo como si el pasado fuera ahora mismo. JUAN CRUZ

9. Orbital

Samantha Harvey

Traducción de Albert Fuentes. Anagrama , 2025. 200 páginas. 18,90 euros. En catalán: Orbital. Traducción de Ernest Riera Arbussà. Edicions 62 , 2025. 192 páginas. 18,90 euros. En gallego: Orbital. Traducción de Juan Manuel do Rio. Rodolfo e Priscila , 2025. 196 páginas. 19,50 euros

Dieciséis órbitas diarias alrededor de la Tierra, 16 amaneceres y 16 puestas de sol fugaces. En segundos se pasa de la Patagonia a Siberia. Samantha Harvey nos pone a girar con seis astronautas encerrados en la Estación Espacial Internacional. Mezcla con delicadeza rutina y asombro: tenedores pegados con velcro, cuerpos flotando, apuntar cada día el apetito y el estado de ánimo, medirse la frecuencia cardiaca, analizar su orina, constatar que, a 400 kilómetros de altura, las fronteras no se ven. Desde tan lejos, el tiempo parece detenerse y el desastre y la armonía están en el mismo plano. Los protagonistas observan a cámara lenta cómo se forma un tifón que engulle varias islas filipinas. Y, aun así, lo que más vértigo les da no es viajar a unos inconcebibles 27.000 kilómetros por hora, sino las pérdidas íntimas: aceptar que una relación se ha terminado o que una madre ya no está. ANA FUENTES

10. El aniversario

Andrea Bajani

Traducción de Carlos Gumpert. Anagrama , 2025. 151 páginas, 19,90 euros. En catalán: L’aniversari. Traducción de Anna Casassas Figueras. Edicions del Periscopi , 2025. 152 páginas, 19,90 euros

Hay libros que, con un leve golpe de timón sobre el tratamiento habitual de los temas comunes y corrientes, consiguen reconducir la mirada hacia la actualidad más palpitante. Supone este uno de los méritos de El aniversario, donde Andrea Bajani compone una historia sencilla sobre las relaciones familiares, motivo recurrente que aquí se vuelve puro cuestionamiento contemporáneo al abordar un tabú atávico, una auténtica maldición bíblica: los hijos que cortan el vínculo con sus padres. Figura tiránica, castrante, en ocasiones violenta, es el padre el causante del insomnio y los problemas digestivos del personaje. Sin embargo, no es él sino la madre quien ocupa la mayor parte del relato: una madre que, gramo a gramo, se va volviendo transparente, insignificante, una secundaria de su propia vida diluida bajo la sombra del patriarcado. SILVIA HERNANDO

11. El mundo después de Gaza

Pankaj Mishra

Traducción de Amelia Pérez de Villar Herranz. Galaxia Gutenberg , 2025. 253 páginas. 19,50 euros

Lo fundamental del ensayo de Mishra es que mira desde el sur global. Al contemplar Gaza desde allí ve con más claridad lo que aquí ha sido más difícil de ver: el fracaso de la civilización, prólogo de un mundo de barbarie.

12. Oposición

Sara Mesa

Anagrama , 2025. 225 páginas. 18,90 euros

La precariedad, el anhelo de estabilidad y el tedio de la rutina se despliegan en Oposición como un telón de fondo sobre el que Sara Mesa va volcando sus ideas. El propio título del libro se revela como una declaración de intenciones: se trata de un juego de palabras que no solo alude al examen para conseguir una plaza, sino a la idea de confrontación del individuo con el sistema. Por medio del lenguaje y sus usos, del administrativo a la poesía, la autora ofrece reflexiones que abarcan desde el sinsentido de aquello que David Graeber llamó “trabajos de mierda” a la posibilidad de escapar de las prisiones sociales.

13. Ahora y en la hora

Héctor Abad Faciolince

Alfaguara , 2025. 224 páginas. 18,91 euros

Podría haber sido él, porque Abad Faciolince estaba allí y debería haberse sentado en aquel lugar, pero el impacto del proyectil lo recibió la escritora Victoria Amelina. La tragedia de la invasión rusa de Ucrania y esa muerte son los motores de una reflexión conmovedora sobre la vida y la condición humana.

14. Venir desde tan lejos

Eloy Sánchez Rosillo

Tusquets , 2025. 138 páginas. 17 euros

¿Qué escribir cuando crees que esos versos serán los últimos? El gran poeta que es Eloy Sánchez Rosillo responde volviendo a algunos de los paisajes y a los temas de su literatura, pero con el acumulado de la experiencia, para ofrecer una tranquila lección de plenitud desde la serena madurez.

15. Cuéntamelo todo

Elizabeth Strout

Traducción de Flora Casas Vaca. Alfaguara , 2025. 312 páginas. 20,81 euros

El otoño ha llegado a Maine y a la vida de Bob Burgess, un abogado entrado en la sesentena que, a punto de jubilarse, decide hacerse cargo de la defensa de un hombre acusado de matar a su madre. Él está casado, pero ansía la llegada de sus encuentros semanales con la escritora Lucy Barton, con quien mantiene una amistad cada vez más estrecha. Sus historias se entremezclarán con los relatos de Olive Kitteridge, una anciana que le ofrece a Lucy recuentos de vidas inéditas. Las conexiones, los secretos, los amores y los arrepentimientos se van sucediendo al ritmo de las estaciones en esta novela sobre las muchas vidas posibles que el olvido va dejando atrás.

16. En vela

Ana Penyas

Salamandra Graphic , 2025. 164 páginas, 24,65 euros. En catalán: En blanc. Traducción de Anna Puente Llucià. Salamandra Graphic , 2025. 164 páginas. 24,65 euros

Hay muchas maneras de no dormir, desde la ocurrencia puntual hasta el trastorno crónico. A modo de radiografía social, Ana Penyas explora en En vela las formas cambiantes del insomnio. Por medio de un coro de personajes que ejemplifican problemáticas como la sobremedicación o los efectos de la falta de descanso sobre el carácter, el diagnóstico es el siguiente: el capitalismo nos ha robado el sueño.

17. El verano de Cervantes

Antonio Muñoz Molina

Seix Barral , 2025. 448 páginas. 22,90 euros

Contar la propia vida, como escritor y como hombre de su tiempo, a partir del regreso al Quijote. Este libro de un Muñoz Molina pletórico es un ensayo sobre la primera novela moderna, sobre la verdad de la ficción y sobre cómo el clásico de Cervantes ha formado parte de nuestra tradición cultural.

18. Una chica en la ciudad

Mercè Ibarz

Original en catalán: Una noia a la ciutat. Llibres Anagrama , 2025. 184 páginas. 17,90 euros. En castellano: Traducción de la autora. Anagrama , 2025. 192 páginas, 18,90 euros

No habría escrito esta historia de amor sin el luto, pero la presencia de L. sigue siendo vertebral para Mercè Ibarz: el recuerdo del amado activa la memoria de la llegada de una chica de pueblo a la gran ciudad y así reconstruye la formación de su identidad y sensibilidad con estilo e inteligencia.

19. La pregunta 7

Richard Flanagan

Traducción de Catalina Martínez Muñoz. Libros del Asteroide , 2025. 296 páginas. 20,95 euros. En catalán: La pregunta 7. Traducción de Míriam Cano. Edicions del Periscopi , 2025. 296 páginas. 20,95 euros

Son las memorias de Flanagan, pero no solo. Es un libro de viajes y, a la vez, una historia del siglo XX y, además, una meditación hondísima sobre ese tiempo. Diversas historias familiares y colectivas se entrecruzan en el relato, con la bomba nuclear en el centro, para hablar del azar y de la salvación.

20. A cuatro patas

Miranda July

Traducción de Luis Murillo Fort. Random House , 2025. 384 páginas. 22,90 euros. En catalán: De quatre grapes. Traducción de Bel Olid Báez. Angle , 2025. 448 páginas. 22,90

Lo que las primeras páginas de A cuatro patas prometen que será un road trip de costa a costa de Estados Unidos se transforma en un viaje interior mucho más apasionante. En esta divertidísima novela de Miranda July hay deseo, sexo, fidelidad, baile, autodescubrimiento, domesticidad, maternidad, trascendencia y, por encima de todo, mucha vida por delante en la época de la perimenopausia. Desde lo explícito, July se las apaña para expresar con sutileza lo que hay de bello y vulnerable en la intimidad tanto física como emocional, esa oscuridad que nos atraviesa pero que casi siempre preferimos no nombrar.

21. Cómo desaparecer completamente

Mariana Enriquez

Anagrama , 2025. 200 páginas. 19,90 euros

22. Calle Londres, 38

Philippe Sands

Traducción de Francisco J. Ramos Mena y Juan Manuel Salmerón Arjona. Anagrama , 2025. 584 páginas. 23,90 euros. En catalán: Carrer Londres 38. Traducción de Ariadna Pous Solà. Llibres Anagrama , 2025. 592 páginas. 23,90 euros

23. La sociedad de la desconfianza

Victoria Camps

Arpa , 2025. 216 páginas, 19,90 euros

24. Personaje secundario

Enrique Murillo

Trama , 2025. 538 páginas. 29 euros

25. Pessoa. Una biografía

Richard Zenith

Traducción de Ignacio Vidal-Folch. Acantilado , 2025. 1.488 páginas. 56 euros

26. La sangre está cayendo al patio

Elvira Navarro

Random House , 2025. 144 páginas. 17,95 euros

27. Canon de cámara oscura

Enrique Vila-Matas

Seix Barral , 2025. 224 páginas. 19,90 euros

28. Íntima Atlántida. Vida de Rosa Chacel (1898-1994)

Anna Caballé

Taurus , 2025. 568 páginas. 24,90 euros

29. Te siguen

Belén Gopegui

Random House , 2025. 304 páginas. 19,85 euros

30. En el jardín de las americanas

Cristina Oñoro

Taurus , 2025. 528 páginas. 22,90 euros

31. El monte de las furias

Fernanda Trías

Random House , 2025. 248 páginas. 17,95 euros

32. Hasta que empieza a brillar

Andrés Neuman

Alfaguara , 2025. 296 páginas. 19,85 euros.

33. Desfile

Rachel Cusk

Traducción de Catalina Martínez Muñoz. Libros del Asteroide , 2025. 184 páginas. 18,95 euros

34. Todo empieza con la sangre

Aixa de la Cruz

Alfaguara , 2025. 224 páginas. 18,91 euros

35. Encías quemadas

Natalia Velarde

Reservoir Books, 2025. 208 páginas. 23,65 euros

36. Antología de Spoon River

Edgar Lee Masters

Traducción de Eduardo Moga. Galaxia Gutenberg , 2025. 696 páginas. 28 euros

37. ¿Y los hombres qué?

Caitlin Moran

Traducción de Gemma Rovira Ortega. Anagrama , 2025. 314 páginas. 21,90 euros

38. El Renacimiento oscuro

Stephen Greenblatt

Traducción de Yolanda Fontal Rueda. Crítica , 2025. 408 páginas. 22,90 euros

39. El fin del mundo común

Máriam Martínez-Bascuñán

Taurus , 2025. 448 páginas. 21,90 euros

40. Edith Stein: judía, filósofa, santa

Irene Chikiar Bauer

Taurus , 2025. 768 páginas, 29,90 euros

41. A pedazos

Hanif Kureishi

Traducción de Mauricio Bach. Anagrama , 2025. 256 páginas. 20,90 euros

42. La hora de los depredadores

Giuliano da Empoli

Traducción de Adolfo García Ortega. Seix Barral , 2025. 184 páginas. 19,90 euros. En catalán: L’hora dels depredadors. Traducción de Josep M. Pinto. Edicions 62 , 2025. 152 páginas. 19,90 euros

43. Proust, novela familiar

Laure Murat

Traducción de María Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego. Anagrama , 2025. 288 páginas. 19,90 euros. En catalán: Proust, novel·la familiar. Traducción de Valèria Gaillard. Llibres Anagrama , 2025. 280 páginas. 19,90 euros

44. El vigía de las esquinas

Luis Mateo Díez

Galaxia Gutenberg , 2025. 440 páginas. 23 euros

45. Audición

Katie Kitamura

Traducción de Ismael Attrache. Sexto Piso , 2025. 184 páginas. 19,90 euros

46. Diarios de la Segunda Guerra Mundial

Manuel Chaves Nogales

Edición de Yolanda Morató. El Paseo Editorial, 2025. (tres volúmenes). 1.336 páginas. 68,95 euros

47. Las iras

Pilar Adón

Galaxia Gutenberg , 2025. 160 páginas. 17 euros

48. Lluvia pequeña

Garth Greenwell

Traducción de Antonia Martín Martín. Random House , 2025. 296 páginas. 23,90 euros

49. Hembras

Lucy Cooke

Traducción de Francisco J. Ramos Mena. Anagrama , 2025. 480 páginas. 24,90 euros

50. El ser que cuenta

Víctor Gómez Pin

Acantilado , 2025. 560 páginas. 30 euros

